https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/rusya-isvec-ile-nukleer-tesislere-iliskin-anlasmayi-feshetti-1097408275.html

Rusya, İsveç ile nükleer tesislere ilişkin anlaşmayı feshetti

Rusya, İsveç ile nükleer tesislere ilişkin anlaşmayı feshetti

Sputnik Türkiye

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İsveç ile nükleer tesislere ilişkin anlaşmanın feshedilmesine yönelik belgeyi imzaladı. 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T22:56+0300

2025-06-27T22:56+0300

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Mişustin'in imzaladığı ve Rusya Resmi Belge Sistemi'nde yayımlanan belgeye göre, İsveç ile nükleer tesisler hakkında bilgi alışverişi ve nükleer kaza durumunda derhal bildirim yapılmasına ilişkin anlaşma feshedildi.Belgede, "Rusya Federasyonu'nun Uluslararası Anlaşmalarına ilişkin Federal Kanunun 37. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Hükümeti ile İsveç Hükümeti arasında 13 Ocak 1988 tarihinde Stockholm kentinde imzalanan nükleer tesisler hakkında bilgi alışverişi ve nükleer kaza durumunda derhal bildirim yapılmasına ilişkin anlaşma feshedilmiştir” ifadelerine yer verildi.Rusya Dışişleri Bakanlığına, alınan kararla ilgili İsveç tarafını bilgilendirme talimatı verildi.

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mihail mişustin, rusya, i̇sveç, nükleer tesis, anlaşma, sscb, stockholm, rusya dışişleri bakanlığı