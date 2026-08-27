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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi. 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T21:58+0300
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spor
beşiktaş
uefa
maç
maç yayını
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, deplasmanda Kauno Zalgiris'e konuk oldu.Dariaus ir Gireno Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibine 1-0 kaybeden siyah-beyazlı ekip, İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-0 kazanmış olmanın avantajıyla turu geçmeyi başardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/galatasaray-baskani-ozbek-psg-istiyordum-o-geldi-1108303393.html
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beşiktaş, uefa, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
beşiktaş, uefa, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde

21:58 27.08.2026
© AA / Cemal YurttaşBeşiktaş - Kauno Zalgiris
Beşiktaş - Kauno Zalgiris - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© AA / Cemal Yurttaş
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Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, deplasmanda Kauno Zalgiris'e konuk oldu.
Dariaus ir Gireno Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibine 1-0 kaybeden siyah-beyazlı ekip, İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-0 kazanmış olmanın avantajıyla turu geçmeyi başardı.
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