https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/istanbul-fatihte-sur-diplerinde-alkol-tuketenler-dronla-tespit-edildi-derhal-bu-bolgeden-ayrilin-1108375552.html
İstanbul Fatih'te sur diplerinde alkol tüketenler dronla tespit edildi: 'Derhal bu bölgeden ayrılın'
İstanbul Fatih'te sur diplerinde alkol tüketenler dronla tespit edildi: 'Derhal bu bölgeden ayrılın'
Sputnik Türkiye
İstanbul'da polis ekiplerince dronla asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetim yapıldı. Fatih'te sur dibinde açık alanda alkol alanlar da drone ile... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-31T16:02+0300
2026-08-31T16:05+0300
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alkol
denetim
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İstanbul'da dron ile alkol uyarısı yapıldı, 'Derhal bu bölgeden ayrılın' anonsu geçildi.Dronlu asayişİstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla 39 ilçede asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerde dron kullanıldı.İçki içenler dron ile bulundu: 'Derhal ayrılın'Ekiplerin havadan denetim ve takip çalışmalarında, Fatih'teki sur diplerinde açık alanda içki tüketenler dronlarla tespit edildi.Dronun ses sisteminden bölgedekilere, "Bu bir polis dronudur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bu bölgeden ayrılın." şeklinde anons yapılarak uyarıda bulunuldu. Uyarının ardından bölgedekiler de alandan uzaklaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/bilim-insanlari-acikladi-alkol-birakildiktan-sonra-karaciger-neden-iyilesmiyor-1108372873.html
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i̇stanbul, fatih, alkol, denetim, polis
i̇stanbul, fatih, alkol, denetim, polis
İstanbul Fatih'te sur diplerinde alkol tüketenler dronla tespit edildi: 'Derhal bu bölgeden ayrılın'
16:02 31.08.2026 (güncellendi: 16:05 31.08.2026)
İstanbul'da polis ekiplerince dronla asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetim yapıldı. Fatih'te sur dibinde açık alanda alkol alanlar da drone ile uyarıldı.
İstanbul'da dron ile alkol uyarısı yapıldı, 'Derhal bu bölgeden ayrılın' anonsu geçildi.
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla 39 ilçede asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerde dron kullanıldı.
İçki içenler dron ile bulundu: 'Derhal ayrılın'
Ekiplerin havadan denetim ve takip çalışmalarında, Fatih'teki sur diplerinde açık alanda içki tüketenler dronlarla tespit edildi.
Dronun ses sisteminden bölgedekilere, "Bu bir polis dronudur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bu bölgeden ayrılın." şeklinde anons yapılarak uyarıda bulunuldu. Uyarının ardından bölgedekiler de alandan uzaklaştı.