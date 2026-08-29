https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-lojistik-merkezler-ve-limanlar-vuruldu-1108333855.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki lojistik merkezler ve limanlar vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki lojistik merkezler ve limanlar vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’daki lojistik merkezler ve deniz limanlarına yönelik grup saldırıları düzenlediğini duyurdu. 29.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-29T10:57+0300
2026-08-29T10:57+0300
2026-08-29T10:57+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
kiev
nikolayev
ukrayna silahlı kuvvetleri
flamingo
füze
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna’daki kritik lojistik merkezler ve limanları hedef alan saldırılarının detayları paylaşıldı.Açıklamaya göre, saldırılarda Kiev bölgesindeki Çayki köyünde yer alan ve "Flamingo" füzelerine ait parçaların depolandığı FIM Service tesisi vuruldu. Aynı bölgedeki Kalinovka yerleşiminde ise Batılı ülkelerden gönderilen askeri yüklerin dağıtımının yapıldığı ulaştırma ve lojistik merkezindeki bir gümrük terminali hedef alındı. Ayrıca, Milaya köyünde FP-1 ve FP-2 insansız hava araçlarına ait parçalar ile fırlatma motorlarının bulunduğu Fire Point şirketine ait deponun da imha edildiği aktarıldı.Liman bölgelerine yönelik operasyonlar kapsamında İzmail Limanı’nda yakıt tankerlerinin bulunduğu park alanları ile akaryakıt boşaltım noktalarının vurulduğu belirtildi.Nikolayev Limanı’nda ise askeri sevkiyatların indirilmesinde kullanılan deniz terminali ve lojistik merkezlerin yanı sıra, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine tahsis edilen malzemelerin bulundurulduğu18 depo ile üç akaryakıt tesisi hedef alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/rusya-savunma-bakanligi-kiev-bolgesinde-flamingo-fuzeleri-icin-kimyasal-madde-ureten-tesis-vuruldu-1108328987.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, nikolayev, ukrayna silahlı kuvvetleri, flamingo, füze, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, nikolayev, ukrayna silahlı kuvvetleri, flamingo, füze, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki lojistik merkezler ve limanlar vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’daki lojistik merkezler ve deniz limanlarına yönelik grup saldırıları düzenlediğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna’daki kritik lojistik merkezler ve limanları hedef alan saldırılarının detayları paylaşıldı.
Açıklamaya göre, saldırılarda Kiev bölgesindeki Çayki köyünde yer alan ve "Flamingo" füzelerine ait parçaların depolandığı FIM Service tesisi vuruldu. Aynı bölgedeki Kalinovka yerleşiminde ise Batılı ülkelerden gönderilen askeri yüklerin dağıtımının yapıldığı ulaştırma ve lojistik merkezindeki bir gümrük terminali hedef alındı. Ayrıca, Milaya köyünde FP-1 ve FP-2 insansız hava araçlarına ait parçalar ile fırlatma motorlarının bulunduğu Fire Point şirketine ait deponun da imha edildiği aktarıldı.
Liman bölgelerine yönelik operasyonlar kapsamında İzmail Limanı’nda yakıt tankerlerinin bulunduğu park alanları ile akaryakıt boşaltım noktalarının vurulduğu belirtildi.
Nikolayev Limanı’nda ise askeri sevkiyatların indirilmesinde kullanılan deniz terminali ve lojistik merkezlerin yanı sıra, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine tahsis edilen malzemelerin bulundurulduğu18 depo ile üç akaryakıt tesisi hedef alındı.