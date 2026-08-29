https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/istanbulda-yarin-bu-yollar-trafige-kapatilacak-alternatif-guzergahlar-aciklandi-1108333296.html

İstanbul’da yarın bu yollar trafiğe kapatılacak: Alternatif güzergahlar açıklandı

İstanbul’da yarın bu yollar trafiğe kapatılacak: Alternatif güzergahlar açıklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle Fatih’teki Vatan Caddesi ve cadde üzerindeki yan yollar yarın trafiğe kapatılacak. İstanbul... 29.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-29T10:11+0300

2026-08-29T10:11+0300

2026-08-29T10:11+0300

türki̇ye

30 ağustos zafer bayramı

vatan caddesi

atatürk bulvarı

fatih

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İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek törenler nedeniyle bazı yollar yarın araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Valiliği, Fatih ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı’nın (Vatan Caddesi) her iki istikamette ve bulvar üzerindeki yan yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.Valilik, sürücüler için kullanılabilecek alternatif güzergahları da açıkladı.Vatan Caddesi iki yönde trafiğe kapatılacakİstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü kapsamında Fatih’te “30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi” düzenlenecek.Kutlama programı nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) her iki istikamette araç trafiğine kapatılacak. Bulvar üzerindeki yan yollarda da araç geçişine izin verilmeyecek.İstanbul’da alternatif güzergahlar belli olduValilik, Vatan Caddesi’nin trafiğe kapatılması nedeniyle sürücülerin kullanabileceği alternatif yolları da belirledi.Buna göre sürücüler;

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/bakan-gurlek-duyurdu-gulistan-doku-sorusturmasinda-5inci-dalga-operasyon-10-yeni-gozalti-1108333126.html

türki̇ye

vatan caddesi

atatürk bulvarı

fatih

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30 ağustos zafer bayramı, vatan caddesi, atatürk bulvarı, fatih