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Ahmet Hakan: Melih Gökçek’in hakkındaki iddialara tepkisini çok merak ediyordum, en doğru tavrı aldı
Ahmet Hakan: Melih Gökçek’in hakkındaki iddialara tepkisini çok merak ediyordum, en doğru tavrı aldı
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, hakkındaki iddialar üzerine soruşturma başlatılan Melih Gökçek'in tepkisine ilişkin değerlendirmede bulundu. 01.09.2026, Sputnik Türkiye
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ahmet hakan
melih gökçek
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Melih Gökçek hakkında, iddialar ortaya atılmasının ardından soruşturma başlatıldı.hürriyet yazarı Ahmet Hakan, iddialar sonrasında Gökçek'in nasıl bir tepki vereceğini merak ettiğini yazdı, "Hakkındaki iddialar üzerine savcılık tarafından resen soruşturma başlatılınca... Melih Gökçek’in tepkisinin ne olacağını çok merak ettim." dedi.Ahmet Hakan bugünkü yazısında şöyle bir değerlendirmede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-melih-gokcek-hakkinda-sorusturma-baslatti-1108342389.html
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ahmet hakan, melih gökçek, murat ağırel
ahmet hakan, melih gökçek, murat ağırel

Ahmet Hakan: Melih Gökçek’in hakkındaki iddialara tepkisini çok merak ediyordum, en doğru tavrı aldı

09:19 01.09.2026
© AAMelih Gökçek
Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
© AA
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Ahmet Hakan, hakkındaki iddialar üzerine soruşturma başlatılan Melih Gökçek'in tepkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Melih Gökçek hakkında, iddialar ortaya atılmasının ardından soruşturma başlatıldı.
hürriyet yazarı Ahmet Hakan, iddialar sonrasında Gökçek'in nasıl bir tepki vereceğini merak ettiğini yazdı, "Hakkındaki iddialar üzerine savcılık tarafından resen soruşturma başlatılınca... Melih Gökçek’in tepkisinin ne olacağını çok merak ettim." dedi.
Ahmet Hakan bugünkü yazısında şöyle bir değerlendirmede bulundu:
"İlk tepkisi şu oldu Gökçek’in: “Kendimi Türk adaletine, Türk yargısına emanet ediyorum.” En doğru tavrı aldı Gökçek. Savcıya, yargıya, soruşturmaya yönelik olumsuz bir tutum alsaydı... Bu zamana kadar savunduğu her şeyle zıtlaşmış olacaktı."
Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Melih Gökçek hakkında soruşturma başlattı
29 Ağustos, 23:25
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