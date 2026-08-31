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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/bilim-insanlari-acikladi-alkol-birakildiktan-sonra-karaciger-neden-iyilesmiyor-1108372873.html
Bilim insanları açıkladı: Alkol bırakıldıktan sonra karaciğer neden iyileşmiyor?
Bilim insanları açıkladı: Alkol bırakıldıktan sonra karaciğer neden iyileşmiyor?
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, alkole bağlı ağır karaciğer hasarında organın alkol bırakıldıktan sonra bile neden kendini yenileyemediğini ortaya çıkardı. Araştırmaya göre... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T14:50+0300
2026-08-31T14:50+0300
sağlik
alkol
karaciğer
hepatit
hücre
iltihap
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ABD'deki Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi, Duke Üniversitesi ve Chan Zuckerberg Biohub Chicago araştırmacıları, alkole bağlı karaciğer hastalıklarında organın yenilenme mekanizmasını inceledi. Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırma, alkol bırakıldıktan sonra bile karaciğerin neden iyileşmekte zorlanabildiğine ilişkin yeni bulgular ortaya koydu.Karaciğer, ciddi hasar gördüğünde bile kendisini yenileyebilme özelliğine sahip. Normalde karaciğer hücreleri hasar sonrasında geçici olarak değişime uğruyor, çoğalıyor ve ardından yeniden normal işlevlerini yerine getiren hücrelere dönüşüyor.Ancak araştırmacılar, alkole bağlı hepatit ve sirozda bu sürecin yarıda kalabildiğini belirledi.Karaciğer hücreleri 'arada kalıyor'Araştırmacılar sağlıklı karaciğer dokularını, alkole bağlı hepatit veya sirozu bulunan kişilerin dokularıyla karşılaştırdı.Hastalıklı karaciğerlerdeki hücrelerin yenilenmeye başladığı ancak süreci tamamlayamadığı görüldü. Hücreler ne normal görevlerini yerine getirebilen olgun hücrelere ne de çoğalarak yeni doku oluşturabilen hücrelere dönüşebildi.Araştırmanın ortak ilk yazarları Ullas Chembazhi ve Sushant Bangru, bu hücrelerin işlevlerini yerine getiremediğini ve bunun kalan sağlıklı hücreler üzerindeki yükü artırdığını belirtti.Sağlıklı hücreler artan yük nedeniyle kendilerini yenilemeye çalışıyor ancak onların da aynı noktada takılması, karaciğerin giderek daha az işlev görmesine yol açabiliyor.İltihaplanma yenilenme sürecini bozuyorAraştırmacılar sorunun temelinde, hücrelerin genetik bilgiyi kullanarak gerekli proteinleri üretmesini sağlayan süreçlerden biri olan RNA işlenmesindeki bozulmaların bulunduğunu belirledi.Alkolün yol açtığı iltihaplanmanın, RNA'nın doğru işlenmesinde görev alan ESRP2 adlı proteinin seviyesini düşürdüğü görüldü. Bunun sonucunda karaciğerin yenilenmesi için gerekli bazı proteinler hücre içinde doğru yere ulaşamadı.Araştırmacılar laboratuvar ortamında iltihaplanmaya yol açan sinyallerden birini engellediğinde ESRP2 seviyeleri yeniden yükseldi ve RNA işlenmesi normale yaklaşmaya başladı.Araştırmanın ortak yürütücüsü Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi Biyokimya Profesörü Auinash Kalsotra, bulguların gelecekte yeni tedavilere ve teşhis yöntemlerine temel oluşturabileceğini belirtti.
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alkol, karaciğer, hepatit, hücre, iltihap
alkol, karaciğer, hepatit, hücre, iltihap

Bilim insanları açıkladı: Alkol bırakıldıktan sonra karaciğer neden iyileşmiyor?

14:50 31.08.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturKaraciğer
Karaciğer - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Bilim insanları, alkole bağlı ağır karaciğer hasarında organın alkol bırakıldıktan sonra bile neden kendini yenileyemediğini ortaya çıkardı. Araştırmaya göre iltihaplanma, karaciğer hücrelerinin yenilenme sürecini tamamlamasını engelliyor.
ABD'deki Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi, Duke Üniversitesi ve Chan Zuckerberg Biohub Chicago araştırmacıları, alkole bağlı karaciğer hastalıklarında organın yenilenme mekanizmasını inceledi. Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırma, alkol bırakıldıktan sonra bile karaciğerin neden iyileşmekte zorlanabildiğine ilişkin yeni bulgular ortaya koydu.
Karaciğer, ciddi hasar gördüğünde bile kendisini yenileyebilme özelliğine sahip. Normalde karaciğer hücreleri hasar sonrasında geçici olarak değişime uğruyor, çoğalıyor ve ardından yeniden normal işlevlerini yerine getiren hücrelere dönüşüyor.
Ancak araştırmacılar, alkole bağlı hepatit ve sirozda bu sürecin yarıda kalabildiğini belirledi.

Karaciğer hücreleri 'arada kalıyor'

Araştırmacılar sağlıklı karaciğer dokularını, alkole bağlı hepatit veya sirozu bulunan kişilerin dokularıyla karşılaştırdı.
Hastalıklı karaciğerlerdeki hücrelerin yenilenmeye başladığı ancak süreci tamamlayamadığı görüldü. Hücreler ne normal görevlerini yerine getirebilen olgun hücrelere ne de çoğalarak yeni doku oluşturabilen hücrelere dönüşebildi.
Araştırmanın ortak ilk yazarları Ullas Chembazhi ve Sushant Bangru, bu hücrelerin işlevlerini yerine getiremediğini ve bunun kalan sağlıklı hücreler üzerindeki yükü artırdığını belirtti.
Sağlıklı hücreler artan yük nedeniyle kendilerini yenilemeye çalışıyor ancak onların da aynı noktada takılması, karaciğerin giderek daha az işlev görmesine yol açabiliyor.

İltihaplanma yenilenme sürecini bozuyor

Araştırmacılar sorunun temelinde, hücrelerin genetik bilgiyi kullanarak gerekli proteinleri üretmesini sağlayan süreçlerden biri olan RNA işlenmesindeki bozulmaların bulunduğunu belirledi.
Alkolün yol açtığı iltihaplanmanın, RNA'nın doğru işlenmesinde görev alan ESRP2 adlı proteinin seviyesini düşürdüğü görüldü. Bunun sonucunda karaciğerin yenilenmesi için gerekli bazı proteinler hücre içinde doğru yere ulaşamadı.
Araştırmacılar laboratuvar ortamında iltihaplanmaya yol açan sinyallerden birini engellediğinde ESRP2 seviyeleri yeniden yükseldi ve RNA işlenmesi normale yaklaşmaya başladı.
Araştırmanın ortak yürütücüsü Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi Biyokimya Profesörü Auinash Kalsotra, bulguların gelecekte yeni tedavilere ve teşhis yöntemlerine temel oluşturabileceğini belirtti.
Kalsotra, "RNA'daki bu bozuklukları tanı göstergesi olarak kullanabilir veya iltihaplanmayı azaltacak tedaviler geliştirebiliriz. Bu bozuklukları düzeltebilirsek hasarlı karaciğerlerin iyileşmesini de artırabiliriz" dedi.
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