https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/trabzonspor-uefa-avrupa-ligine-veda-etti-1108305232.html
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Sputnik Türkiye
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Ferencvaros'a 4-0 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda etti. 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T23:34+0300
2026-08-27T23:34+0300
2026-08-27T23:34+0300
spor
trabzonspor
uefa avrupa ligi
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futbol maçı
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, Ferencvaros'a konuk oldu.İlk karşılaşmadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan bordo-mavililer, rövanşta da Macaristan temsilcisine karşı istediği sonucu alamadı. Mücadeleyi Malinovskyi ve Cabral'ın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi tamamlayan Trabzonspor, 4-0'lık mağlubiyetin ardından Avrupa Ligi'nden elendi.Trabzonspor, Avrupa yolculuğuna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/besiktas-uefa-avrupa-liginde-1108303937.html
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trabzonspor, uefa avrupa ligi, ferencvaros, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı
trabzonspor, uefa avrupa ligi, ferencvaros, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Ferencvaros'a 4-0 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda etti.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, Ferencvaros'a konuk oldu.
İlk karşılaşmadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan bordo-mavililer, rövanşta da Macaristan temsilcisine karşı istediği sonucu alamadı.
Mücadeleyi Malinovskyi ve Cabral'ın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi tamamlayan Trabzonspor, 4-0'lık mağlubiyetin ardından Avrupa Ligi'nden elendi.
Trabzonspor, Avrupa yolculuğuna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.