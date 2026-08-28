https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/filenin-sultanlari-son-16-turuna-yukseldi-1108329536.html
Filenin Sultanları, son 16 turuna yükseldi
Filenin Sultanları, son 16 turuna yükseldi
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda Polonya'ya 3-2 yenildi. Grubu ikinci sırada tamamlayan Filenin Sultanları... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T21:39+0300
2026-08-28T21:39+0300
2026-08-28T21:39+0300
spor
filenin sultanları
azerbaycan
türkiye
türkiye a milli voleybol takımı
voleybol
uluslararası voleybol federasyonu (fivb)
türkiye a milli kadın voleybol takımı
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Filenin Sultanları, CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki 5. ve son maçında Polonya'yla karşı karşıya geldi.Mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Türkiye, buna rağmen gruptan çıkmayı başararak adını son 16 turuna yazdırdı.Filenin Sultanları'nın son 16 turundaki rakibi ise Azerbaycan oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/filenin-sultanlari-almanyayi-3-1-yendi--1108275097.html
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filenin sultanları, azerbaycan, türkiye, türkiye a milli voleybol takımı, voleybol, uluslararası voleybol federasyonu (fivb), türkiye a milli kadın voleybol takımı
filenin sultanları, azerbaycan, türkiye, türkiye a milli voleybol takımı, voleybol, uluslararası voleybol federasyonu (fivb), türkiye a milli kadın voleybol takımı
Filenin Sultanları, son 16 turuna yükseldi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda Polonya'ya 3-2 yenildi. Grubu ikinci sırada tamamlayan Filenin Sultanları, son 16 turuna yükseldi.
Filenin Sultanları, CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki 5. ve son maçında Polonya'yla karşı karşıya geldi.
Mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Türkiye, buna rağmen gruptan çıkmayı başararak adını son 16 turuna yazdırdı.
Filenin Sultanları'nın son 16 turundaki rakibi ise Azerbaycan oldu.