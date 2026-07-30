https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/turk-is-temmuz-ayi-verilerini-acikladi-aclik-ve-yoksulluk-siniri-belli-oldu-1107665331.html

TÜRK-İŞ temmuz ayı verilerini açıkladı: Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu

TÜRK-İŞ temmuz ayı verilerini açıkladı: Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu

Sputnik Türkiye

TÜRK-İŞ'in 2026 Temmuz ayı araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 36 bin 940 liraya, yoksulluk sınırı ise 120 bin 325 liraya yükseldi. Bekâr... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T17:20+0300

2026-07-30T17:20+0300

2026-07-30T17:20+0300

türki̇ye

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TÜRK-İŞ Konfederasyonu'nun, çalışanların geçim koşullarını ve temel tüketim maddelerindeki fiyat değişimlerinin aile bütçesine etkisini ortaya koymak amacıyla her ay düzenli olarak yayımladığı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın 2026 Temmuz ayı sonuçları açıklandı.Araştırmaya göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 36 bin 939 lira 87 kuruş oldu.Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam aylık harcama tutarı (yoksulluk sınırı) ise 120 bin 325 lira 30 kuruşa ulaştı.Araştırmada, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyetinin de 47 bin 758 lira 39 kuruş olarak hesaplandığı belirtildi.Öte yandan, TÜRK-İŞ'in 'mutfak enflasyonu' verilerine göre, dört kişilik bir ailenin gıda harcamasındaki artış Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3.30 oldu. Son 12 aylık artış oranı yüzde 39.85, yıllık ortalama artış yüzde 40.60 olarak hesaplanırken, yılın ilk yedi ayındaki artış oranı ise yüzde 22.54 olarak kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/turk-is-aclik-ve-yoksulluk-siniri-aciklandi-1106887505.html

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türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), ekonomi, ekonomi paketi, enflasyon, enflasyon farkı, enflasyon oranı, gıda enflasyonu, enflasyon rakamı