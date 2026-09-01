https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/ahmet-hakan-melih-gokcekin-hakkindaki-iddialara-tepkisini-cok-merak-ediyordum-en-dogru-tavri-aldi-1108390516.html
Ahmet Hakan: Melih Gökçek’in hakkındaki iddialara tepkisini çok merak ediyordum, en doğru tavrı aldı
Ahmet Hakan: Melih Gökçek’in hakkındaki iddialara tepkisini çok merak ediyordum, en doğru tavrı aldı
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, hakkındaki iddialar üzerine soruşturma başlatılan Melih Gökçek'in tepkisine ilişkin değerlendirmede bulundu. 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T09:19+0300
2026-09-01T09:19+0300
2026-09-01T09:19+0300
poli̇ti̇ka
ahmet hakan
melih gökçek
murat ağırel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103068/54/1030685466_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_74ff66b2f7c804ce91e92282d1b0dd64.jpg
Melih Gökçek hakkında, iddialar ortaya atılmasının ardından soruşturma başlatıldı.hürriyet yazarı Ahmet Hakan, iddialar sonrasında Gökçek'in nasıl bir tepki vereceğini merak ettiğini yazdı, "Hakkındaki iddialar üzerine savcılık tarafından resen soruşturma başlatılınca... Melih Gökçek’in tepkisinin ne olacağını çok merak ettim." dedi.Ahmet Hakan bugünkü yazısında şöyle bir değerlendirmede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-melih-gokcek-hakkinda-sorusturma-baslatti-1108342389.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103068/54/1030685466_64:0:1512:1086_1920x0_80_0_0_a46cb64f0ee33daecb2ebbcddba029e3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ahmet hakan, melih gökçek, murat ağırel
ahmet hakan, melih gökçek, murat ağırel
Ahmet Hakan: Melih Gökçek’in hakkındaki iddialara tepkisini çok merak ediyordum, en doğru tavrı aldı
Ahmet Hakan, hakkındaki iddialar üzerine soruşturma başlatılan Melih Gökçek'in tepkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Melih Gökçek hakkında
, iddialar ortaya atılmasının ardından soruşturma başlatıldı.
hürriyet yazarı Ahmet Hakan, iddialar sonrasında Gökçek'in nasıl bir tepki vereceğini merak ettiğini yazdı, "Hakkındaki iddialar üzerine savcılık tarafından resen soruşturma başlatılınca... Melih Gökçek’in tepkisinin ne olacağını çok merak ettim." dedi.
Ahmet Hakan bugünkü yazısında şöyle bir değerlendirmede bulundu:
"İlk tepkisi şu oldu Gökçek’in: “Kendimi Türk adaletine, Türk yargısına emanet ediyorum.” En doğru tavrı aldı Gökçek. Savcıya, yargıya, soruşturmaya yönelik olumsuz bir tutum alsaydı... Bu zamana kadar savunduğu her şeyle zıtlaşmış olacaktı."