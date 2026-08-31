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İsveç, Fransa'dan 4 savaş gemisi alımı için siparişi imzaladı, Macron 'fırkateyn kulübü' dedi
İsveç, Fransa'dan 4 savaş gemisi alımı için siparişi imzaladı, Macron 'fırkateyn kulübü' dedi
Sputnik Türkiye
Savunma Sanayi Haberleri: İsveç Savunma Malzeme İdaresi, Fransız Naval Group tarafından üretilecek 4 fırkateyn için yaklaşık 4 milyar dolarlık siparişi imzaladı. Törene Macron ve Kriftersson katıldı.
2026-08-31T18:05+0300
2026-08-31T18:05+0300
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İsveç Savunma Malzeme İdaresi, Fransız gemi üreticisi Naval Group'a 4 fırkateyn siparişi verdi. Stockholm'de düzenlenen imza törenine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da katıldı.İsveç, mayıs ayında yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki anlaşma kapsamında fırkateynleri Naval Group'dan satın alacağını açıklamıştı.İsveç donanmasının şimdiye kadarki en büyük gemileri olacak fırkateynlerden ilkinin 2030'da teslim edilmesi planlanıyor.Macron: Fırkateyn kulübüFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, imza töreninde yaptığı açıklamada “Diğer Avrupa müttefikleri de fırkateyn kulübüne katılabilir” derken “İsveç stratejik anlaşması, Fransa’nın nükleer caydırıcılığını destekliyor” ifadelerini kullandı.
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fransa, i̇sveç, naval group, haberler
fransa, i̇sveç, naval group, haberler

İsveç, Fransa'dan 4 savaş gemisi alımı için siparişi imzaladı, Macron 'fırkateyn kulübü' dedi

18:05 31.08.2026
© REUTERS Pontus Lundahl Ulf Kristersson ve Emmanuel Macron
 Ulf Kristersson ve Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© REUTERS Pontus Lundahl
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İsveç Savunma Malzeme İdaresi, Fransız Naval Group tarafından üretilecek 4 fırkateyn için yaklaşık 4 milyar dolarlık siparişi imzaladı. Törene Macron ve Kriftersson katıldı.
İsveç Savunma Malzeme İdaresi, Fransız gemi üreticisi Naval Group'a 4 fırkateyn siparişi verdi. Stockholm'de düzenlenen imza törenine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da katıldı.
İsveç, mayıs ayında yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki anlaşma kapsamında fırkateynleri Naval Group'dan satın alacağını açıklamıştı.
İsveç donanmasının şimdiye kadarki en büyük gemileri olacak fırkateynlerden ilkinin 2030'da teslim edilmesi planlanıyor.

Macron: Fırkateyn kulübü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, imza töreninde yaptığı açıklamada “Diğer Avrupa müttefikleri de fırkateyn kulübüne katılabilir” derken “İsveç stratejik anlaşması, Fransa’nın nükleer caydırıcılığını destekliyor” ifadelerini kullandı.
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