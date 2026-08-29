https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-melih-gokcek-hakkinda-sorusturma-baslatti-1108342389.html
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Melih Gökçek hakkında soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Melih Gökçek hakkında soruşturma başlattı
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Melih Gökçek, İbrahim Melih Gökçek, Melih Gökçek soruşturma
2026-08-29T23:25+0300
2026-08-29T23:25+0300
2026-08-29T23:25+0300
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ankara
melih gökçek
cumhuriyet başsavcılığı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/irak-turkiye-uzerinden-petrol-ihracatini-artirdi--gunluk-150-bin-varile-ulasti-1108342181.html
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türkiye, ankara, melih gökçek, cumhuriyet başsavcılığı
türkiye, ankara, melih gökçek, cumhuriyet başsavcılığı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Melih Gökçek hakkında soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:
Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.