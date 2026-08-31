Cem Yılmaz'ın abisi 'Keşke ölseydi' mesajına isyan etti
© Twitter Komedyen Cem Yılmaz ve ağabeyi Can Yılmaz
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Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz, sosyal medyadan Cem Yılmaz'a dair paylaşılan 'keşke ölseydi' mesajlarına tepkisiz kalamadı. "Birini sevmemek çok insani. Ölmesini istemek değil." ifadelerini kullandı.
Geçirdiği kalp krizinin ardından tedavisi hastanede devam eden ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, kardeşiyle ilgili sosyal medyada yapılan bazı yorumlara isyan etti.
Yılmaz, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
Son iki gündür insanlardan çok güzel mesajlar, iyi dilekler geliyor. Tanıdığımız, tanımadığımız birçok insan arıyor, soruyor. Hepsine teşekkür ederim. Bir de başka türlü mesajlar var. “Keşke ölseydi”, “Niye kurtardınız?”, “Yallah”, “Niye ölmemiş” “Tüh yine ölmedi” vb. yazanlar var. Kimsenin Cem’i sevme mecburiyeti yok. Yaptığı işi beğenmeyebilirsiniz, fikirlerine katılmayabilirsiniz, kendisinden hiç hoşlanmayabilirsiniz. Bunların hepsi son derece normal. Burada mesele bir insanın sevilmemesi değil. Sevmemek, eleştirmek, öfkelenmek herkesin hakkı. Ama bir insanın ölümünü dilemek bunların devamı değil. Başka bir yere ait. Çünkü “Senden hoşlanmıyorum” ile “Keşke ölseydin” arasında fikir farkı değil, insanlıkla ilgili ciddi bir mesafe var. Asıl üzerinde durulması gereken de o mesafenin nasıl bu kadar kolay aşılır hale geldiği. Üstelik mesele Cem de değil. Bugün o, yarın sevmediğiniz başka biri. Sonra bir bakıyorsunuz, ölüm bile günlük tartışmanın içinde kullanılan sıradan bir kelime olmuş. İşin ürkütücü tarafı, bunları yazanların çoğunun muhtemelen kendilerini kötü insanlar olarak görmemesi. Günlük hayatlarına devam ediyorlar, sevdikleri insanlar var, üzüldükleri şeyler var. Ama hiç tanımadıkları birinin ölümünü isteyebiliyorlar. İnsanın kendi hayatında sahip çıktığı merhameti, tanımadığı ya da sevmediği birinden bu kadar kolay esirgeyebilmesi tuhaf. Birini sevmemek çok insani. Ölmesini istemek değil.
Son iki gündür insanlardan çok güzel mesajlar, iyi dilekler geliyor. Tanıdığımız, tanımadığımız birçok insan arıyor, soruyor. Hepsine teşekkür ederim.— Can Yılmaz (@canyilmaz1) August 30, 2026
Bir de başka türlü mesajlar var.
“Keşke ölseydi”, “Niye kurtardınız?”, “Yallah”, “Niye ölmemiş” “Tüh yine ölmedi” vb. yazanlar…
Ne olmuştu?
Cem Yılmaz 29 Ağustos Cuma günü kalbin ağrı hissederek hastaneye başvurmuş ve kritik bir kalp krizi geçirdiği ortaya çıkmıştı. Yılmaz'ın durumunun iyiye gittiği ve bugün taburcu olabileceği ifade edilmişti.