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Mehmet Akif Ersoy şikayet etti: Tahliye vaadiyle para talep eden 4 şüpheli yakalandı
Mehmet Akif Ersoy şikayet etti: Tahliye vaadiyle para talep eden 4 şüpheli yakalandı
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Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy'un tahliye ve beraat ettirileceği vaadiyle yüksek miktarda para talep ettiği öne sürülen 4... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
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marmara ceza i̇nfaz kurumu
mehmet akif ersoy
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muhabir
gazeteci
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy'un şikayeti üzerine 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'rüşvet' suçlarına ilişkin soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında, Ersoy hakkında başka bir dosyadan yürütülen tutukluluk sürecinde, tahliye ve beraat vaadiyle müşteki şahıstan yüksek miktarda para istendiği tespit edildi.Teknik takip çalışmaları sonucunda, aralarında bir avukatın da bulunduğu 4 şüphelinin Bayrampaşa'daki bir kafede buluşacağı belirlendi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler, buluşma sırasında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/uyusturucu-sorusturmasinda-ebru-gulanin-ifadesi-ortaya-cikti-mehmet-akif-ersoy-kayda-aliyordu-1103009519.html
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marmara ceza i̇nfaz kurumu, mehmet akif ersoy, gazete, muhabir, gazeteci, dolandırıcılık
marmara ceza i̇nfaz kurumu, mehmet akif ersoy, gazete, muhabir, gazeteci, dolandırıcılık

Mehmet Akif Ersoy şikayet etti: Tahliye vaadiyle para talep eden 4 şüpheli yakalandı

22:29 28.08.2026
© Fotoğraf : Habertürk TvMehmet Akif Ersoy
Mehmet Akif Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© Fotoğraf : Habertürk Tv
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Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy'un tahliye ve beraat ettirileceği vaadiyle yüksek miktarda para talep ettiği öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy'un şikayeti üzerine 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'rüşvet' suçlarına ilişkin soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında, Ersoy hakkında başka bir dosyadan yürütülen tutukluluk sürecinde, tahliye ve beraat vaadiyle müşteki şahıstan yüksek miktarda para istendiği tespit edildi.
Teknik takip çalışmaları sonucunda, aralarında bir avukatın da bulunduğu 4 şüphelinin Bayrampaşa'daki bir kafede buluşacağı belirlendi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler, buluşma sırasında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Mehmet Akif Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2026
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Uyuşturucu soruşturmasında Ebru Gülan'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Mehmet Akif Ersoy kayda alıyordu'
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