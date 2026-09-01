Erdoğan: Şanghay İşbirliği Teşkilatı'yla işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içerisinde olacağız
12:51 01.09.2026 (güncellendi: 13:24 01.09.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan
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Erdoğan "Şanghay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkez alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşmektedir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.
Erdoğan şu noktalara dikkat çekti:
Şanghay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkez alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşmektedir
Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı'yla her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içerisinde olacağız
3,5 milyar insanı ve 35 trilyon dolarlık yurt içi hasılayı temsil eden Şanghay İşbirliği Teşkilatı, çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biridir
Türkiye olarak çatışmaların diyalog ve diplomasiyle çözülmesi için sorumluluk alıyor, tüm dünyada barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz
Mekke Savuma İttifakı, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde, bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır
Hazar vurgusu
Hazar geçişli Orta Koridor girişiminin, Kuşak ve Yol girişimiyle uyumlu hale getirilmesini istiyor, teşkilat bünyesindeki işbirliğine büyük önem veriyoruz
Antalya'da COP31 Zirvesi
İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. 11-12 Kasım'da Antalya'da COP31 Zirvesine ev sahipliği yapacağız
© TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.
© TCCB / Murat Kula
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Türkiye’nin statüsü
Türkiye, 2012'den bu yana ŞİÖ'de diyalog ortağı statüsünde bulunuyor.
Türkiye'nin bu statüsü kapsamında örgütle temasları ve çeşitli toplantılara katılımı sürüyor.
Tam üyeler: Rusya (kurucu üye), Çin (kurucu üye), Kazakistan (kurucu üye), Kırgızistan (kurucu üye), Tacikistan (kurucu üye), Özbekistan (kurucu üye), Hindistan (2017’den beri), Pakistan (2017’den beri), İran (2023’ten beri), Belarus (2024’ten beri). Gözlemcü üyeler: Afganistan (de-facto/şu an aktif değil), Moğolistan. Diyalog ortakları: Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Bahreyn, Mısır, Kamboçya, Katar, Kuveyt, Laos, Maldivler, Myanmar, Nepal, Suudi Arabistan, Sri Lanka.