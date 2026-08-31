https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/isvec-fransadan-4-savas-gemisi-alimi-icin-siparisi-imzaladi-macron-firkateyn-kulubu-dedi-1108379902.html
İsveç, Fransa'dan 4 savaş gemisi alımı için siparişi imzaladı, Macron 'fırkateyn kulübü' dedi
İsveç, Fransa'dan 4 savaş gemisi alımı için siparişi imzaladı, Macron 'fırkateyn kulübü' dedi
Sputnik Türkiye
Savunma Sanayi Haberleri: İsveç Savunma Malzeme İdaresi, Fransız Naval Group tarafından üretilecek 4 fırkateyn için yaklaşık 4 milyar dolarlık siparişi imzaladı. Törene Macron ve Kriftersson katıldı.
2026-08-31T18:05+0300
2026-08-31T18:05+0300
2026-08-31T18:05+0300
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İsveç Savunma Malzeme İdaresi, Fransız gemi üreticisi Naval Group'a 4 fırkateyn siparişi verdi. Stockholm'de düzenlenen imza törenine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da katıldı.İsveç, mayıs ayında yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki anlaşma kapsamında fırkateynleri Naval Group'dan satın alacağını açıklamıştı.İsveç donanmasının şimdiye kadarki en büyük gemileri olacak fırkateynlerden ilkinin 2030'da teslim edilmesi planlanıyor.Macron: Fırkateyn kulübüFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, imza töreninde yaptığı açıklamada “Diğer Avrupa müttefikleri de fırkateyn kulübüne katılabilir” derken “İsveç stratejik anlaşması, Fransa’nın nükleer caydırıcılığını destekliyor” ifadelerini kullandı.
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fransa, i̇sveç, naval group, haberler
fransa, i̇sveç, naval group, haberler
İsveç, Fransa'dan 4 savaş gemisi alımı için siparişi imzaladı, Macron 'fırkateyn kulübü' dedi
İsveç Savunma Malzeme İdaresi, Fransız Naval Group tarafından üretilecek 4 fırkateyn için yaklaşık 4 milyar dolarlık siparişi imzaladı. Törene Macron ve Kriftersson katıldı.
İsveç Savunma Malzeme İdaresi, Fransız gemi üreticisi Naval Group'a 4 fırkateyn siparişi verdi. Stockholm'de düzenlenen imza törenine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da katıldı.
İsveç, mayıs ayında yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki anlaşma kapsamında fırkateynleri Naval Group'dan satın alacağını açıklamıştı.
İsveç donanmasının şimdiye kadarki en büyük gemileri olacak fırkateynlerden ilkinin 2030'da teslim edilmesi planlanıyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, imza töreninde yaptığı açıklamada “Diğer Avrupa müttefikleri de fırkateyn kulübüne katılabilir” derken “İsveç stratejik anlaşması, Fransa’nın nükleer caydırıcılığını destekliyor” ifadelerini kullandı.