https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/cift-maas-alanlara-duble-promosyon-iki-ayri-bankadan-emekliler-icin-odeme-nasil-alinir-1108308658.html
Çift maaş alanlara duble promosyon: İki ayrı bankadan emekliler için ödeme nasıl alınır?
Çift maaş alanlara duble promosyon: İki ayrı bankadan emekliler için ödeme nasıl alınır?
Sputnik Türkiye
Emekli banka promosyonları 35 bin TL'ye, finansal desteklerle 90 bin TL'ye çıktı. İşte banka banka güncel promosyonlar ve taahhüt bozma rehberi...
2026-08-28T08:08+0300
2026-08-28T08:08+0300
2026-08-28T08:08+0300
ekonomi̇
ing
yapı kredi
little rock (banka)
tl
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Milyonlarca emeklinin maaşına temmuz ayında yapılan artış, finans sektöründe dev bir rekabet dalgası başlattı. Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek için emekli promosyonu kampanyalarını baştan aşağı yenilerken, sunulan karşılıksız nakit destekleri ile ek avantaj paketleri rekor seviyelere ulaştı.Promosyon ödemeleri maaş baremlerine göre farklılık gösterirken; ek koşullar, faizsiz kredi ve nakit avans gibi seçeneklerle emekliye sunulan toplam finansman hacmi 90 bin TL bandına kadar tırmandı.Banka banka Ağustos ayı emekli promosyon tutarlarıAğustos ayında güncellenen listelere göre en yüksek promosyon ve ek avantaj sunan bankalar şu şekilde sıralandı:Taahhüt bitmeden banka değiştirmek mümkün mü?Mevcut bankasından daha önce promosyon almış ve 3 yıllık taahhüt süresi henüz dolmamış olan emekliler, cayma hakkını kullanarak diledikleri an bankalarını değiştirebiliyor ya da aynı bankada güncelleme talep edebiliyor.Süreçte izlenen formül ise oldukça net: Daha önce alınan toplam promosyon tutarı 36 aya bölünüyor. Ortaya çıkan aylık meblağ, taahhüdün bitmesine kalan ay sayısıyla çarpılarak iade tutarı belirleniyor. Kalan süreye ait iade gerçekleştirildikten veya yeni promosyon tutarından mahsup edildikten sonra e-Devlet ya da banka şubeleri aracılığıyla maaş yeni bankaya kolayca taşınabiliyor.Çift maaş alanlara 'çifte promosyon' formülüHem kendi emekli aylığını hem de vefat eden eş veya yakınının ölüm aylığını alan hak sahipleri için kritik bir fırsat bulunuyor. İki maaşın aynı bankada birleştirilmesi durumunda toplam tutar üzerinden tek promosyon verilirken; maaşların iki ayrı bankaya taşınması halinde her iki kurumdan da bağımsız olarak iki ayrı promosyon ödemesi alınabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/meteorolojiden-7-il-icin-sari-kodlu-saganak-uyarisi-1108307547.html
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ing, yapı kredi, little rock (banka), tl
ing, yapı kredi, little rock (banka), tl
Çift maaş alanlara duble promosyon: İki ayrı bankadan emekliler için ödeme nasıl alınır?
Temmuz zammının ardından bankalar arasındaki promosyon savaşı kızıştı; ödemeler ek şartlarla 35 bin TL'ye, faizsiz finansman destekleriyle ise 90 bin TL'ye kadar ulaştı. Mevcut taahhüdü bitmeyenlerin de yararlanabildiği sistemde, çift maaş alanlar için iki ayrı bankadan çifte ödeme alma formülü de dikkat çekiyor.
Milyonlarca emeklinin maaşına temmuz ayında yapılan artış, finans sektöründe dev bir rekabet dalgası başlattı. Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek için emekli promosyonu kampanyalarını baştan aşağı yenilerken, sunulan karşılıksız nakit destekleri ile ek avantaj paketleri rekor seviyelere ulaştı.
Promosyon ödemeleri maaş baremlerine göre farklılık gösterirken; ek koşullar, faizsiz kredi ve nakit avans gibi seçeneklerle emekliye sunulan toplam finansman hacmi 90 bin TL bandına kadar tırmandı.
Banka banka Ağustos ayı emekli promosyon tutarları
Ağustos ayında güncellenen listelere göre en yüksek promosyon ve ek avantaj sunan bankalar şu şekilde sıralandı:
Şekerbank:
35 bin TL'ye
kadar
Yapı Kredi:
Temel promosyon ve ek ödüllerle 30 bin TL'ye kadar
İş Bankası:
25 bin TL'ye kadar
Garanti BBVA:
25 bin TL'ye kadar
Akbank:
Maaş promosyonu ve 5 bin TL chip-para ile toplam 20 bin TL'ye kadar
Kuveyt Türk:
Fatura talimatı ve harcama şartıyla 14 bin TL'ye kadar
Ziraat Bankası:
12 bin TL'ye varan temel promosyon; faizsiz kredi, taksitli nakit avans ve Bankkart Lira ile toplamda 90 bin TL'ye varan finansman avantajı
Taahhüt bitmeden banka değiştirmek mümkün mü?
Mevcut bankasından daha önce promosyon almış ve 3 yıllık taahhüt süresi henüz dolmamış olan emekliler, cayma hakkını kullanarak diledikleri an bankalarını değiştirebiliyor ya da aynı bankada güncelleme talep edebiliyor.
Süreçte izlenen formül ise oldukça net: Daha önce alınan toplam promosyon tutarı 36 aya bölünüyor. Ortaya çıkan aylık meblağ, taahhüdün bitmesine kalan ay sayısıyla çarpılarak iade tutarı belirleniyor. Kalan süreye ait iade gerçekleştirildikten veya yeni promosyon tutarından mahsup edildikten sonra e-Devlet ya da banka şubeleri aracılığıyla maaş yeni bankaya kolayca taşınabiliyor.
Çift maaş alanlara 'çifte promosyon' formülü
Hem kendi emekli aylığını hem de vefat eden eş veya yakınının ölüm aylığını alan hak sahipleri için kritik bir fırsat bulunuyor. İki maaşın aynı bankada birleştirilmesi durumunda toplam tutar üzerinden tek promosyon verilirken; maaşların iki ayrı bankaya taşınması halinde her iki kurumdan da bağımsız olarak iki ayrı promosyon ödemesi alınabiliyor.