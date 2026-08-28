https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/mehmet-akif-ersoy-sikayet-etti-tahliye-vaadiyle-para-talep-eden-4-supheli-yakalandi-1108329917.html

Mehmet Akif Ersoy şikayet etti: Tahliye vaadiyle para talep eden 4 şüpheli yakalandı

Mehmet Akif Ersoy şikayet etti: Tahliye vaadiyle para talep eden 4 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy'un tahliye ve beraat ettirileceği vaadiyle yüksek miktarda para talep ettiği öne sürülen 4... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T22:29+0300

2026-08-28T22:29+0300

2026-08-28T22:29+0300

türki̇ye

marmara ceza i̇nfaz kurumu

mehmet akif ersoy

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dolandırıcılık

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy'un şikayeti üzerine 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'rüşvet' suçlarına ilişkin soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında, Ersoy hakkında başka bir dosyadan yürütülen tutukluluk sürecinde, tahliye ve beraat vaadiyle müşteki şahıstan yüksek miktarda para istendiği tespit edildi.Teknik takip çalışmaları sonucunda, aralarında bir avukatın da bulunduğu 4 şüphelinin Bayrampaşa'daki bir kafede buluşacağı belirlendi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler, buluşma sırasında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/uyusturucu-sorusturmasinda-ebru-gulanin-ifadesi-ortaya-cikti-mehmet-akif-ersoy-kayda-aliyordu-1103009519.html

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marmara ceza i̇nfaz kurumu, mehmet akif ersoy, gazete, muhabir, gazeteci, dolandırıcılık