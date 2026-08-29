https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/cem-yilmaz-hastaneye-kaldirilmisti-saglik-bakani-memisoglundan-aciklama-1108341583.html
Cem Yılmaz hastaneye kaldırılmıştı: Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan açıklama
Cem Yılmaz hastaneye kaldırılmıştı: Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan açıklama
Sputnik Türkiye
cem yılmaz, cem yılmaz hastane, cem yılmaz anjiyo
2026-08-29T22:06+0300
2026-08-29T22:06+0300
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, komedyen Cem Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memişoğlu, şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/komedyen-cem-yilmaz-rahatsizlandigi-canakkalede-hastaneye-kaldirildi-1108341135.html
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cem yılmaz, kemal memişoğlu
cem yılmaz, kemal memişoğlu
Cem Yılmaz hastaneye kaldırılmıştı: Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan açıklama
22:06 29.08.2026 (güncellendi: 22:19 29.08.2026)
Komedyen Cem Yılmaz'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ünlü komedyenin durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Memişoğlu açıklamasında müdahalelerin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği belirterek Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, komedyen Cem Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memişoğlu, şu cümleleri kaydetti:
Değerli sanatçımız Cem Yılmaz’ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir.
Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.