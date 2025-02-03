80 bin TL'lik 'enayi' tartışması: Alnına yazdırdı

Türkiye
SON DAKİKA | Ege beşik gibi sallanmaya devam ediyor: 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Deniz suyundan içme suyu elde etmenin maliyeti ne kadar?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘sandık’ yanıtı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
İTO açıkladı: İstanbul’da yüzde 48.40 enflasyon
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/80-bin-tllik-enayi-tartismasi-alnina-yazdirdi-1093298987.html
80 bin TL'lik 'enayi' tartışması: Alnına yazdırdı
80 bin TL'lik 'enayi' tartışması: Alnına yazdırdı
Sputnik Türkiye
Orkut Işıtmak'ın sunduğu yarışma programına katılan bir yarışmacının 80 bin TL karşılığında alnına 'enayi' dövmesi yaptırması sosyal medyayı ikiye böldü. 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T11:11+0300
2025-02-03T11:11+0300
yaşam
orkun işıtmak
yarışma
yarışma programı
sosyal medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/03/1093298825_0:29:1242:728_1920x0_80_0_0_211263705399087a3900d81b1f8e5927.jpg
Sosyal medya fenomeni Orkut Işıtmak'ın sunduğu Açık Eksiltme isimli yarışma programında bir yarışmacı alnına 80 bin TL karşılığında kalıcı olarak 'enayi' kelimesini dövme yaptırdı. Sosyal medyada gündem olan bu durum bir tartışma yarattı.YouTube'da içerik üreticisi Orkun Işıtmak'ın sunduğu yarışma programında ilginç bir olay yaşandı. Açık Eksiltme isimli programın formatı gereği yarışmacılar belirli görevleri en düşük teklifi vererek kabul ediyor. Yayınlanan programda alnına kalıcı dövme yaptırma teklifine en düşük fiyatı veren yarışmacı, 80 bin TL’ye bu şartı kabul etti ve dövmeyi yaptırdı.Enayi yazılmasını kabul ettiBu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar yarışmacının aldığı paraya değip değmeyeceğini tartışırken, bazıları ise içerik üretmek adına yapılan bu tür eylemlerin sınırları zorladığını belirtti. Kimi yorumcular ise, yarışmacının kararına saygı duyulması gerektiğini savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/o-ses-turkiye-yeni-sezonuyla-geri-donuyor-yayin-tarihi-aciklandi-1093291736.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/03/1093298825_0:0:1242:933_1920x0_80_0_0_111fab6522572096375bbd86cb484864.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
orkun işıtmak, yarışma, yarışma programı, sosyal medya
orkun işıtmak, yarışma, yarışma programı, sosyal medya

80 bin TL'lik 'enayi' tartışması: Alnına yazdırdı

11:11 03.02.2025
orkun ışıtmak
orkun ışıtmak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
Abone ol
Orkut Işıtmak'ın sunduğu yarışma programına katılan bir yarışmacının 80 bin TL karşılığında alnına 'enayi' dövmesi yaptırması sosyal medyayı ikiye böldü.
Sosyal medya fenomeni Orkut Işıtmak'ın sunduğu Açık Eksiltme isimli yarışma programında bir yarışmacı alnına 80 bin TL karşılığında kalıcı olarak 'enayi' kelimesini dövme yaptırdı. Sosyal medyada gündem olan bu durum bir tartışma yarattı.
YouTube'da içerik üreticisi Orkun Işıtmak'ın sunduğu yarışma programında ilginç bir olay yaşandı. Açık Eksiltme isimli programın formatı gereği yarışmacılar belirli görevleri en düşük teklifi vererek kabul ediyor. Yayınlanan programda alnına kalıcı dövme yaptırma teklifine en düşük fiyatı veren yarışmacı, 80 bin TL’ye bu şartı kabul etti ve dövmeyi yaptırdı.

Enayi yazılmasını kabul etti

Bu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar yarışmacının aldığı paraya değip değmeyeceğini tartışırken, bazıları ise içerik üretmek adına yapılan bu tür eylemlerin sınırları zorladığını belirtti. Kimi yorumcular ise, yarışmacının kararına saygı duyulması gerektiğini savundu.
O Ses Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
YAŞAM
O Ses Türkiye yeni sezonuyla geri dönüyor: Yayın tarihi açıklandı
06:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала