https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/bakan-gurlek-duyurdu-gulistan-doku-sorusturmasinda-5inci-dalga-operasyon-10-yeni-gozalti-1108333126.html

Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga operasyon: Yeni bulgulara ulaşıldı, 10 gözaltı

Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga operasyon: Yeni bulgulara ulaşıldı, 10 gözaltı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Gürlek, Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildiğini ve 10 şüphelinin... 29.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-29T09:48+0300

2026-08-29T09:48+0300

2026-08-29T09:59+0300

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Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5. dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmada Gülistan Doku’nun son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara ulaşıldığını bildirdi. Gürlek ayrıca Doku’nun Instagram hesabına kaybolmasının ardından gerçekleştirilen şüpheli erişim ve işlemler ile su altı arama çalışmalarına ilişkin tespitler yapıldığını açıkladı.Dalgıç defteri ile resmi tutanakların uyuşmadığı tespit edildiBakan Gürlek’in açıklamasına göre soruşturma kapsamında adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi.Gürlek, Gülistan Doku’ya ait bazı kişisel eşyaların da intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldığını bildirdi.PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgularGürlek, Gülistan Doku soruşturmasındaki gelişmeleri şu sözlerle açıkladı:"Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonu; Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın etkin iş birliğiyle faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ediyoruz. Güncel teknolojik imkânlar ve elde edilen yeni deliller ışığında bugün iki önemli dosyada daha kritik gelişmelere ulaştık. 1- Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada; Gülistan’ın son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara, kaybolmasının ardından Doku'nun Instagram hesabına gerçekleştirilen şüpheli erişim/işlemlere ve su altı arama çalışmalarına ilişkin dikkat çekici tespitlere ulaşıldı. Adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmî arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Gülistan’a ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı. 2- İkinci önemli gelişmesi ise 18 yıldır faili belirlenemeyen Dede Baltacı cinayetinde yaşandı. 2008 yılında Şereflikoçhisar’da ölü bulunan Baltacı’nın dosyası, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığımızın yürüttüğü çalışmalarla yeniden incelendi. Daraltılmış baz çalışması, HTS kayıtları, Adli Tıp raporu ve bu verilerle uyumlu tanık beyanı sonucunda cinayetin failleri olduğu değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonun ardından F.K., R.K., A.Ö. ve F.E. tutuklandı; cezaevinde bulunan M.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızla güçlü koordinasyon içerisinde, teknolojinin ve bilimin bütün imkânlarını kullanarak gerçeği ortaya çıkarmaya devam edeceğiz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/antalyada-balikci-barinagina-sicrayan-yangin-20den-fazla-tekne-zarar-gordu-1108332779.html

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