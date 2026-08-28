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Trabzonspor'da Fatih Tekke kararı: İstifası kabul edilmedi
Trabzonspor'da Fatih Tekke kararı: İstifası kabul edilmedi
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a elenmelerinin ardından istifa ettiğini açıklayan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke için bordo-mavili... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T07:14+0300
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros karşısında alınan mağlubiyet ve turnuvaya veda edilmesinin ardından sıcak saatler yaşadı. Mücadelenin hemen sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada görevini bıraktığını duyuran teknik direktör Fatih Tekke için kulüp yönetiminden resmi açıklama geldi.Bordo-mavili kulübün yönetim kurulu, deneyimli çalıştırıcının istifa talebini reddederek görevine devam etmesi yönünde karar aldı.Yönetimden resmi açıklama: 'Görevine devam ediyor'Karşılaşmanın ardından Groupama Stadı'ndan takım otobüsüyle ayrılan başarılı teknik adamın durumuyla ilgili kulübün internet sitesinden yazılı bir bilgilendirme yapıldı.Açıklamada, Fatih Tekke'nin istifası ile ilgili sürecin duygusal bir atmosferde geliştiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:"Teknik direktörümüz Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı almıştır. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, teknik direktörümüz Fatih Tekke’nin istifa kararı kabul edilmemiştir."Amedspor maçında takımın başında olacakAvrupa kupalarından elenmenin getirdiği moral bozukluğuna rağmen yönetim istikrar mesajı verdi. Yapılan açıklamada, Tekke'nin Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan Amedspor karşılaşması hazırlıklarını sürdüreceği ve sahada takımın başında yer alacağı net bir dille belirtildi.
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fatih tekke, macaristan, ferencvaros, uefa avrupa ligi, trabzonspor, haberler
fatih tekke, macaristan, ferencvaros, uefa avrupa ligi, trabzonspor, haberler

Trabzonspor'da Fatih Tekke kararı: İstifası kabul edilmedi

07:14 28.08.2026
© AA / Akın ÇeliktaşTrabzonspor
Trabzonspor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© AA / Akın Çeliktaş
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a elenmelerinin ardından istifa ettiğini açıklayan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke için bordo-mavili yönetimden karar çıktı. Yönetim kurulu, Tekke'nin istifasını kabul etmeyerek deneyimli teknik adamın Amedspor maçında takımın başında olacağını duyurdu.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros karşısında alınan mağlubiyet ve turnuvaya veda edilmesinin ardından sıcak saatler yaşadı. Mücadelenin hemen sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada görevini bıraktığını duyuran teknik direktör Fatih Tekke için kulüp yönetiminden resmi açıklama geldi.
Bordo-mavili kulübün yönetim kurulu, deneyimli çalıştırıcının istifa talebini reddederek görevine devam etmesi yönünde karar aldı.

Yönetimden resmi açıklama: 'Görevine devam ediyor'

Karşılaşmanın ardından Groupama Stadı'ndan takım otobüsüyle ayrılan başarılı teknik adamın durumuyla ilgili kulübün internet sitesinden yazılı bir bilgilendirme yapıldı.
Açıklamada, Fatih Tekke'nin istifası ile ilgili sürecin duygusal bir atmosferde geliştiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"Teknik direktörümüz Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı almıştır. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, teknik direktörümüz Fatih Tekke’nin istifa kararı kabul edilmemiştir."

Amedspor maçında takımın başında olacak

Avrupa kupalarından elenmenin getirdiği moral bozukluğuna rağmen yönetim istikrar mesajı verdi. Yapılan açıklamada, Tekke'nin Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan Amedspor karşılaşması hazırlıklarını sürdüreceği ve sahada takımın başında yer alacağı net bir dille belirtildi.
Ferencvaros - Trabzonspor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
SPOR
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
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