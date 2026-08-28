https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/kredi-cekecekler-dikkat-faizler-pazartesi-dusecek-ilk-aciklamalar-geldi-1108320883.html

Kredi çekecekler dikkat: Faizler pazartesi düşecek, ilk açıklamalar geldi

Kredi çekecekler dikkat: Faizler pazartesi düşecek, ilk açıklamalar geldi

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihalesine yeniden başlamasıyla birlikte faiz oranları 300 baz puan geriledi. Kamu bankalarının genel müdürleri kredi... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T15:24+0300

2026-08-28T15:24+0300

2026-08-28T15:29+0300

ekonomi̇

türk lirası

banka

kredi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096967920_0:158:3031:1863_1920x0_80_0_0_9026f8adc3f416d5082c1a4d81ed44b9.jpg

Kamu bankaları, Merkez Bankası'nın bir haftalık repo ihalesine uyum sağlayarak kredilerdeki faizleri düşürmeye başlayacak.Diyarbakır önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın genel müdürleriyle bir araya geldi.Rıfat Hisarcıklıoğlu "Bankacılık sektörümüzün vakit kaybetmeksizin ticari kredi faizlerinde bu üç puanlık indirimi de hızlıca yansıtmalarını talep ediyoruz. Merkez Bankası, hafta başında piyasayı yeniden yüzde 37 faizden fonlamaya başladı. Faiz 3 puan düşmüş oldu. İş dünyasının 'bu indirim yansısın' talebine genel müdürler olumlu yanıt verdi." dedi.Genel müdürlerden açıklamaVakıfbank Genel Müdürü Osman Aralan "Hemen Pazartesi'nden itibaren kamu bankaları olarak biz de iki, üç puan hemen aşağıya indireceğiz tüm faiz oranlarını." ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/bakan-simsek-esnafa-kredi-duzenlemesini-degerlendirdi-her-zaman-yanlarindayiz-1108294493.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türk lirası, banka, kredi