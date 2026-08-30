https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/sandiktan-hayir-cikti-izlanda-ab-uyeligini-kabul-etmedi-1108345494.html
Sandıktan 'hayır' çıktı: İzlanda'da halk, AB üyeliğini kabul etmedi
Sandıktan 'hayır' çıktı: İzlanda'da halk, AB üyeliğini kabul etmedi
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği üyeliği için sandık başına giden yaklaşık 400 bin nüfuslu İzlanda'da referandum sonuçları açıklandı. Anketlerin aksine çoğunluğun 'hayır' oyu... 30.08.2026, Sputnik Türkiye
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Kuzey Atlantik’in stratejik ada ülkesi İzlanda, Avrupa siyasetinde dengeleri sarsacak tarihi bir referanduma imza attı. Yerel saatle 09.00’da başlayıp 22.00’de sona eren oy verme işlemlerinin ardından açılan sandıklardan, Avrupa Birliği ile müzakerelerin yeniden başlatılmasına "hayır" kararı çıktı. Kamuoyu araştırmalarının ve beklentilerin tamamen tersine dönmesiyle sonuçlanan oylama, Brüksel koridorlarında ve ada genelinde büyük bir sürpriz yarattı.Anketler yanıldı: Müzakere masasına dönüş i̇ptal edildiOylama öncesinde İzlanda medyasında yayımlanan anket verileri, halkın yüzde 51,3’lük kesiminin müzakerelerin yeniden başlamasından yana olduğunu gösteriyordu. Ancak sandıkların açılmasıyla birlikte seçmen iradesi farklı yönde tecelli etti ve AB üyelik süreci resmen rafa kaldırıldı. Alınan bu net kararla birlikte İzlanda hükümeti, dondurulan katılım görüşmelerini yeniden canlandırma politikasından vazgeçmek zorunda kaldı.2009'dan bugüne uzanan çalkantılı AB macerasıİzlanda, Avrupa Birliği'ne resmi üyelik başvurusunu 2009 yılında gerçekleştirmiş ve katılım müzakerelerini başlatmıştı. Ancak 2013 yılında göreve gelen AB karşıtı hükümet süreci askıya alma kararı almıştı. Ülkede 2024 yılında Sosyal Demokrat İttifakı liderliğinde kurulan yeni koalisyon hükümeti ise tıkanıklığı aşmak amacıyla konuyu doğrudan halkın oyuna sunma kararı almıştı. Sandıktan çıkan son tablo, yaklaşık 400 bin nüfuslu ada ülkesinin bağımsız dış politika çizgisini koruma kararlılığını bir kez daha tescilledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/kalp-krizi-geciren-cem-yilmazin-doktorundan-aciklama-geldi-saglik-durumu-suan-nasil-ne-zaman-1108344770.html
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i̇zlanda, avrupa, ab, yılsonu2026
Sandıktan 'hayır' çıktı: İzlanda'da halk, AB üyeliğini kabul etmedi
11:20 30.08.2026 (güncellendi: 11:24 30.08.2026)
Avrupa Birliği üyeliği için sandık başına giden yaklaşık 400 bin nüfuslu İzlanda'da referandum sonuçları açıklandı. Anketlerin aksine çoğunluğun 'hayır' oyu kullanmasıyla birlikte ada ülkesi, Brüksel ile müzakere sürecine dönmeme kararı alarak Avrupa gündemine oturdu.
Kuzey Atlantik’in stratejik ada ülkesi İzlanda, Avrupa siyasetinde dengeleri sarsacak tarihi bir referanduma imza attı. Yerel saatle 09.00’da başlayıp 22.00’de sona eren oy verme işlemlerinin ardından açılan sandıklardan, Avrupa Birliği ile müzakerelerin yeniden başlatılmasına "hayır" kararı çıktı. Kamuoyu araştırmalarının ve beklentilerin tamamen tersine dönmesiyle sonuçlanan oylama, Brüksel koridorlarında ve ada genelinde büyük bir sürpriz yarattı.
Anketler yanıldı: Müzakere masasına dönüş i̇ptal edildi
Oylama öncesinde İzlanda medyasında yayımlanan anket verileri, halkın yüzde 51,3’lük kesiminin müzakerelerin yeniden başlamasından yana olduğunu gösteriyordu. Ancak sandıkların açılmasıyla birlikte seçmen iradesi farklı yönde tecelli etti ve AB üyelik süreci resmen rafa kaldırıldı. Alınan bu net kararla birlikte İzlanda hükümeti, dondurulan katılım görüşmelerini yeniden canlandırma politikasından vazgeçmek zorunda kaldı.
2009'dan bugüne uzanan çalkantılı AB macerası
İzlanda, Avrupa Birliği'ne resmi üyelik başvurusunu 2009 yılında gerçekleştirmiş ve katılım müzakerelerini başlatmıştı. Ancak 2013 yılında göreve gelen AB karşıtı hükümet süreci askıya alma kararı almıştı. Ülkede 2024 yılında Sosyal Demokrat İttifakı liderliğinde kurulan yeni koalisyon hükümeti ise tıkanıklığı aşmak amacıyla konuyu doğrudan halkın oyuna sunma kararı almıştı. Sandıktan çıkan son tablo, yaklaşık 400 bin nüfuslu ada ülkesinin bağımsız dış politika çizgisini koruma kararlılığını bir kez daha tescilledi.