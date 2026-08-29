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Cem Yılmaz hastaneye kaldırılmıştı: Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan açıklama
Cem Yılmaz hastaneye kaldırılmıştı: Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan açıklama
Sputnik Türkiye
cem yılmaz, cem yılmaz hastane, cem yılmaz anjiyo
2026-08-29T22:06+0300
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, komedyen Cem Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memişoğlu, şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/komedyen-cem-yilmaz-rahatsizlandigi-canakkalede-hastaneye-kaldirildi-1108341135.html
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cem yılmaz, kemal memişoğlu
cem yılmaz, kemal memişoğlu

Cem Yılmaz hastaneye kaldırılmıştı: Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan açıklama

22:06 29.08.2026 (güncellendi: 22:19 29.08.2026)
© AACem Yılmaz
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
© AA
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Komedyen Cem Yılmaz'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ünlü komedyenin durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Memişoğlu açıklamasında müdahalelerin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği belirterek Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, komedyen Cem Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memişoğlu, şu cümleleri kaydetti:

Değerli sanatçımız Cem Yılmaz’ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir.

Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.

Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
TÜRKİYE
Komedyen Cem Yılmaz, rahatsızlandığı Çanakkale'de hastaneye kaldırıldı
21:36
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