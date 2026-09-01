https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/erdogan-sanghay-isbirligi-teskilati-dis-politikamizla-ortusmektedir-1108401411.html

Erdoğan: Şanghay İşbirliği Teşkilatı'yla işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içerisinde olacağız

Erdoğan: Şanghay İşbirliği Teşkilatı'yla işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içerisinde olacağız

Sputnik Türkiye

Erdoğan "Şanghay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkez alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşmektedir" ifadelerini... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T12:51+0300

2026-09-01T12:51+0300

2026-09-01T13:24+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

şanghay

şanghay i̇şbirliği örgütü

türkiye

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.Erdoğan şu noktalara dikkat çekti: Hazar vurgusuAntalya'da COP31 ZirvesiŞanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Türkiye’nin statüsü Türkiye, 2012'den bu yana ŞİÖ'de diyalog ortağı statüsünde bulunuyor. Türkiye'nin bu statüsü kapsamında örgütle temasları ve çeşitli toplantılara katılımı sürüyor. Tam üyeler: Rusya (kurucu üye), Çin (kurucu üye), Kazakistan (kurucu üye), Kırgızistan (kurucu üye), Tacikistan (kurucu üye), Özbekistan (kurucu üye), Hindistan (2017’den beri), Pakistan (2017’den beri), İran (2023’ten beri), Belarus (2024’ten beri). Gözlemcü üyeler: Afganistan (de-facto/şu an aktif değil), Moğolistan. Diyalog ortakları: Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Bahreyn, Mısır, Kamboçya, Katar, Kuveyt, Laos, Maldivler, Myanmar, Nepal, Suudi Arabistan, Sri Lanka.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/pezeskiyan-abd-taahhutlerine-donerse-tahran-da-adim-atacak-1108395808.html

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, şanghay, şanghay i̇şbirliği örgütü, türkiye