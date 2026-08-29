https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-melih-gokcek-hakkinda-sorusturma-baslatti-1108342389.html

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Melih Gökçek hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Melih Gökçek hakkında soruşturma başlattı

Sputnik Türkiye

Melih Gökçek, İbrahim Melih Gökçek, Melih Gökçek soruşturma

2026-08-29T23:25+0300

2026-08-29T23:25+0300

2026-08-29T23:25+0300

türki̇ye

türkiye

ankara

melih gökçek

cumhuriyet başsavcılığı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:

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ankara

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türkiye, ankara, melih gökçek, cumhuriyet başsavcılığı