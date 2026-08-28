https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/dinozorlar-hakkinda-bildiginiz-her-seyi-unutun-ilk-dinozorlar-sanilandan-cok-farkliymis-1108309088.html
Dinozorlar hakkında bildiğiniz her şeyi unutun: İlk dinozorlar sanılandan çok farklıymış
Dinozorlar hakkında bildiğiniz her şeyi unutun: İlk dinozorlar sanılandan çok farklıymış
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Afrika'da bulunan ve 50 yıl müzede unutulan 225 milyon yıllık fosil ezber bozdu. İlk dinozorların kökenine dair teorileri değiştiren keşfin detayları...
2026-08-28T08:32+0300
2026-08-28T08:32+0300
2026-08-28T08:33+0300
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Gezegenimizin kadim geçmişi, müze arşivlerinde sessizce bekleyen gizemli bir kemik parçasıyla yeniden aydınlanıyor. Zambiya topraklarında bulunan ve 225 milyon yıllık geçmişe sahip bir bacak kemiği, ilk dinozorların boyutları ve kökenleri hakkındaki yerleşik kabulleri temelden sarstı.Dinozorların doğrudan atası veya en yakın akrabası sayılan gizemli bir sürüngen grubuna ait bu parça, tarih öncesi canlıların bilinen evrimsel zaman çizelgesini tartışmaya açtı.Yarım asır boyunca müze çekmecesinde saklandıEsrarengiz fosil ilk olarak 1963 yılında Zambiya'da araştırma yapan İngiliz bilim insanları tarafından gün yüzüne çıkarıldı. O dönemde sıradan bir kalıntı zannedilerek geri plana itilen fosilleşmiş uyluk kemiği, yaklaşık 50 yılı aşkın süre Londra Doğa Tarihi Müzesi koleksiyonlarında adeta unutuldu.2010'lu yıllara gelindiğinde gelişmiş analiz yöntemleriyle yeniden masaya yatırılan bulgu, 240 ila 200 milyon yıl önce yaşamış olan silesaur grubuna ait en eski türlerden birinin kalıntısı olarak tanımlandı.'İlk dinozorlar küçük değildi': Evrimde boyut paradoksuÇalışmanın başyazarı ve araştırmacı Jack Lovegrove, incelenen kemiğin boyutlarının bilim dünyasını şaşırttığını belirtti. Bugüne kadar paleontologlar, ilk dinozorların küçük ve çevik yırtıcılar olarak ortaya çıkıp zamanla devleştiklerini öngörüyordu.Ancak devasa uyluk kemiği, erken dönem dinozor ve akrabalarının hayatlarına sanılandan çok daha büyük ölçeklerde başladığını, bazı türlerin ise evrimleştikçe küçülmüş olabileceğini gösterdi.Sıcakkanlı sürüngenlerin gizemi derinleşiyorSilesaurların doğrudan dinozor familyasına mı ait olduğu yoksa kardeş bir dal mı oluşturduğu bilim çevrelerinde hala tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Bununla birlikte yeni bulgular, erken dönem canlıların kendi vücut sıcaklıklarını kontrol etme yeteneği geliştirerek karadaki ilk sıcakkanlı sürüngenler olabileceği ihtimalini de güçlendiriyor.Yıllarca saklı kalan bu tek bir fosil, yeryüzünün ilk devlerinin doğuşundaki sis perdesini aralamaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/tarih-kitaplari-son-bulgularla-bastan-yazilabilir-yerin-altindaki-25-bin-yillik-piramidi-kim-yapti-1108308888.html
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zambiya, londra, fosil, yaşayan fosil, dinozor, bilim, bilim haberleri, yılsonu2026
zambiya, londra, fosil, yaşayan fosil, dinozor, bilim, bilim haberleri, yılsonu2026
Dinozorlar hakkında bildiğiniz her şeyi unutun: İlk dinozorlar sanılandan çok farklıymış
08:32 28.08.2026 (güncellendi: 08:33 28.08.2026)
Afrika'da keşfedilen ve yarım asırdan uzun süre müze çekmecelerinde unutulan 225 milyon yıllık esrarengiz bir uyluk kemiği, ilk dinozorların kökenine dair teorileri altüst etti. Dev boyutlara işaret eden bulgu, erken dönem dinozor atalarının sanılanın aksine küçük değil, devasa ölçeklerde evrimleşmiş olabileceğini ortaya koydu.
Gezegenimizin kadim geçmişi, müze arşivlerinde sessizce bekleyen gizemli bir kemik parçasıyla yeniden aydınlanıyor. Zambiya topraklarında bulunan ve 225 milyon yıllık geçmişe sahip bir bacak kemiği, ilk dinozorların boyutları ve kökenleri hakkındaki yerleşik kabulleri temelden sarstı.
Dinozorların doğrudan atası veya en yakın akrabası sayılan gizemli bir sürüngen grubuna ait bu parça, tarih öncesi canlıların bilinen evrimsel zaman çizelgesini tartışmaya açtı.
Yarım asır boyunca müze çekmecesinde saklandı
Esrarengiz fosil ilk olarak 1963 yılında Zambiya'da
araştırma yapan İngiliz bilim insanları tarafından gün yüzüne çıkarıldı. O dönemde sıradan bir kalıntı zannedilerek geri plana itilen fosilleşmiş uyluk kemiği
, yaklaşık 50 yılı aşkın süre Londra Doğa Tarihi Müzesi
koleksiyonlarında adeta unutuldu.
2010'lu yıllara gelindiğinde gelişmiş analiz yöntemleriyle yeniden masaya yatırılan bulgu, 240 ila 200 milyon yıl önce yaşamış olan silesaur grubuna ait en eski türlerden birinin kalıntısı olarak tanımlandı.
'İlk dinozorlar küçük değildi': Evrimde boyut paradoksu
Çalışmanın başyazarı ve araştırmacı Jack Lovegrove, incelenen kemiğin boyutlarının bilim dünyasını şaşırttığını belirtti. Bugüne kadar paleontologlar, ilk dinozorların küçük ve çevik yırtıcılar olarak ortaya çıkıp zamanla devleştiklerini öngörüyordu.
Ancak devasa uyluk kemiği, erken dönem dinozor ve akrabalarının hayatlarına sanılandan çok daha büyük ölçeklerde başladığını, bazı türlerin ise evrimleştikçe küçülmüş olabileceğini gösterdi.
Sıcakkanlı sürüngenlerin gizemi derinleşiyor
Silesaurların doğrudan dinozor familyasına mı ait olduğu yoksa kardeş bir dal mı oluşturduğu bilim çevrelerinde hala tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Bununla birlikte yeni bulgular, erken dönem canlıların kendi vücut sıcaklıklarını kontrol etme yeteneği geliştirerek karadaki ilk sıcakkanlı sürüngenler olabileceği ihtimalini de güçlendiriyor.
Yıllarca saklı kalan bu tek bir fosil, yeryüzünün ilk devlerinin doğuşundaki sis perdesini aralamaya devam ediyor.