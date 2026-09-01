https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/ahmet-hakan-melih-gokcekin-hakkindaki-iddialara-tepkisini-cok-merak-ediyordum-en-dogru-tavri-aldi-1108390516.html

Ahmet Hakan: Melih Gökçek’in hakkındaki iddialara tepkisini çok merak ediyordum, en doğru tavrı aldı

Ahmet Hakan: Melih Gökçek’in hakkındaki iddialara tepkisini çok merak ediyordum, en doğru tavrı aldı

Sputnik Türkiye

Ahmet Hakan, hakkındaki iddialar üzerine soruşturma başlatılan Melih Gökçek'in tepkisine ilişkin değerlendirmede bulundu. 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T09:19+0300

2026-09-01T09:19+0300

2026-09-01T09:19+0300

poli̇ti̇ka

ahmet hakan

melih gökçek

murat ağırel

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Melih Gökçek hakkında, iddialar ortaya atılmasının ardından soruşturma başlatıldı.hürriyet yazarı Ahmet Hakan, iddialar sonrasında Gökçek'in nasıl bir tepki vereceğini merak ettiğini yazdı, "Hakkındaki iddialar üzerine savcılık tarafından resen soruşturma başlatılınca... Melih Gökçek’in tepkisinin ne olacağını çok merak ettim." dedi.Ahmet Hakan bugünkü yazısında şöyle bir değerlendirmede bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-melih-gokcek-hakkinda-sorusturma-baslatti-1108342389.html

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Sputnik Türkiye

ahmet hakan, melih gökçek, murat ağırel