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Sıcakların ardından düşüş oldu: İstanbul barajları kritik seviyenin altında
Sıcakların ardından düşüş oldu: İstanbul barajları kritik seviyenin altında
Sputnik Türkiye
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 45,16'ya düştü. 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T12:33+0300
2026-08-27T12:33+0300
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İstanbul'un barajlarının doluluk oranı düşmeye devam ediyor. 19 Ağustos'ta barajlardaki doluluk oranı yüzde 48,13 iken bugün itibarıyla 8 günde yüzde 2,97'lik düşüş kaydedildi.Havalar sıcak seyretti, doluluk oranı düştüKentteki barajlar 11 Mayıs'ta yüzde 72,05'le yılın en yüksek doluluk seviyesine ulaşırken doluluk oranı 27 Ağustos itibarıyla yüzde 45,16 kaydedildi.Baraj doluluk oranı ne kadar?Doluluk oranı, Elmalı'da yüzde 74,29 Ömerli'de yüzde 64,08, Darlık'ta yüzde 63,43, Alibey'de yüzde 44,21, Terkos'ta yüzde 39,53, Büyükçekmece'de yüzde 32,19, Istrancalar'da yüzde 28,48, Sazlıdere'de yüzde 25,37, Kazandere'de yüzde 19,27, Pabuçdere'de yüzde 10,64 olarak ölçüldü.Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl 499,32 milyon metreküp su alındı.Tasarruf uyarısıMeteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, kentteki barajlar yüzde 100 dolu olsa bile kentin 1 yıllık su tüketimine yetmediğini söyledi.Özdemir, "Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı bu şekilde devam ederse su seviyesi daha da azalacaktır. Sıcaklık ve kuvvetli rüzgarla birlikte buharlaşma da fazla olacaktır. Bundan dolayı su birikimindeki veya barajlardaki doluluk seviyesi azalacaktır." değerlendirmesini yaptı.Özdemir, bazı Avrupa ülkelerinde bahçelerin hortumla sulanmasının yasaklandığını, yeşil çimlerin sarıya dönmesine neden olan tasarrufların uygulandığını aktardı.İstanbul'da özellikle yol kenarlarında bulunan çimlerin belediyeler tarafından otomatik fıskiyelerle sulandığını anlatan Özdemir, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/ingiltereden-halka-sicak-hava-cehennemi-icin-kritik-cagri-konserve-gida-ve-su-stoku-yapin-1108278480.html
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i̇stanbul, baraj, baraj doluluk
i̇stanbul, baraj, baraj doluluk
Sıcakların ardından düşüş oldu: İstanbul barajları kritik seviyenin altında
12:33 27.08.2026 (güncellendi: 12:57 27.08.2026)
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 45,16'ya düştü.
İstanbul'un barajlarının doluluk oranı düşmeye devam ediyor. 19 Ağustos'ta barajlardaki doluluk oranı
yüzde 48,13
iken bugün itibarıyla 8 günde yüzde 2,97'lik düşüş kaydedildi.
Havalar sıcak seyretti, doluluk oranı düştü
Kentteki barajlar 11 Mayıs'ta yüzde 72,05'le yılın en yüksek doluluk
seviyesine ulaşırken doluluk oranı 27 Ağustos itibarıyla yüzde 45,16 kaydedildi.
Baraj doluluk oranı ne kadar?
Doluluk oranı, Elmalı'da yüzde 74,29 Ömerli'de yüzde 64,08, Darlık'ta yüzde 63,43, Alibey'de yüzde 44,21, Terkos'ta yüzde 39,53, Büyükçekmece'de yüzde 32,19, Istrancalar'da yüzde 28,48, Sazlıdere'de yüzde 25,37, Kazandere'de yüzde 19,27, Pabuçdere'de yüzde 10,64 olarak ölçüldü.
Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl 499,32 milyon metreküp su alındı.
Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, kentteki barajlar yüzde 100 dolu olsa bile kentin 1 yıllık su tüketimine yetmediğini söyledi.
Özdemir, "Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı bu şekilde devam ederse su seviyesi daha da azalacaktır. Sıcaklık ve kuvvetli rüzgarla birlikte buharlaşma da fazla olacaktır. Bundan dolayı su birikimindeki veya barajlardaki doluluk seviyesi azalacaktır." değerlendirmesini yaptı.
Özdemir, bazı Avrupa ülkelerinde bahçelerin hortumla sulanmasının yasaklandığını, yeşil çimlerin sarıya dönmesine neden olan tasarrufların uygulandığını aktardı.
İstanbul'da özellikle yol kenarlarında bulunan çimlerin belediyeler tarafından otomatik fıskiyelerle sulandığını anlatan Özdemir, şunları söyledi:
"Çimlerin olduğu alanlar belediyeler tarafından sulanıyor ama maalesef yarısı çimleri, yarısı caddeleri suluyor. Buna hiç dikkat etmiyoruz. Bazıları bozuk, bakım yapmıyorlar. İsraf büyük. Belediyelerin arızalı fıskiyeleri düzeltmesinde ve yeşil alanları daha az sulanmasında fayda var. Ayrıca eğer şebeke suyu kullanıyorlarsa bu kötü çünkü devamlı su çekecektir. Tabii ki bu suyun tasarrufu çimlerin sulanmasından daha önemli. Güneş doğmadan veya güneş batımından sonra belli bir miktar sulanması yeterli. Saatlerce açık kalan bir sistem sıkıntılıdır."