https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/29-yillik-otobus-firmasi-icin-konkordato-karari-3-ay-muhlet-verildi-1108357056.html

29 yıllık otobüs firması için konkordato kararı: 3 ay mühlet verildi

29 yıllık otobüs firması için konkordato kararı: 3 ay mühlet verildi

Sputnik Türkiye

Sakarya merkezli, şehirler arası yolcu taşımacılığı alanında 29 yıldır faaliyet gösteren VİB Turizm için konkordato kararı çıktı. Sakarya Asliye Ticaret... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T09:49+0300

2026-08-31T09:49+0300

2026-08-31T09:49+0300

ekonomi̇

otobüs

konkordato

iflas

ekonomi

firma

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Şehirler arası tarifeli karayolu yolcu taşımacılığı yapan Sakarya merkezli 29 yıldır faaliyette olan şirkete geçici konkordato mühleti verildi.3 ay süreSakarya Asliye Ticaret Mahkemesi, 28 Ağustos 2026 tarihinde verdiği kararla Sınırlı Sorumlu 37 nolu Sakarya VİB Otobüsçüler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifine (VİB Turizm) 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verdi.Net kar yokMahkeme, konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla geçici konkordato komiserleri atanmasına, geçici konkordato komiseri olarak Sakarya Bilirkişi Bölge Kurulu Konkordato Komiser listesinden Prof. Dr. Ali Taş, Prof. Dr. Habib Yıldız ve Prof. Dr. Selahattin Karabınar'ı görevlendirdi.Vergi levhası incelendiğinde, şirketin 2024 ve 2025 yıllarında matrah göstermediği anlaşılıyor. Bu veri de, işletmenin giderleri gelirlerinden fazla olduğu için zarar ettiği veya o dönemde net kâr elde etmediğini gösteriyor.Konkordato nedir?Konkordato, borçlarını ödemekte güçlük çeken borçluların (şirketlerin veya kişilerin), mahkeme denetimi altında alacaklılarıyla anlaşarak borçlarını yeniden yapılandırması ve iflastan kurtulması sağlayan hukuki bir süreçtir. İflas ile konkordato farkı nedir?İflas, tair ya da tacir statüsündeki bir borçlunun artık borçlarını ödeyememesi hali olarak tanımlanmıştır. Konkordato ise, herhangi bir sebeple işleri bozulan ve ödeme güçlüğü çeken iyi niyetli borçluları koruma amacı güden bir kavramdır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/konkordato-ilan-etmisti-58-yillik-meyve-suyu-sirketi-icin-cagri-yapildi-1108317696.html

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otobüs, konkordato, iflas, ekonomi, firma