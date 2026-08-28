https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/trabzonsporda-fatih-tekke-karari-istifasi-kabul-edilmedi-1108307772.html

Trabzonspor'da Fatih Tekke kararı: İstifası kabul edilmedi

Trabzonspor'da Fatih Tekke kararı: İstifası kabul edilmedi

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a elenmelerinin ardından istifa ettiğini açıklayan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke için bordo-mavili... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T07:14+0300

2026-08-28T07:14+0300

2026-08-28T07:14+0300

spor

fatih tekke

macaristan

ferencvaros

uefa avrupa ligi

trabzonspor

haberler

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros karşısında alınan mağlubiyet ve turnuvaya veda edilmesinin ardından sıcak saatler yaşadı. Mücadelenin hemen sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada görevini bıraktığını duyuran teknik direktör Fatih Tekke için kulüp yönetiminden resmi açıklama geldi.Bordo-mavili kulübün yönetim kurulu, deneyimli çalıştırıcının istifa talebini reddederek görevine devam etmesi yönünde karar aldı.Yönetimden resmi açıklama: 'Görevine devam ediyor'Karşılaşmanın ardından Groupama Stadı'ndan takım otobüsüyle ayrılan başarılı teknik adamın durumuyla ilgili kulübün internet sitesinden yazılı bir bilgilendirme yapıldı.Açıklamada, Fatih Tekke'nin istifası ile ilgili sürecin duygusal bir atmosferde geliştiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:"Teknik direktörümüz Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı almıştır. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, teknik direktörümüz Fatih Tekke’nin istifa kararı kabul edilmemiştir."Amedspor maçında takımın başında olacakAvrupa kupalarından elenmenin getirdiği moral bozukluğuna rağmen yönetim istikrar mesajı verdi. Yapılan açıklamada, Tekke'nin Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan Amedspor karşılaşması hazırlıklarını sürdüreceği ve sahada takımın başında yer alacağı net bir dille belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/trabzonspor-uefa-avrupa-ligine-veda-etti-1108305232.html

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fatih tekke, macaristan, ferencvaros, uefa avrupa ligi, trabzonspor, haberler