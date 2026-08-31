https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/arif-kocabiyik-tir-dorsesinin-altinda-yurt-disina-kacarken-yakalandi-1108384291.html

Arif Kocabıyık, TIR dorsesinin altında yurt dışına kaçarken yakalandı

Arif Kocabıyık, TIR dorsesinin altında yurt dışına kaçarken yakalandı

Sputnik Türkiye

İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda bir TIR’ın altına gizlenmiş halde yakalandı. 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T21:13+0300

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Ticaret Bakanlığı, hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunduğunu belirttiği Arif Kocabıyık’ın Kapıkule Gümrük Kapısı’nda bir TIR’ın altına gizlenmiş halde yakalandığını açıkladı.Bakanlığın açıklamasına göre, Kocabıyık’ın Edirne’deki TIR parklarında saklandığı yönündeki istihbari bilgi üzerine Gümrük Muhafaza ekiplerince çalışma başlatıldı. Takip ve kontroller sonucunda yakalanan Kocabıyık, işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyet birimlerine teslim edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/sokak-roportajlariyla-taninan-arif-kocabiyik-hasan-koksoy-ve-halil-kurkcu-hakkinda-karar-verildi-1103376635.html

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arif kocabıyık, ticaret bakanlığı, türkiye, tir, yurt dışı çıkışı, yurt dışı, yurt dışı yasağı, yurt dışı seyahati