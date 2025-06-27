https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/rusya-isvec-ile-nukleer-tesislere-iliskin-anlasmayi-feshetti-1097408275.html
Rusya, İsveç ile nükleer tesislere ilişkin anlaşmayı feshetti
Rusya, İsveç ile nükleer tesislere ilişkin anlaşmayı feshetti
Sputnik Türkiye
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İsveç ile nükleer tesislere ilişkin anlaşmanın feshedilmesine yönelik belgeyi imzaladı. 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T22:56+0300
2025-06-27T22:56+0300
2025-06-27T22:54+0300
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sscb
stockholm
rusya dışişleri bakanlığı
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Mişustin'in imzaladığı ve Rusya Resmi Belge Sistemi'nde yayımlanan belgeye göre, İsveç ile nükleer tesisler hakkında bilgi alışverişi ve nükleer kaza durumunda derhal bildirim yapılmasına ilişkin anlaşma feshedildi.Belgede, "Rusya Federasyonu'nun Uluslararası Anlaşmalarına ilişkin Federal Kanunun 37. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Hükümeti ile İsveç Hükümeti arasında 13 Ocak 1988 tarihinde Stockholm kentinde imzalanan nükleer tesisler hakkında bilgi alışverişi ve nükleer kaza durumunda derhal bildirim yapılmasına ilişkin anlaşma feshedilmiştir” ifadelerine yer verildi.Rusya Dışişleri Bakanlığına, alınan kararla ilgili İsveç tarafını bilgilendirme talimatı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/zaharova-avrupa-konseyini-elestirdi-bati-rusya-dusmanligi-ve-cifte-standartlarin-kalesi-haline-1097368795.html
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mihail mişustin, rusya, i̇sveç, nükleer tesis, anlaşma, sscb, stockholm, rusya dışişleri bakanlığı
mihail mişustin, rusya, i̇sveç, nükleer tesis, anlaşma, sscb, stockholm, rusya dışişleri bakanlığı
Rusya, İsveç ile nükleer tesislere ilişkin anlaşmayı feshetti
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İsveç ile nükleer tesislere ilişkin anlaşmanın feshedilmesine yönelik belgeyi imzaladı.
Mişustin'in imzaladığı ve Rusya Resmi Belge Sistemi'nde yayımlanan belgeye göre, İsveç ile nükleer tesisler hakkında bilgi alışverişi ve nükleer kaza durumunda derhal bildirim yapılmasına ilişkin anlaşma feshedildi.
Belgede, "Rusya Federasyonu'nun Uluslararası Anlaşmalarına ilişkin Federal Kanunun 37. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Hükümeti ile İsveç Hükümeti arasında 13 Ocak 1988 tarihinde Stockholm kentinde imzalanan nükleer tesisler hakkında bilgi alışverişi ve nükleer kaza durumunda derhal bildirim yapılmasına ilişkin anlaşma feshedilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığına, alınan kararla ilgili İsveç tarafını bilgilendirme talimatı verildi.