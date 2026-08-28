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2032 kıyamet senaryosu sil baştan, Gezegenimizi savunabilecek miyiz?: NASA 'şehir yok eden' asteroit için kararını verdi
2032 kıyamet senaryosu sil baştan, Gezegenimizi savunabilecek miyiz?: NASA 'şehir yok eden' asteroit için kararını verdi
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2032 yılında Dünya'ya çarpma ihtimaliyle küresel paniğe yol açan "şehir yok edici" 2024 YR4 asteroiti için NASA'dan kritik bir güncelleme geldi. Çarpma riski... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T09:21+0300
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Derin uzayın karanlığından gezegenimize doğru yaklaşan ve 100 nükleer bombaya eşdeğer yıkım gücüne sahip olduğu hesaplanan devasa bir gök taşı, dünya genelinde büyük bir endişe dalgası yarattı. İlk kez 27 Aralık 2024 tarihinde tespit edilen ve 2024 YR4 adı verilen 40 ila 90 metre genişliğindeki asteroit, yörünge rotasıyla bilim dünyasını alarma geçirdi.NASA'nın potansiyel tehlikeleri izleyen Sentry Risk Tablosu'nda hızla en üst sıraya tırmanan dev gök cisminin, Aralık 2032 tarihinde saatte 38 bin mil (yaklaşık 61 bin km) hızla Dünya atmosferine girebileceği hesaplanmıştı.Risk yüzde 3.1'e çıkmıştı: Torino ölçeğinde kritik seviyeOlası felaketin rotası üzerinde çalışan uzmanlar; Doğu Pasifik, Atlantik Okyanusu, Afrika, Arap Denizi ve Güney Asya hattının doğrudan etki alanında kalabileceğini bildirmişti. Gezegen savunma sistemlerini harekete geçiren süreçte risk seviyesi Torino Ölçeği üzerinde 3. basamağa kadar yükseldi.18 Şubat tarihli ölçümlerde Dünya'ya çarpma olasılığı yüzde 3,1 (yaklaşık 1/32) gibi astronomi standartlarında oldukça yüksek kabul edilen bir orana ulaşarak tansiyonu zirveye taşıdı.NASA son hesaplamayı duyurdu: Tehlike sıfırlandıUluslararası gözlemevlerinden gelen son veriler ise beklenen rahatlamayı sağladı. NASA tarafından 23 Şubat Pazar günü toplanan kapsamlı radar ve teleskop analizleri sonucunda, asteroitin Dünya'ya çarpma olasılığı yüzde 0,0017 seviyesine kadar geriledi.Gök cisminin tehlike derecesi Torino Ölçeği'nde doğrudan "0" (risksiz) puanına çekilerek alarm durumu resmen sonlandırıldı.Uzmanlardan uyarı: 'Bu bir gezegen savunma testiydi'Avrupa Uzay Ajansı (ESA), yeni keşfedilen asteroitlerin ilk hesaplamalarda yüksek risk gösterip ek gözlemlerle sıfıra inmesinin olağan bir bilimsel süreç olduğunu hatırlattı.Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Gezegen Bilimi Profesörü Richard Binzel, benzer boyuttaki gök cisimlerinin Dünya ve Ay yakınından yılda birkaç kez zararsızca geçtiğini belirterek; bu olayın erken uyarı ve gezegen savunması kabiliyetlerini test etmek açısından kritik bir deneyim sunduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/gozumuzun-onunde-buzusuyor-bilim-insanlari-aydaki-kirilmanin-nedenini-acikladi-1108309604.html
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nasa, dünya, avrupa uzay ajansı (esa), atlantik okyanusu, torino, aralık, uzay, bilim, bilim haberleri, bilim insanları, bilim insanı, yılsonu2026

2032 kıyamet senaryosu sil baştan, Gezegenimizi savunabilecek miyiz?: NASA 'şehir yok eden' asteroit için kararını verdi

09:21 28.08.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturDünya’ya süratle yaklaşıyor: Sadece 3 gün kaldı
Dünya’ya süratle yaklaşıyor: Sadece 3 gün kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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2032 yılında Dünya'ya çarpma ihtimaliyle küresel paniğe yol açan "şehir yok edici" 2024 YR4 asteroiti için NASA'dan kritik bir güncelleme geldi. Çarpma riski bir dönem yüzde 3,1'e kadar tırmanan gök cisminin yörünge hesaplamaları sil baştan yenilendi ve tehlike seviyesi sıfıra indirildi.
Derin uzayın karanlığından gezegenimize doğru yaklaşan ve 100 nükleer bombaya eşdeğer yıkım gücüne sahip olduğu hesaplanan devasa bir gök taşı, dünya genelinde büyük bir endişe dalgası yarattı. İlk kez 27 Aralık 2024 tarihinde tespit edilen ve 2024 YR4 adı verilen 40 ila 90 metre genişliğindeki asteroit, yörünge rotasıyla bilim dünyasını alarma geçirdi.
NASA'nın potansiyel tehlikeleri izleyen Sentry Risk Tablosu'nda hızla en üst sıraya tırmanan dev gök cisminin, Aralık 2032 tarihinde saatte 38 bin mil (yaklaşık 61 bin km) hızla Dünya atmosferine girebileceği hesaplanmıştı.

Risk yüzde 3.1'e çıkmıştı: Torino ölçeğinde kritik seviye

Olası felaketin rotası üzerinde çalışan uzmanlar; Doğu Pasifik, Atlantik Okyanusu, Afrika, Arap Denizi ve Güney Asya hattının doğrudan etki alanında kalabileceğini bildirmişti. Gezegen savunma sistemlerini harekete geçiren süreçte risk seviyesi Torino Ölçeği üzerinde 3. basamağa kadar yükseldi.
18 Şubat tarihli ölçümlerde Dünya'ya çarpma olasılığı yüzde 3,1 (yaklaşık 1/32) gibi astronomi standartlarında oldukça yüksek kabul edilen bir orana ulaşarak tansiyonu zirveye taşıdı.

NASA son hesaplamayı duyurdu: Tehlike sıfırlandı

Uluslararası gözlemevlerinden gelen son veriler ise beklenen rahatlamayı sağladı. NASA tarafından 23 Şubat Pazar günü toplanan kapsamlı radar ve teleskop analizleri sonucunda, asteroitin Dünya'ya çarpma olasılığı yüzde 0,0017 seviyesine kadar geriledi.
Gök cisminin tehlike derecesi Torino Ölçeği'nde doğrudan "0" (risksiz) puanına çekilerek alarm durumu resmen sonlandırıldı.

Uzmanlardan uyarı: 'Bu bir gezegen savunma testiydi'

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), yeni keşfedilen asteroitlerin ilk hesaplamalarda yüksek risk gösterip ek gözlemlerle sıfıra inmesinin olağan bir bilimsel süreç olduğunu hatırlattı.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Gezegen Bilimi Profesörü Richard Binzel, benzer boyuttaki gök cisimlerinin Dünya ve Ay yakınından yılda birkaç kez zararsızca geçtiğini belirterek; bu olayın erken uyarı ve gezegen savunması kabiliyetlerini test etmek açısından kritik bir deneyim sunduğunu vurguladı.
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