Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/erdogan-sanghay-isbirligi-teskilati-dis-politikamizla-ortusmektedir-1108401411.html
Erdoğan: Şanghay İşbirliği Teşkilatı'yla işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içerisinde olacağız
Erdoğan: Şanghay İşbirliği Teşkilatı'yla işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içerisinde olacağız
Sputnik Türkiye
Erdoğan "Şanghay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkez alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşmektedir" ifadelerini... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T12:51+0300
2026-09-01T13:24+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
şanghay
şanghay i̇şbirliği örgütü
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/01/1108401255_0:0:1837:1033_1920x0_80_0_0_57d1908c8d5bcfdff4b2293eebf053db.png
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.Erdoğan şu noktalara dikkat çekti: Hazar vurgusuAntalya'da COP31 ZirvesiŞanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Türkiye’nin statüsü Türkiye, 2012'den bu yana ŞİÖ'de diyalog ortağı statüsünde bulunuyor. Türkiye'nin bu statüsü kapsamında örgütle temasları ve çeşitli toplantılara katılımı sürüyor. Tam üyeler: Rusya (kurucu üye), Çin (kurucu üye), Kazakistan (kurucu üye), Kırgızistan (kurucu üye), Tacikistan (kurucu üye), Özbekistan (kurucu üye), Hindistan (2017’den beri), Pakistan (2017’den beri), İran (2023’ten beri), Belarus (2024’ten beri). Gözlemcü üyeler: Afganistan (de-facto/şu an aktif değil), Moğolistan. Diyalog ortakları: Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Bahreyn, Mısır, Kamboçya, Katar, Kuveyt, Laos, Maldivler, Myanmar, Nepal, Suudi Arabistan, Sri Lanka.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/pezeskiyan-abd-taahhutlerine-donerse-tahran-da-adim-atacak-1108395808.html
şanghay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/01/1108401255_214:0:1591:1033_1920x0_80_0_0_742e73404c1e43e7f742cfcc0c1a6e2b.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, şanghay, şanghay i̇şbirliği örgütü, türkiye
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, şanghay, şanghay i̇şbirliği örgütü, türkiye

Erdoğan: Şanghay İşbirliği Teşkilatı'yla işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içerisinde olacağız

12:51 01.09.2026 (güncellendi: 13:24 01.09.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
Abone ol
Erdoğan "Şanghay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkez alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşmektedir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.
Erdoğan şu noktalara dikkat çekti:
Şanghay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkez alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşmektedir
Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı'yla her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içerisinde olacağız
3,5 milyar insanı ve 35 trilyon dolarlık yurt içi hasılayı temsil eden Şanghay İşbirliği Teşkilatı, çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biridir
Türkiye olarak çatışmaların diyalog ve diplomasiyle çözülmesi için sorumluluk alıyor, tüm dünyada barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz
Mekke Savuma İttifakı, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde, bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır

Hazar vurgusu

Hazar geçişli Orta Koridor girişiminin, Kuşak ve Yol girişimiyle uyumlu hale getirilmesini istiyor, teşkilat bünyesindeki işbirliğine büyük önem veriyoruz

Antalya'da COP31 Zirvesi

İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. 11-12 Kasım'da Antalya'da COP31 Zirvesine ev sahipliği yapacağız
© TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.
© TCCB / Murat Kula

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Türkiye’nin statüsü

Türkiye, 2012'den bu yana ŞİÖ'de diyalog ortağı statüsünde bulunuyor.
Türkiye'nin bu statüsü kapsamında örgütle temasları ve çeşitli toplantılara katılımı sürüyor.
Tam üyeler: Rusya (kurucu üye), Çin (kurucu üye), Kazakistan (kurucu üye), Kırgızistan (kurucu üye), Tacikistan (kurucu üye), Özbekistan (kurucu üye), Hindistan (2017’den beri), Pakistan (2017’den beri), İran (2023’ten beri), Belarus (2024’ten beri). Gözlemcü üyeler: Afganistan (de-facto/şu an aktif değil), Moğolistan. Diyalog ortakları: Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Bahreyn, Mısır, Kamboçya, Katar, Kuveyt, Laos, Maldivler, Myanmar, Nepal, Suudi Arabistan, Sri Lanka.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Pezeşkiyan: ABD taahhütlerine dönerse Tahran da adım atacak
11:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала