https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/80-bin-tllik-enayi-tartismasi-alnina-yazdirdi-1093298987.html
80 bin TL'lik 'enayi' tartışması: Alnına yazdırdı
80 bin TL'lik 'enayi' tartışması: Alnına yazdırdı
Sputnik Türkiye
Orkut Işıtmak'ın sunduğu yarışma programına katılan bir yarışmacının 80 bin TL karşılığında alnına 'enayi' dövmesi yaptırması sosyal medyayı ikiye böldü. 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T11:11+0300
2025-02-03T11:11+0300
2025-02-03T11:11+0300
yaşam
orkun işıtmak
yarışma
yarışma programı
sosyal medya
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Sosyal medya fenomeni Orkut Işıtmak'ın sunduğu Açık Eksiltme isimli yarışma programında bir yarışmacı alnına 80 bin TL karşılığında kalıcı olarak 'enayi' kelimesini dövme yaptırdı. Sosyal medyada gündem olan bu durum bir tartışma yarattı.YouTube'da içerik üreticisi Orkun Işıtmak'ın sunduğu yarışma programında ilginç bir olay yaşandı. Açık Eksiltme isimli programın formatı gereği yarışmacılar belirli görevleri en düşük teklifi vererek kabul ediyor. Yayınlanan programda alnına kalıcı dövme yaptırma teklifine en düşük fiyatı veren yarışmacı, 80 bin TL’ye bu şartı kabul etti ve dövmeyi yaptırdı.Enayi yazılmasını kabul ettiBu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar yarışmacının aldığı paraya değip değmeyeceğini tartışırken, bazıları ise içerik üretmek adına yapılan bu tür eylemlerin sınırları zorladığını belirtti. Kimi yorumcular ise, yarışmacının kararına saygı duyulması gerektiğini savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/o-ses-turkiye-yeni-sezonuyla-geri-donuyor-yayin-tarihi-aciklandi-1093291736.html
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orkun işıtmak, yarışma, yarışma programı, sosyal medya
orkun işıtmak, yarışma, yarışma programı, sosyal medya
80 bin TL'lik 'enayi' tartışması: Alnına yazdırdı
Orkut Işıtmak'ın sunduğu yarışma programına katılan bir yarışmacının 80 bin TL karşılığında alnına 'enayi' dövmesi yaptırması sosyal medyayı ikiye böldü.
Sosyal medya fenomeni Orkut Işıtmak'ın sunduğu Açık Eksiltme isimli yarışma programında bir yarışmacı alnına 80 bin TL karşılığında kalıcı olarak 'enayi' kelimesini dövme yaptırdı. Sosyal medyada gündem olan bu durum bir tartışma yarattı.
YouTube'da içerik üreticisi Orkun Işıtmak'ın sunduğu yarışma programında ilginç bir olay yaşandı. Açık Eksiltme isimli programın formatı gereği yarışmacılar belirli görevleri en düşük teklifi vererek kabul ediyor. Yayınlanan programda alnına kalıcı dövme yaptırma teklifine en düşük fiyatı veren yarışmacı, 80 bin TL’ye bu şartı kabul etti ve dövmeyi yaptırdı.
Enayi yazılmasını kabul etti
Bu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar yarışmacının aldığı paraya değip değmeyeceğini tartışırken, bazıları ise içerik üretmek adına yapılan bu tür eylemlerin sınırları zorladığını belirtti. Kimi yorumcular ise, yarışmacının kararına saygı duyulması gerektiğini savundu.