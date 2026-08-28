https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/filenin-sultanlari-son-16-turuna-yukseldi-1108329536.html

Filenin Sultanları, son 16 turuna yükseldi

Filenin Sultanları, son 16 turuna yükseldi

Sputnik Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda Polonya'ya 3-2 yenildi. Grubu ikinci sırada tamamlayan Filenin Sultanları... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T21:39+0300

2026-08-28T21:39+0300

2026-08-28T21:39+0300

spor

filenin sultanları

azerbaycan

türkiye

türkiye a milli voleybol takımı

voleybol

uluslararası voleybol federasyonu (fivb)

türkiye a milli kadın voleybol takımı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1c/1108329375_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_5ea166ffbb5b6be1c8c7e1405c475485.jpg

Filenin Sultanları, CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki 5. ve son maçında Polonya'yla karşı karşıya geldi.Mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Türkiye, buna rağmen gruptan çıkmayı başararak adını son 16 turuna yazdırdı.Filenin Sultanları'nın son 16 turundaki rakibi ise Azerbaycan oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/filenin-sultanlari-almanyayi-3-1-yendi--1108275097.html

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filenin sultanları, azerbaycan, türkiye, türkiye a milli voleybol takımı, voleybol, uluslararası voleybol federasyonu (fivb), türkiye a milli kadın voleybol takımı