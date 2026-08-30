https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/piyasalarin-gozu-kulagi-bu-saatte-buyume-orani-ne-cikacak-beklentiler-netlesti-1108346845.html
Piyasaların gözü kulağı bu saatte: Büyüme oranı ne çıkacak? Beklentiler netleşti
Piyasaların gözü kulağı bu saatte: Büyüme oranı ne çıkacak? Beklentiler netleşti
Sputnik Türkiye
Türkiye ekonomisinin 2026 yılı ikinci çeyrek büyüme performansı yarın resmen belli oluyor. Piyasaların merakla beklediği GSYH verilerini TÜİK saat 10.00'da... 30.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-30T12:54+0300
2026-08-30T12:54+0300
2026-08-30T12:54+0300
ekonomi̇
ankara
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
tüi̇k
açıklama
türkiye
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Piyasaların ve ekonomi çevrelerinin gözü kulağı Ankara'dan gelecek kritik açıklamaya kilitlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2026 dönemini kapsayan yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını yarın sabah saat tam 10.00’da resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye'nin üretim ve tüketim rotasını belirleyecek veriler, piyasalardaki dengeleri doğrudan etkileyecek.Ekonomistlerin i̇kinci çeyrek tahmini belli olduAçıklama öncesinde piyasaların nabzını tutan AA Finans Büyüme Beklenti Anketi sonuçları yayımlandı. Ankete katılan ekonomistlerin ortak projeksiyonuna göre, Türkiye ekonomisi 2026 yılının ikinci çeyreğinde ortalama yüzde 2,8 oranında bir büyüme kaydetti. Piyasa uzmanlarının tahmin aralığı ise en düşük yüzde 2,2 ile en yüksek yüzde 3 seviyeleri arasında şekillendi.Geçmiş dönem performansı nasıl şekillenmişti?Açıklanacak yeni veri, Türkiye'nin büyüme ivmesindeki dönemsel eğilimi de netleştirecek. Türkiye ekonomisi, bir önceki yılın aynı döneminde (2025 yılı 2. çeyreğinde) yüzde 4,7 oranında güçlü bir genişleme göstermişti. 2026 yılının ilk çeyreğinde ise büyüme oranı yüzde 2,5 olarak kayıtlara geçmişti. Yarın duyurulacak ikinci çeyrek verisiyle birlikte ekonomideki çeyreklik ivmelenmenin yönü tescillenmiş olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/sandiktan-hayir-cikti-izlanda-ab-uyeligini-kabul-etmedi-1108345494.html
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ankara, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, açıklama, türkiye
ankara, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, açıklama, türkiye
Piyasaların gözü kulağı bu saatte: Büyüme oranı ne çıkacak? Beklentiler netleşti
Türkiye ekonomisinin 2026 yılı ikinci çeyrek büyüme performansı yarın resmen belli oluyor. Piyasaların merakla beklediği GSYH verilerini TÜİK saat 10.00'da duyuracak. Ekonomistlerin yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri ve geçmiş dönem analizleri haberimizde.
Piyasaların ve ekonomi çevrelerinin gözü kulağı Ankara'dan gelecek kritik açıklamaya kilitlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2026 dönemini kapsayan yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını yarın sabah saat tam 10.00’da resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye'nin üretim ve tüketim rotasını belirleyecek veriler, piyasalardaki dengeleri doğrudan etkileyecek.
Ekonomistlerin i̇kinci çeyrek tahmini belli oldu
Açıklama öncesinde piyasaların nabzını tutan AA Finans Büyüme Beklenti Anketi sonuçları yayımlandı. Ankete katılan ekonomistlerin ortak projeksiyonuna göre, Türkiye ekonomisi 2026 yılının ikinci çeyreğinde ortalama yüzde 2,8 oranında bir büyüme kaydetti. Piyasa uzmanlarının tahmin aralığı ise en düşük yüzde 2,2 ile en yüksek yüzde 3 seviyeleri arasında şekillendi.
Geçmiş dönem performansı nasıl şekillenmişti?
Açıklanacak yeni veri, Türkiye'nin büyüme ivmesindeki dönemsel eğilimi de netleştirecek. Türkiye ekonomisi, bir önceki yılın aynı döneminde (2025 yılı 2. çeyreğinde) yüzde 4,7 oranında güçlü bir genişleme göstermişti. 2026 yılının ilk çeyreğinde ise büyüme oranı yüzde 2,5 olarak kayıtlara geçmişti. Yarın duyurulacak ikinci çeyrek verisiyle birlikte ekonomideki çeyreklik ivmelenmenin yönü tescillenmiş olacak.