https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/okula-uyum-haftasinda-bir-ilk-cocugu-okula-baslayacak-memura-3-saat-izin-1108314043.html

Okula uyum haftasında bir ilk: Çocuğu okula başlayacak memura 3 saat izin

Okula uyum haftasında bir ilk: Çocuğu okula başlayacak memura 3 saat izin

Sputnik Türkiye

Kamuda çalışan ebeveynlerden biri, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül tarihlerinde ders saatlerine... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T12:36+0300

2026-08-28T12:36+0300

2026-08-28T13:05+0300

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Uyum eğitimi kapsamındaki okul öncesi eğitim, 1. ve 5. sınıf öğrencilerinin velilerine yönelik mesai düzenlemesi yapıldıBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığının "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu genelgesi doğrultusunda, yeni eğitim öğretim yılında ailelerin çocuklarının okula uyum sürecine daha etkin katılması sağlanacak.Uyum eğitimleri ve aile katılım etkinlikleri, Bakanlıkça belirlenen takvim ve program kapsamında, ailelerin sürece aktif katılımı esas alınarak gerçekleştirilecek.Bu kapsamda, uyum eğitim programlarından başlayarak ailelerin eğitim sürecine bütüncül bir yaklaşımla etkin katılımının sağlanması ve okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.Kamuda çalışan veliler dikkatCumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda; kamuda çalışan ebeveynlerden biri, talep etmeleri halinde uyum haftası eğitimlerinde öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.Uyum eğitimleriyle başlayacak aile katılımı yalnızca uyum haftasıyla sınırlı kalmayacak. Aile katılımı, gelişim ve rehberlik uygulamaları "Ailemle Okul Yolu Programı" adı altında birbiriyle ilişkilendirilerek eğitim öğretim yılının tamamına yayılacak.

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türkiye, öğrenci, veli, okul, kamu, kamu personeli, idari izin