https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/tarih-kitaplari-son-bulgularla-bastan-yazilabilir-yerin-altindaki-25-bin-yillik-piramidi-kim-yapti-1108308888.html

Tarih kitapları son bulgularla baştan yazılabilir: Yerin altındaki 25 bin yıllık piramidi kim yaptı?

Tarih kitapları son bulgularla baştan yazılabilir: Yerin altındaki 25 bin yıllık piramidi kim yaptı?

Sputnik Türkiye

25 bin yıllık Gunung Padang piramidi tarihi baştan mı yazıyor? Bilim dünyasını ikiye bölen esrarengiz yapıyla ilgili çarpıcı araştırma ve tartışmalar.

2026-08-28T08:24+0300

2026-08-28T08:24+0300

2026-08-28T08:25+0300

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Bilim ve arkeoloji dünyası, insanlık tarihinin kronolojisini temelden sarsabilecek esrarengiz bir iddiayla çalkalanıyor. Guinness Dünya Rekorları'na göre resmi olarak dünyanın bilinen en eski piramidi Mısır'daki yaklaşık MÖ 2630 tarihli Djoser Basamaklı Piramidi kabul edilirken, Endonezya'da yer alan Gunung Padang bölgesinde yapılan yeni araştırmalar tartışmaların fitilini ateşledi.Archaeological Prospection dergisinde yayımlanan çalışmada, yapının en derin katmanının MÖ 25.000 yılına kadar uzandığı ve insanlık tarihinin ilk piramidi olabileceği iddia edildi. Ancak bu devasa yapının gerçekten bir insan uygarlığı tarafından mı inşa edildiği yoksa doğanın gizemli bir oyunu mu olduğu sorusu akademisyenleri ikiye böldü.Tarihi baştan yazan i̇ddia: Buzul çağı duvarcılığı mı?Endonezya Bilimler Enstitüsü'nden Danny Hilman Natawidjaja liderliğindeki araştırma ekibi, yapının çekirdeğinin titizlikle yontulmuş andezit lav taşlarından meydana geldiğini öne sürdü. Araştırmacılar, alanın doğal bir lav tepesi olarak başladığını, ardından gelişmiş mimari tekniklerle çevrelendiğini belirtti.Makalede, bulguların insanlık medeniyetinin 11 bin yıl önceki tarım devrimiyle başladığı yönündeki yerleşik tezi sarstığı savunularak Türkiye'deki Göbekli Tepe örneğiyle benzerlik kuruldu. Çalışmada, henüz tarımın bile bilinmediği son buzul çağında gelişmiş inşaat teknikleri ve üst düzey duvarcılık becerilerinin var olduğu ileri sürüldü.Bilim dünyasından şüphe: 'İnsan eline dair kanıt yok'Söz konusu iddialar uluslararası arkeoloji camiasında güçlü bir şüphe ve tepki dalgasıyla karşılaştı. Cardiff Üniversitesi'nden arkeolog Flint Dibble, Nature dergisine yaptığı açıklamada, yer altındaki katmanların insanlar tarafından inşa edildiğine dair somut hiçbir kanıt bulunmadığını belirtti. Dibble, tepeden aşağı yuvarlanan kaya bloklarının doğal jeolojik süreçlerle bu dizilimi almış olabileceğini ifade etti.Güney Connecticut Eyalet Üniversitesi'nden arkeolog Bill Farley ise tarihlendirilen 27 bin yıllık toprak örneklerinde kömür, işlenmiş alet veya hayvan kemiği gibi insan faaliyeti izleri bulunmadığına dikkat çekti.Makale hakkında resmi soruşturma başlatıldıGelen sert eleştirilerin ardından Danny Hilman Natawidjaja, sahadaki sır perdesini aralamak isteyen tüm uluslararası araştırmacıları Endonezya'ya davet etti.Tartışmaların odağındaki Archaeological Prospection dergisinin eş editörlüğü ise çalışmanın hakem ve veri süreçlerine ilişkin resmi bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. 25 bin yıllık yapının arkasındaki sırrın antik bir insan uygarlığı mı yoksa jeolojik bir doğa mucizesi mi olduğu soruşturma sonucunda netlik kazanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/tatil-cenneti-kabus-adasi-oldu-guney-korede-seri-katil-mi-dolasiyor-polisler-tutuklandi-1108308224.html

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