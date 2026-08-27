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Bakan Şimşek esnafa kredi düzenlemesini değerlendirdi: 'Her zaman yanlarındayız'
Bakan Şimşek esnafa kredi düzenlemesini değerlendirdi: 'Her zaman yanlarındayız'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle, kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T15:02+0300
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Bakan Şimşek, NSosyal hesabından, vergi ve prim borcu bulunan esnafa yönelik kredi düzenlemesini içeren Cumhurbaşkanı Kararı'nı değerlendirdi.Esnafın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürdüklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/bakanlik-resmen-duyurdu-vergi-yuzde-20den-yuzde-12ye-dustu-1108284862.html
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vergi, mehmet şimşek, hazine
vergi, mehmet şimşek, hazine

Bakan Şimşek esnafa kredi düzenlemesini değerlendirdi: 'Her zaman yanlarındayız'

15:02 27.08.2026
© Betül AbalıHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© Betül Abalı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle, kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi.
Bakan Şimşek, NSosyal hesabından, vergi ve prim borcu bulunan esnafa yönelik kredi düzenlemesini içeren Cumhurbaşkanı Kararı'nı değerlendirdi.
Esnafın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürdüklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:
"Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz yükünün önemli kısmını karşılıyoruz. Yaptığımız yeni düzenlemeyle, kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafımızın da finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz. Üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."
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