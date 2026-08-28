https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/rusya-savunma-bakanligi-kiev-bolgesinde-flamingo-fuzeleri-icin-kimyasal-madde-ureten-tesis-vuruldu-1108328987.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev bölgesinde ‘Flamingo’ füzeleri için kimyasal madde üreten tesis vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev bölgesinde ‘Flamingo’ füzeleri için kimyasal madde üreten tesis vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesinde "Flamingo" füzelerinin harp başlıkları ve katı yakıtlı iticileri için kimyasal bileşenler üreten bir tesisin insansız... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T20:57+0300

2026-08-28T20:57+0300

2026-08-28T20:57+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

kiev

ukrayna

flamingo

füze

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

nato

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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan günlük bilgilendirmede, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik gerçekleştirdiği son saldırılara ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.Bakanlık açıklamasına göre, Kiev bölgesinde faaliyet gösteren "Fire Point" adlı şirkete ait bir tesis, saldırı amaçlı insansız hava araçları kullanılarak vuruldu. Söz konusu tesiste üretilen kimyasal maddelerin, "Flamingo" füzelerinin katı yakıtlı iticilerinin ve harp başlıklarının imalatında kullanıldığı ifade edildi.Rus ordusu Ukrayna tarafının eylemlerine misilleme olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin NATO uzmanlarıyla birlikte koordineli olarak kullandığı karar alma merkezleri, askeri üretim tesisleri ve silah depolarını uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla düzenli olarak hedef alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-7-yerlesim-yeri-ele-gecirildi-1108317898.html

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rusya savunma bakanlığı, kiev, ukrayna, flamingo, füze, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), nato