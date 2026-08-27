https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/besiktas-uefa-avrupa-liginde-1108303937.html
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi. 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T21:58+0300
2026-08-27T21:58+0300
2026-08-27T21:58+0300
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, deplasmanda Kauno Zalgiris'e konuk oldu.Dariaus ir Gireno Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibine 1-0 kaybeden siyah-beyazlı ekip, İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-0 kazanmış olmanın avantajıyla turu geçmeyi başardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/galatasaray-baskani-ozbek-psg-istiyordum-o-geldi-1108303393.html
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beşiktaş, uefa, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
beşiktaş, uefa, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde
Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, deplasmanda Kauno Zalgiris'e konuk oldu.
Dariaus ir Gireno Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibine 1-0 kaybeden siyah-beyazlı ekip, İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-0 kazanmış olmanın avantajıyla turu geçmeyi başardı.