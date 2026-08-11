https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/tbmmde-28-donem-4-yasama-yili-bilancosu-21-kanun-15-uluslararasi-sozlesme-kabul-edildi-1107916952.html

TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı bilançosu: 21 kanun, 15 uluslararası sözleşme kabul edildi

TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı bilançosu: 21 kanun, 15 uluslararası sözleşme kabul edildi

Sputnik Türkiye

1 Ekim 2025’ten bu yana Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme sayısı 21 oldu. TBMM Genel Kurulu’nda ayrıca 15... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T12:44+0300

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TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim 2025 tarihinde başlayan 28. Dönem 4. Yasama Yılı maratonunu tamamladı. Yasama yılı boyunca Genel Kurul'dan geçerek yasalaşan 21 kanun teklifi ve 15 uluslararası anlaşma, çalışma hayatından kamu düzenine, şehit ve gazi haklarından siber güvenliğe kadar birçok alanda önemli reformları beraberinde getirdi.1 Ekim 2025’ten bu yana TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen öne çıkan düzenlemeler tarih sırasına göre şöyle gerçekleşti:Ekim-Kasım 2025’te Tarım ve Arazi Kullanımı düzenlemeleri yapıldı. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu'nda değişiklik yapılarak işlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve tarımsal sürdürülebilirlik sağlandı. Bu süreçte Şehit Aileleri ve Gazilere yönelik düzenlemede yapıldı. Şehit yakınları ve gazilerin mali, sosyal ve özlük haklarında kapsayıcı iyileştirmeler yapıldı; kamu istihdamı ve sosyal desteklerin sınırları genişletildi.Aralık 2025: Yılın bütçe maratonu2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu TBMM Genel Kurulu'nun en yoğun mesaisine sahne oldu. 2026 yılı bütçesi kabul edilerek, kamu idarelerinin bütçe ödenekleri, gelir tahminleri ve mali disiplin esasları yasalaşarak yürürlüğe girdi.Yeni yılda trafik cezaları arttıYeni yılda mahkemelerin iş yükünü hafifletmek ve yargılama sürelerini kısaltmak amacıyla hazırlanan paket yasalaştı. Aynı düzenleme kapsamında Emniyet Teşkilatı mensuplarının özlük haklarında da düzenlemelere gidildi. Karayolları Trafik Kanunu Değişikliği düzenlemesi de mecliste kabul edilen önemli düzenlemelerden oldu. Trafik güvenliğini artırmak amacıyla aşırı hız ve ağır kural ihlallerine uygulanan idari para cezaları ile yaptırımlar ciddi oranda artırıldı.Öğrenci affı kabul edildiYaz aylarında Siber Güvenlik Kanunu ve öğrenci affını içeren düzenlemeler gündeme geldi. Meclisi Ulusal kritik altyapıların korunması, kişisel veri güvenliği ve siber tehditlerle mücadeleye yönelik kapsamlı yasal altyapı oluşturuldu. Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan idari düzenlemeler ile okulunu tamamlayamayan öğrencilere af getirildi. Uzman Erbaş Kanunu ile TSK bünyesindeki uzman erbaşların özlük ve emeklilik haklarında iyileştirmelere gidildi. 12’nci yargı paketi ile de IBAN düzenlemesi başta olmak üzere mahkemelerin iş yükünü azaltmaya yönelik adılar atıldı.Çocuk suçluların cezaları arttırıldıMeclis yaz tatiline girmeden önce, Çalışan Annelerin annelik iznini de artıran düzenleme meclisten geçti. Çalışma hayatına yönelik reform paketiyle, çalışan annelerin doğum sonrası ücretli analık izni süreleri uzatıldı; ebeveynlere esnek çalışma kolaylıkları sağlandı. Çocuk Koruma Kanunu güncellenerek suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılması, rehabilitasyon süreçleri ve infaz sistemindeki koruyucu tedbirler güçlendirildi.Toplumsal bütünleşme için ‘Çerçeve Yasa’TBMM’nin yasama döneminde son işi ise uzun süre tartışılan çerçeve yasa oldu. Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Meclis gündemine geldi. Dönemin en çok konuşulan düzenlemelerinden biri olan "Çerçeve Yasa" yasalaştı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki çalışmaların koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında kurul oluşturulması ve Meclis bünyesinde 17 üyeden oluşan bir İzleme Komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Terör örgütünün silah bırakmasına yönelik düzenlemeler de teklifte yer aldı.Uluslararası işbirliklerine örneklerTBMM Genel Kurulu’nda yasa tekliflerinin yanı sıra uluslar arası anlaşmalarda görüşüldü. Türkiye - Maldivler Tercihli Ticaret Anlaşması, Türkiye - Malezya Serbest Ticaret Anlaşması, Türkiye - Malta Denizcilik Anlaşması gibi anlaşmalar genel kurulda kabul edildi.

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tbmm, tbmm başkanlığı, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)