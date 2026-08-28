Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/rusya-savunma-bakanligi-kiev-bolgesinde-flamingo-fuzeleri-icin-kimyasal-madde-ureten-tesis-vuruldu-1108328987.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev bölgesinde ‘Flamingo’ füzeleri için kimyasal madde üreten tesis vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev bölgesinde ‘Flamingo’ füzeleri için kimyasal madde üreten tesis vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesinde "Flamingo" füzelerinin harp başlıkları ve katı yakıtlı iticileri için kimyasal bileşenler üreten bir tesisin insansız... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T20:57+0300
2026-08-28T20:57+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
kiev
ukrayna
flamingo
füze
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076530_0:142:3136:1906_1920x0_80_0_0_d93ab0ab2ba345c411e06880a082f501.jpg
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan günlük bilgilendirmede, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik gerçekleştirdiği son saldırılara ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.Bakanlık açıklamasına göre, Kiev bölgesinde faaliyet gösteren "Fire Point" adlı şirkete ait bir tesis, saldırı amaçlı insansız hava araçları kullanılarak vuruldu. Söz konusu tesiste üretilen kimyasal maddelerin, "Flamingo" füzelerinin katı yakıtlı iticilerinin ve harp başlıklarının imalatında kullanıldığı ifade edildi.Rus ordusu Ukrayna tarafının eylemlerine misilleme olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin NATO uzmanlarıyla birlikte koordineli olarak kullandığı karar alma merkezleri, askeri üretim tesisleri ve silah depolarını uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla düzenli olarak hedef alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-7-yerlesim-yeri-ele-gecirildi-1108317898.html
kiev
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076530_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_fa900da12870c61cd20ce20eeb6c471d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya savunma bakanlığı, kiev, ukrayna, flamingo, füze, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), nato
rusya savunma bakanlığı, kiev, ukrayna, flamingo, füze, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), nato

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev bölgesinde ‘Flamingo’ füzeleri için kimyasal madde üreten tesis vuruldu

20:57 28.08.2026
© Sputnik / Алексей МайшевRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© Sputnik / Алексей Майшев
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesinde "Flamingo" füzelerinin harp başlıkları ve katı yakıtlı iticileri için kimyasal bileşenler üreten bir tesisin insansız hava araçlarıyla (İHA) imha edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan günlük bilgilendirmede, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik gerçekleştirdiği son saldırılara ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.
Bakanlık açıklamasına göre, Kiev bölgesinde faaliyet gösteren "Fire Point" adlı şirkete ait bir tesis, saldırı amaçlı insansız hava araçları kullanılarak vuruldu. Söz konusu tesiste üretilen kimyasal maddelerin, "Flamingo" füzelerinin katı yakıtlı iticilerinin ve harp başlıklarının imalatında kullanıldığı ifade edildi.
Rus ordusu Ukrayna tarafının eylemlerine misilleme olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin NATO uzmanlarıyla birlikte koordineli olarak kullandığı karar alma merkezleri, askeri üretim tesisleri ve silah depolarını uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla düzenli olarak hedef alıyor.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat bölgesinde görev yapan askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan haftalık bilanço: 7 yerleşim yeri ele geçirildi
13:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала