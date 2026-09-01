https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/pezeskiyan-abd-taahhutlerine-donerse-tahran-da-adim-atacak-1108395808.html

Pezeşkiyan: ABD taahhütlerine dönerse Tahran da adım atacak

Pezeşkiyan: ABD taahhütlerine dönerse Tahran da adım atacak

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin geçici anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde İran'ın da 'derhal' karşılık vereceğini söyledi... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T11:26+0300

2026-09-01T11:26+0300

2026-09-01T11:26+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

abd

i̇ran

tahran

şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

mesud pezeşkiyan

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin geçici anlaşmadaki yükümlülüklerine dönmesi halinde İran'ın da buna karşılık olarak "derhal adım atacağını" söyledi.İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına değinen Pezeşkiyan, bu saldırıları ŞİÖ üyesi bir ülkeye ve kadim bir medeniyete yönelik saldırı olarak nitelendirdi.Pezeşkiyan, Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda yaklaşık 3 ay süren müzakerelerin ardından "İslamabad Mutabakat Zaptı" olarak adlandırılan anlaşmaya varıldığını hatırlattı.Washington'ın anlaşmadaki taahhütlerini ihlal ettiğini savunan Pezeşkiyan, ABD'nin kendi başkanının imzasını taşıyan belgeye bağlılığının iki haftadan kısa sürdüğünü ve ardından "aşırı taleplerde" bulunmaya başladığını ifade etti.İran'ın ABD'nin taahhütlerini ihlal etmesine "orantılı karşılık" verdiğini belirten Pezeşkiyan, "ABD, taahhütlerine geri dönerse, İran İslam Cumhuriyeti de derhal adım atacaktır" dedi.'Gelişmeler tüm bölgeyi tehdit ediyor'Pezeşkiyan, İran, Lübnan, Gazze ve Batı Şeria'da yaşanan gelişmelerin yalnızca bu bölgelerin güvenliğini değil, tüm bölgenin ve dünyanın istikrarını tehdit ettiğini söyledi.Uluslararası hukuk kurallarının göz ardı edilmesi ve güce ve baskıya dayalı yaklaşımların sürdürülmesinin bölgesel istikrar açısından ciddi tehdit oluşturduğunu belirten Pezeşkiyan, ŞİÖ'nün diyalog ve işbirliği mekanizmalarını güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.İran'dan ŞİÖ'ye iki yeni girişimPezeşkiyan, terörizm, aşırılıkçılık ve yeni ortaya çıkan güvenlik tehditleriyle mücadele amacıyla ŞİÖ Stratejik Güvenlik Araştırmaları Merkezi kurulmasını önerdiklerini açıkladı.Merkezin, üye ülkelerin bilimsel ve uzmanlık kapasitesinden yararlanarak yeni tehditlerin belirlenmesine ve bölgesel güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik tavsiyeler sunması planlanıyor.Pezeşkiyan ayrıca ŞİÖ üyesi ülkeler arasında parlamentolar arası diyaloğu ve yasama alanındaki deneyim paylaşımını güçlendirmek amacıyla ŞİÖ üyesi ülkelerin parlamenterler meclisinin kurulmasını önerdiklerini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/abdnin-vurdugu-stratejik-kilit-noktasi-lark-adasi-nerede-ve-neden-onemli-hurmuzdeki-adanin-askeri-1108391973.html

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ortadoğu, abd, i̇ran, tahran, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), mesud pezeşkiyan