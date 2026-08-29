https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/istanbulda-yarin-bu-yollar-trafige-kapatilacak-alternatif-guzergahlar-aciklandi-1108333296.html
İstanbul’da yarın bu yollar trafiğe kapatılacak: Alternatif güzergahlar açıklandı
İstanbul’da yarın bu yollar trafiğe kapatılacak: Alternatif güzergahlar açıklandı
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İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle Fatih’teki Vatan Caddesi ve cadde üzerindeki yan yollar yarın trafiğe kapatılacak. İstanbul... 29.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-29T10:11+0300
2026-08-29T10:11+0300
2026-08-29T10:11+0300
türki̇ye
30 ağustos zafer bayramı
vatan caddesi
atatürk bulvarı
fatih
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İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek törenler nedeniyle bazı yollar yarın araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Valiliği, Fatih ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı’nın (Vatan Caddesi) her iki istikamette ve bulvar üzerindeki yan yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.Valilik, sürücüler için kullanılabilecek alternatif güzergahları da açıkladı.Vatan Caddesi iki yönde trafiğe kapatılacakİstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü kapsamında Fatih’te “30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi” düzenlenecek.Kutlama programı nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) her iki istikamette araç trafiğine kapatılacak. Bulvar üzerindeki yan yollarda da araç geçişine izin verilmeyecek.İstanbul’da alternatif güzergahlar belli olduValilik, Vatan Caddesi’nin trafiğe kapatılması nedeniyle sürücülerin kullanabileceği alternatif yolları da belirledi.Buna göre sürücüler;
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türki̇ye
vatan caddesi
atatürk bulvarı
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30 ağustos zafer bayramı, vatan caddesi, atatürk bulvarı, fatih
30 ağustos zafer bayramı, vatan caddesi, atatürk bulvarı, fatih
İstanbul’da yarın bu yollar trafiğe kapatılacak: Alternatif güzergahlar açıklandı
İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle Fatih’teki Vatan Caddesi ve cadde üzerindeki yan yollar yarın trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, sürücülerin Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 hal yolu ile Fevzipaşa ve Turgut Özal Millet caddelerini alternatif güzergah olarak kullanabileceğini açıkladı.
İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek törenler nedeniyle bazı yollar yarın araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Valiliği, Fatih ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı’nın (Vatan Caddesi) her iki istikamette ve bulvar üzerindeki yan yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Valilik, sürücüler için kullanılabilecek alternatif güzergahları da açıkladı.
Vatan Caddesi iki yönde trafiğe kapatılacak
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü kapsamında Fatih’te “30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi” düzenlenecek.
Kutlama programı nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) her iki istikamette araç trafiğine kapatılacak. Bulvar üzerindeki yan yollarda da araç geçişine izin verilmeyecek.
İstanbul’da alternatif güzergahlar belli oldu
Valilik, Vatan Caddesi’nin trafiğe kapatılması nedeniyle sürücülerin kullanabileceği alternatif yolları da belirledi.
Turgut Özal Millet Caddesi
üzerinden ulaşım sağlayabilecek.