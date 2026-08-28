https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/kredi-cekecekler-dikkat-faizler-pazartesi-dusecek-ilk-aciklamalar-geldi-1108320883.html
Kredi çekecekler dikkat: Faizler pazartesi düşecek, ilk açıklamalar geldi
Kredi çekecekler dikkat: Faizler pazartesi düşecek, ilk açıklamalar geldi
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihalesine yeniden başlamasıyla birlikte faiz oranları 300 baz puan geriledi. Kamu bankalarının genel müdürleri kredi... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
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Kamu bankaları, Merkez Bankası'nın bir haftalık repo ihalesine uyum sağlayarak kredilerdeki faizleri düşürmeye başlayacak.Diyarbakır önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın genel müdürleriyle bir araya geldi.Rıfat Hisarcıklıoğlu "Bankacılık sektörümüzün vakit kaybetmeksizin ticari kredi faizlerinde bu üç puanlık indirimi de hızlıca yansıtmalarını talep ediyoruz. Merkez Bankası, hafta başında piyasayı yeniden yüzde 37 faizden fonlamaya başladı. Faiz 3 puan düşmüş oldu. İş dünyasının 'bu indirim yansısın' talebine genel müdürler olumlu yanıt verdi." dedi.Genel müdürlerden açıklamaVakıfbank Genel Müdürü Osman Aralan "Hemen Pazartesi'nden itibaren kamu bankaları olarak biz de iki, üç puan hemen aşağıya indireceğiz tüm faiz oranlarını." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/bakan-simsek-esnafa-kredi-duzenlemesini-degerlendirdi-her-zaman-yanlarindayiz-1108294493.html
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türk lirası, banka, kredi
türk lirası, banka, kredi
Kredi çekecekler dikkat: Faizler pazartesi düşecek, ilk açıklamalar geldi
15:24 28.08.2026 (güncellendi: 15:29 28.08.2026)
Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihalesine yeniden başlamasıyla birlikte faiz oranları 300 baz puan geriledi. Kamu bankalarının genel müdürleri kredi faizlerini indireceklerini açıkladı.
Kamu bankaları, Merkez Bankası'nın bir haftalık repo ihalesine uyum sağlayarak kredilerdeki faizleri düşürmeye başlayacak.
Diyarbakır
önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu
, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın genel müdürleriyle bir araya geldi.
Rıfat Hisarcıklıoğlu "Bankacılık sektörümüzün vakit kaybetmeksizin ticari kredi faizlerinde bu üç puanlık indirimi de hızlıca yansıtmalarını talep ediyoruz. Merkez Bankası, hafta başında piyasayı yeniden yüzde 37 faizden fonlamaya başladı. Faiz 3 puan düşmüş oldu. İş dünyasının 'bu indirim yansısın' talebine genel müdürler olumlu yanıt verdi." dedi.
Genel müdürlerden açıklama
Vakıfbank Genel Müdürü Osman Aralan "Hemen Pazartesi'nden itibaren kamu bankaları olarak biz de iki, üç puan hemen aşağıya indireceğiz tüm faiz oranlarını." ifadesini kullandı.