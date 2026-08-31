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Arif Kocabıyık, TIR dorsesinin altında yurt dışına kaçarken yakalandı
Arif Kocabıyık, TIR dorsesinin altında yurt dışına kaçarken yakalandı
Sputnik Türkiye
İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda bir TIR’ın altına gizlenmiş halde yakalandı. 31.08.2026, Sputnik Türkiye
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arif kocabıyık
ticaret bakanlığı
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tir
yurt dışı çıkışı
yurt dışı
yurt dışı yasağı
yurt dışı seyahati
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Ticaret Bakanlığı, hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunduğunu belirttiği Arif Kocabıyık’ın Kapıkule Gümrük Kapısı’nda bir TIR’ın altına gizlenmiş halde yakalandığını açıkladı.Bakanlığın açıklamasına göre, Kocabıyık’ın Edirne’deki TIR parklarında saklandığı yönündeki istihbari bilgi üzerine Gümrük Muhafaza ekiplerince çalışma başlatıldı. Takip ve kontroller sonucunda yakalanan Kocabıyık, işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyet birimlerine teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/sokak-roportajlariyla-taninan-arif-kocabiyik-hasan-koksoy-ve-halil-kurkcu-hakkinda-karar-verildi-1103376635.html
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arif kocabıyık, ticaret bakanlığı, türkiye, tir, yurt dışı çıkışı, yurt dışı, yurt dışı yasağı, yurt dışı seyahati
arif kocabıyık, ticaret bakanlığı, türkiye, tir, yurt dışı çıkışı, yurt dışı, yurt dışı yasağı, yurt dışı seyahati

Arif Kocabıyık, TIR dorsesinin altında yurt dışına kaçarken yakalandı

21:13 31.08.2026 (güncellendi: 21:33 31.08.2026)
© AA / AAArif Kocabıyık
Arif Kocabıyık - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© AA / AA
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İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda bir TIR’ın altına gizlenmiş halde yakalandı.
Ticaret Bakanlığı, hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunduğunu belirttiği Arif Kocabıyık’ın Kapıkule Gümrük Kapısı’nda bir TIR’ın altına gizlenmiş halde yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Kocabıyık’ın Edirne’deki TIR parklarında saklandığı yönündeki istihbari bilgi üzerine Gümrük Muhafaza ekiplerince çalışma başlatıldı. Takip ve kontroller sonucunda yakalanan Kocabıyık, işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyet birimlerine teslim edildi.
Arif Kocabıyık sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2026
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