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Melih Gökçek soruşturması: Gazeteci Murat Ağırel tanık sıfatıyla ifade verdi
Melih Gökçek soruşturması: Gazeteci Murat Ağırel tanık sıfatıyla ifade verdi
Sputnik Türkiye
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağırel tanık olarak dinlendi. 31.08.2026, Sputnik Türkiye
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Gazeteci Murat Ağırel Melih Gökçek'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade verdi.'Kara para' iddialarıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gökçek hakkında "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne çağırılan Ağırel, savcılığa "tanık" sıfatıyla ifade verdi.Ağırel: Detaylı anlattımAğırel, ifadesinin ardından Ankara Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında soruşturmaya ilişkin, "Ben ilgili belgelere sahip olduğumu ve savcılığa teslim edebileceğimi beyan etmiştim. Dolayısıyla savcılık, tanık sıfatıyla ifademi almak üzere davet etti. Elimdeki tüm belgeleri, bilgileri, hepsini ayrıntılı şekilde anlattım." ifadelerini kullandı.Murat Ağırel'in iddiaları neler?Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'in Almanya Düsseldorf kentinde "HAMAG" adında bir şirket kurduğunu, bu şirketin izini sürdüğünü belirten Ağırel, şu iddialarda bulundu:'Olay büyüyecek'Ağırel ayrıca soruşturmanın genişleyeceğini düşündüğünü dile getirerek, "Bu soruşturmanın nihayetinde çok daha büyük bir olayın, olay örgüsünün ortaya çıkacağı kanısındayım. Savcılık bununla ilgili soruşturmaya devam ediyor." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-melih-gokcek-hakkinda-sorusturma-baslatti-1108342389.html
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murat ağırel, melih gökçek, ankara, lüksemburg, ankara adliyesi
murat ağırel, melih gökçek, ankara, lüksemburg, ankara adliyesi

Melih Gökçek soruşturması: Gazeteci Murat Ağırel tanık sıfatıyla ifade verdi

16:31 31.08.2026
© Efsa Çağla YavuzMurat Ağırel
Murat Ağırel - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© Efsa Çağla Yavuz
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağırel tanık olarak dinlendi.
Gazeteci Murat Ağırel Melih Gökçek'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade verdi.

'Kara para' iddiaları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gökçek hakkında "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne çağırılan Ağırel, savcılığa "tanık" sıfatıyla ifade verdi.

Ağırel: Detaylı anlattım

Ağırel, ifadesinin ardından Ankara Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında soruşturmaya ilişkin, "Ben ilgili belgelere sahip olduğumu ve savcılığa teslim edebileceğimi beyan etmiştim. Dolayısıyla savcılık, tanık sıfatıyla ifademi almak üzere davet etti. Elimdeki tüm belgeleri, bilgileri, hepsini ayrıntılı şekilde anlattım." ifadelerini kullandı.

Murat Ağırel'in iddiaları neler?

Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'in Almanya Düsseldorf kentinde "HAMAG" adında bir şirket kurduğunu, bu şirketin izini sürdüğünü belirten Ağırel, şu iddialarda bulundu:
"HAMAG, sıfır ciro ve sıfır çalışanla, 30 bin avro sermayesi olan bir şirket. 2024 yılında bir anda 3 milyon 800 bin avro mal varlığına sahip oluyor. Ardından bu mal varlığına sahip olduktan sonra bu mal varlığı 15 daire ve iki ticari alandan oluşuyor. Sonrasında Velbert şehrinde 18 daire ve beş ticari alanın olduğu bir alışveriş merkezine evriliyor. Orası da 8 milyon 700 bin avro değerinde bir yerdi. Buraya iki defa sözleşme yapılıyor. Önce Hülya Gökçek adına yapılıyor. Sonrasında burası "HAMAG" adıyla tekrardan holding oluyor ve sözleşme yeniliyor ama sözleşmenin şartları yerine getirilmediği için bu satış gerçekleştirilemiyor. İstikamet Lüksemburg'a çevriliyor. Lüksemburg'da iki kişiden aldığım bilgiye göre yaklaşık 180-200 milyon avro gibi rakamlara bir alışveriş merkezinin pazarlığı yapılıyor. Bu alışveriş merkezinin pazarlığındaysa uzlaşma sağlanamıyor ve burayı almaktan vazgeçiyorlar. Buranın içerisindeki kişilerle ilgili bütün haberleri anlattım."

'Olay büyüyecek'

Ağırel ayrıca soruşturmanın genişleyeceğini düşündüğünü dile getirerek, "Bu soruşturmanın nihayetinde çok daha büyük bir olayın, olay örgüsünün ortaya çıkacağı kanısındayım. Savcılık bununla ilgili soruşturmaya devam ediyor." dedi.
Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
TÜRKİYE
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Melih Gökçek hakkında soruşturma başlattı
29 Ağustos, 23:25
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