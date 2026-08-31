https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/isvec-fransadan-4-savas-gemisi-alimi-icin-siparisi-imzaladi-macron-firkateyn-kulubu-dedi-1108379902.html

İsveç, Fransa'dan 4 savaş gemisi alımı için siparişi imzaladı, Macron 'fırkateyn kulübü' dedi

İsveç, Fransa'dan 4 savaş gemisi alımı için siparişi imzaladı, Macron 'fırkateyn kulübü' dedi

Sputnik Türkiye

Savunma Sanayi Haberleri: İsveç Savunma Malzeme İdaresi, Fransız Naval Group tarafından üretilecek 4 fırkateyn için yaklaşık 4 milyar dolarlık siparişi imzaladı. Törene Macron ve Kriftersson katıldı.

2026-08-31T18:05+0300

2026-08-31T18:05+0300

2026-08-31T18:05+0300

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İsveç Savunma Malzeme İdaresi, Fransız gemi üreticisi Naval Group'a 4 fırkateyn siparişi verdi. Stockholm'de düzenlenen imza törenine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da katıldı.İsveç, mayıs ayında yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki anlaşma kapsamında fırkateynleri Naval Group'dan satın alacağını açıklamıştı.İsveç donanmasının şimdiye kadarki en büyük gemileri olacak fırkateynlerden ilkinin 2030'da teslim edilmesi planlanıyor.Macron: Fırkateyn kulübüFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, imza töreninde yaptığı açıklamada “Diğer Avrupa müttefikleri de fırkateyn kulübüne katılabilir” derken “İsveç stratejik anlaşması, Fransa’nın nükleer caydırıcılığını destekliyor” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/rusya-isvec-ile-nukleer-tesislere-iliskin-anlasmayi-feshetti-1097408275.html

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