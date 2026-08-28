Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/kredi-cekecekler-dikkat-faizler-pazartesi-dusecek-ilk-aciklamalar-geldi-1108320883.html
Kredi çekecekler dikkat: Faizler pazartesi düşecek, ilk açıklamalar geldi
Kredi çekecekler dikkat: Faizler pazartesi düşecek, ilk açıklamalar geldi
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihalesine yeniden başlamasıyla birlikte faiz oranları 300 baz puan geriledi. Kamu bankalarının genel müdürleri kredi... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T15:24+0300
2026-08-28T15:29+0300
ekonomi̇
türk lirası
banka
kredi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096967920_0:158:3031:1863_1920x0_80_0_0_9026f8adc3f416d5082c1a4d81ed44b9.jpg
Kamu bankaları, Merkez Bankası'nın bir haftalık repo ihalesine uyum sağlayarak kredilerdeki faizleri düşürmeye başlayacak.Diyarbakır önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın genel müdürleriyle bir araya geldi.Rıfat Hisarcıklıoğlu "Bankacılık sektörümüzün vakit kaybetmeksizin ticari kredi faizlerinde bu üç puanlık indirimi de hızlıca yansıtmalarını talep ediyoruz. Merkez Bankası, hafta başında piyasayı yeniden yüzde 37 faizden fonlamaya başladı. Faiz 3 puan düşmüş oldu. İş dünyasının 'bu indirim yansısın' talebine genel müdürler olumlu yanıt verdi." dedi.Genel müdürlerden açıklamaVakıfbank Genel Müdürü Osman Aralan "Hemen Pazartesi'nden itibaren kamu bankaları olarak biz de iki, üç puan hemen aşağıya indireceğiz tüm faiz oranlarını." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/bakan-simsek-esnafa-kredi-duzenlemesini-degerlendirdi-her-zaman-yanlarindayiz-1108294493.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096967920_168:0:2863:2021_1920x0_80_0_0_1507cca66e9a8378706e5b1ec5a3f5bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türk lirası, banka, kredi
türk lirası, banka, kredi

Kredi çekecekler dikkat: Faizler pazartesi düşecek, ilk açıklamalar geldi

15:24 28.08.2026 (güncellendi: 15:29 28.08.2026)
© AA / Dilara İrem SancarTürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© AA / Dilara İrem Sancar
Abone ol
Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihalesine yeniden başlamasıyla birlikte faiz oranları 300 baz puan geriledi. Kamu bankalarının genel müdürleri kredi faizlerini indireceklerini açıkladı.
Kamu bankaları, Merkez Bankası'nın bir haftalık repo ihalesine uyum sağlayarak kredilerdeki faizleri düşürmeye başlayacak.
Diyarbakır önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın genel müdürleriyle bir araya geldi.
Rıfat Hisarcıklıoğlu "Bankacılık sektörümüzün vakit kaybetmeksizin ticari kredi faizlerinde bu üç puanlık indirimi de hızlıca yansıtmalarını talep ediyoruz. Merkez Bankası, hafta başında piyasayı yeniden yüzde 37 faizden fonlamaya başladı. Faiz 3 puan düşmüş oldu. İş dünyasının 'bu indirim yansısın' talebine genel müdürler olumlu yanıt verdi." dedi.

Genel müdürlerden açıklama

Vakıfbank Genel Müdürü Osman Aralan "Hemen Pazartesi'nden itibaren kamu bankaları olarak biz de iki, üç puan hemen aşağıya indireceğiz tüm faiz oranlarını." ifadesini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
EKONOMİ
Bakan Şimşek esnafa kredi düzenlemesini değerlendirdi: 'Her zaman yanlarındayız'
Dün, 15:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала