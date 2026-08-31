https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/istanbul-fatihte-sur-diplerinde-alkol-tuketenler-dronla-tespit-edildi-derhal-bu-bolgeden-ayrilin-1108375552.html

İstanbul Fatih'te sur diplerinde alkol tüketenler dronla tespit edildi: 'Derhal bu bölgeden ayrılın'

İstanbul Fatih'te sur diplerinde alkol tüketenler dronla tespit edildi: 'Derhal bu bölgeden ayrılın'

Sputnik Türkiye

İstanbul'da polis ekiplerince dronla asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetim yapıldı. Fatih'te sur dibinde açık alanda alkol alanlar da drone ile... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T16:02+0300

2026-08-31T16:02+0300

2026-08-31T16:05+0300

türki̇ye

i̇stanbul

fatih

alkol

denetim

polis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1f/1108375651_0:2:826:467_1920x0_80_0_0_5483c95dd83f104e77669b19b730ae48.png

İstanbul'da dron ile alkol uyarısı yapıldı, 'Derhal bu bölgeden ayrılın' anonsu geçildi.Dronlu asayişİstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla 39 ilçede asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerde dron kullanıldı.İçki içenler dron ile bulundu: 'Derhal ayrılın'Ekiplerin havadan denetim ve takip çalışmalarında, Fatih'teki sur diplerinde açık alanda içki tüketenler dronlarla tespit edildi.Dronun ses sisteminden bölgedekilere, "Bu bir polis dronudur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bu bölgeden ayrılın." şeklinde anons yapılarak uyarıda bulunuldu. Uyarının ardından bölgedekiler de alandan uzaklaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/bilim-insanlari-acikladi-alkol-birakildiktan-sonra-karaciger-neden-iyilesmiyor-1108372873.html

türki̇ye

i̇stanbul

fatih

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, fatih, alkol, denetim, polis