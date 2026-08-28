https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/12-dev-adamdan-litvanya-karsisinda-farkli-galibiyet-1108330323.html
12 Dev Adam'dan Litvanya karşısında farklı galibiyet
12 Dev Adam'dan Litvanya karşısında farklı galibiyet
Sputnik Türkiye
12 Dev Adam, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T22:51+0300
2026-08-28T22:51+0300
2026-08-28T23:00+0300
spor
türkiye
türkiye a milli basketbol takımı
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
maç
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında Litvanya'yı ağırladı.Ay-yıldızlı ekip, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada rakibini 94-66 mağlup ederek elemelerdeki galibiyet serisini sürdürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/filenin-sultanlari-son-16-turuna-yukseldi-1108329536.html
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türkiye, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), maç, maç yayını
türkiye, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), maç, maç yayını
12 Dev Adam'dan Litvanya karşısında farklı galibiyet
22:51 28.08.2026 (güncellendi: 23:00 28.08.2026)
12 Dev Adam, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda Litvanya'yı 94-66 mağlup etti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında Litvanya'yı ağırladı.
Ay-yıldızlı ekip, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada rakibini 94-66 mağlup ederek elemelerdeki galibiyet serisini sürdürdü.