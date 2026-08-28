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Konkordato ilan etmişti: 58 yıllık meyve suyu şirketi için çağrı yapıldı
Konkordato ilan etmişti: 58 yıllık meyve suyu şirketi için çağrı yapıldı
Sputnik Türkiye
Türkiye'de uzun yıllardır meyve suyu üretimi yapan şirketin görülmekte olan konkordato davası için alacaklılara çağrı yapıldı. 28.08.2026, Sputnik Türkiye
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58 yıllık meyve suyu şirketi Aroma'ya verilen bir yıllık konkordato mühleti geçtiğimiz Mart ayında sona ermişti.Duruk Ailesi'nin şirketi olan Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş.'nin konkordatoya ilişkin dava süreci ise devam ediyor.Davaya katılma çağrısıBursa 1'nci Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı, Ege Duruk, Mahmut Atom Duruk, Mehmet Çetin Duruk, Onur Duruk, Ömer Duruk, Perihan Duruk, Şirin Duruk, Uğur Duruk ve Aroma Bursa Meyve Suları hakkındaki mahkemede görülen davaya ilişkin duruşma tarihini 9 Eylül 2026 olarak belirledi.Mahkeme, konkordato nedeniyle tahsilatını yapamamış alacaklıların davaya katılmalarına dair açıklamada bulundu ve mahkemeye davet etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/54-yillik-akaryakit-sirketi-konkordato-ilan-etti-mahkeme-sure-verdi--1108051161.html
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konkordato, türkiye, borç
konkordato, türkiye, borç

Konkordato ilan etmişti: 58 yıllık meyve suyu şirketi için çağrı yapıldı

14:17 28.08.2026
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Türkiye'de uzun yıllardır meyve suyu üretimi yapan şirketin görülmekte olan konkordato davası için alacaklılara çağrı yapıldı.
58 yıllık meyve suyu şirketi Aroma'ya verilen bir yıllık konkordato mühleti geçtiğimiz Mart ayında sona ermişti.
Duruk Ailesi'nin şirketi olan Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş.'nin konkordatoya ilişkin dava süreci ise devam ediyor.

Davaya katılma çağrısı

Bursa 1'nci Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı, Ege Duruk, Mahmut Atom Duruk, Mehmet Çetin Duruk, Onur Duruk, Ömer Duruk, Perihan Duruk, Şirin Duruk, Uğur Duruk ve Aroma Bursa Meyve Suları hakkındaki mahkemede görülen davaya ilişkin duruşma tarihini 9 Eylül 2026 olarak belirledi.
Mahkeme, konkordato nedeniyle tahsilatını yapamamış alacaklıların davaya katılmalarına dair açıklamada bulundu ve mahkemeye davet etti.
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
EKONOMİ
54 yıllık akaryakıt şirketi konkordato ilan etti: Mahkeme süre verdi
17 Ağustos, 11:56
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