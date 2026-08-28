https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/rusya-savunma-bakanligi-kiev-bolgesinde-flamingo-fuzeleri-icin-kimyasal-madde-ureten-tesis-vuruldu-1108328987.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev bölgesinde ‘Flamingo’ füzeleri için kimyasal madde üreten tesis vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev bölgesinde ‘Flamingo’ füzeleri için kimyasal madde üreten tesis vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesinde "Flamingo" füzelerinin harp başlıkları ve katı yakıtlı iticileri için kimyasal bileşenler üreten bir tesisin insansız... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-28T20:57+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
kiev
ukrayna
flamingo
füze
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
nato
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan günlük bilgilendirmede, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik gerçekleştirdiği son saldırılara ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.Bakanlık açıklamasına göre, Kiev bölgesinde faaliyet gösteren "Fire Point" adlı şirkete ait bir tesis, saldırı amaçlı insansız hava araçları kullanılarak vuruldu. Söz konusu tesiste üretilen kimyasal maddelerin, "Flamingo" füzelerinin katı yakıtlı iticilerinin ve harp başlıklarının imalatında kullanıldığı ifade edildi.Rus ordusu Ukrayna tarafının eylemlerine misilleme olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin NATO uzmanlarıyla birlikte koordineli olarak kullandığı karar alma merkezleri, askeri üretim tesisleri ve silah depolarını uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla düzenli olarak hedef alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-7-yerlesim-yeri-ele-gecirildi-1108317898.html
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rusya savunma bakanlığı, kiev, ukrayna, flamingo, füze, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), nato
rusya savunma bakanlığı, kiev, ukrayna, flamingo, füze, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), nato
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev bölgesinde ‘Flamingo’ füzeleri için kimyasal madde üreten tesis vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesinde "Flamingo" füzelerinin harp başlıkları ve katı yakıtlı iticileri için kimyasal bileşenler üreten bir tesisin insansız hava araçlarıyla (İHA) imha edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan günlük bilgilendirmede, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik gerçekleştirdiği son saldırılara ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.
Bakanlık açıklamasına göre, Kiev bölgesinde faaliyet gösteren "Fire Point" adlı şirkete ait bir tesis, saldırı amaçlı insansız hava araçları kullanılarak vuruldu. Söz konusu tesiste üretilen kimyasal maddelerin, "Flamingo" füzelerinin katı yakıtlı iticilerinin ve harp başlıklarının imalatında kullanıldığı ifade edildi.
Rus ordusu Ukrayna tarafının eylemlerine misilleme olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin NATO uzmanlarıyla birlikte koordineli olarak kullandığı karar alma merkezleri, askeri üretim tesisleri ve silah depolarını uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla düzenli olarak hedef alıyor.