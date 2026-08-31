https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/turk-is-acikladi-aclik-ve-yoksulluk-siniri-belli-oldu-1108381972.html
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Sputnik Türkiye
TÜRK-İŞ’in Ağustos 2026 araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı 37 bin 388 liraya, yoksulluk sınırı ise 121... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T19:18+0300
2026-08-31T19:18+0300
2026-08-31T19:18+0300
türki̇ye
türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş)
açlık
açlık sınırı
yoksulluk sınırı
yoksulluk
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brüt maaş
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 2026 Ağustos ayına ilişkin araştırmasını yayımladı.Araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 37 bin 388 lira 30 kuruşa yükseldi.Gıda harcamasının yanı sıra konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer temel ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamalarla birlikte hesaplanan yoksulluk sınırı ise 121 bin 786 liraya çıktı. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48 bin 305 lira 38 kuruş olarak hesaplandı.TÜRK-İŞ verilerine göre, dört kişilik bir ailenin zorunlu gıda harcaması ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1.21 arttı. Gıda harcamalarındaki 12 aylık değişim yüzde 37.90, yıllık ortalama artış yüzde 40.33 olurken, yılın ilk 8 ayındaki artış yüzde 24.03 olarak gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/turk-is-temmuz-ayi-verilerini-acikladi-aclik-ve-yoksulluk-siniri-belli-oldu-1107665331.html
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türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), açlık, açlık sınırı, yoksulluk sınırı, yoksulluk, ekonomi, maaş, brüt maaş, net maaş, maaş zammı
türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), açlık, açlık sınırı, yoksulluk sınırı, yoksulluk, ekonomi, maaş, brüt maaş, net maaş, maaş zammı
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
TÜRK-İŞ’in Ağustos 2026 araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı 37 bin 388 liraya, yoksulluk sınırı ise 121 bin 786 liraya yükseldi.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 2026 Ağustos ayına ilişkin araştırmasını yayımladı.
Araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 37 bin 388 lira 30 kuruşa yükseldi.
Gıda harcamasının yanı sıra konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer temel ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamalarla birlikte hesaplanan yoksulluk sınırı ise 121 bin 786 liraya çıktı. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48 bin 305 lira 38 kuruş olarak hesaplandı.
TÜRK-İŞ verilerine göre, dört kişilik bir ailenin zorunlu gıda harcaması ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1.21 arttı. Gıda harcamalarındaki 12 aylık değişim yüzde 37.90, yıllık ortalama artış yüzde 40.33 olurken, yılın ilk 8 ayındaki artış yüzde 24.03 olarak gerçekleşti.