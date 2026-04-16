Süper El Nino geliyor: Sıcaklıklar artacak, Türkiye'yi etkileyecek mi?

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Levent Kurnaz, yazın ilk yarısına kadar sıcaklıkların en yüksek 3 yıl ortalamasında seyredeceğini, temmuz sonundan itibaren ise Süper El Nino... 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T11:29+0300

yaşam

el nino

aşırı sıcaklar

aralık

i̇stanbul

levent kurnaz

yaz

hava durumu

2026 yılı yazı ve sonbaharında sıcaklıkların rekor düzeyde olması bekleniyor.Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) tarafından aylık yayımlanan iklim bültenlerine göre, kış dönemi ile bahar mevsiminin ilk ayında küresel ortalama yüzey hava sıcaklıkları, referans dönemlerin üzerinde seyrederek ısınma eğilimini sürdürdü.Kış mevsiminin ilk ayı Aralık 2025'te, küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı, 1991-2020 aralık ortalamasının 0,49 derece üzerine çıkarak 13,15 derece ölçüldü ve en sıcak beşinci aralık oldu. Aralık 2025, en sıcak aralık ayı olan Aralık 2023'ten 0,36 derece daha soğuk geçti.Küresel ortalama yüzey hava sıcaklığının 12,95 derece ölçüldüğü Ocak 2026, en sıcak beşinci ocak olarak kayıtlara geçti. Ocak 2026'da küresel ortalama sıcaklık, 1991-2020 ocak ortalamasının 0,51 derece üzerine çıkarken, en sıcak ocak ayı olan Ocak 2025'in 0,28 derece altında ölçüldü.Şubat 2026'da küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı 13,26 derece ölçüldü ve yılın ikinci ayı, en sıcak beşinci şubat olarak kayıtlara geçti. Bu değer, 1991-2020 Şubat ortalamasının 0,53 derece üzerine çıkarken, en sıcak şubat ayı olan Şubat 2024 ortalamasının ise 0,28 derece altında kaldı.İlkbahar mevsiminin ilk ayı mart, kayıtlardaki en sıcak dördüncü mart ayı oldu. Geçen ay ortalama yüzey hava sıcaklığı 13,94 derece ile 1991-2020 Mart ortalamasının 0,53 derece üzerine çıktı. Mart 2026, en sıcak mart ayı olan Mart 2024'ten 0,20 derece daha serin yaşandı."Yeterli yağış düşmedi, sıcaklıklar çok düşük seyretmedi"Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, geçmiş kış dönemleriyle kıyaslandığında, geçen kış hem yeterli yağış düşmediğini hem de sıcaklıkların çok düşük seyretmediğini belirtti.'İstanbul'a yeterli yağmur yağmadı'Kurnaz, kış döneminde İstanbul'da yeterli kar yağışı olmadığını, yaklaşık son 15 yıldır bu durumun alışılmış hale geldiğini kaydetti.Martta ise özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada yağışların etkili olduğunu ifade eden Kurnaz, "Bütün bölgenin, özellikle de çok ciddi bir susuzluk sorunu ve kuraklık yaşayan İran'ın yağış görmüş olması çok güzel bir şey. Ancak ülkemiz açısından bakıldığında çok da mutlu olmayalım. Çünkü her ne kadar yağışlar çok fazla olmuş olsa da barajların doluluğu henüz tepeye ulaşmış değil. Yani geçtiğimiz bazı senelerle kıyaslandığında barajlarımız daha dolu değil." dedi.Marta kadar sıcaklıkların çok yüksek olmadığını dile getiren Kurnaz, ancak mart itibarıyla sıcaklıkların, en sıcak yıl seviyesine doğru yükselme eğilimine girdiğine işaret etti. Kurnaz, bu durumun henüz yağışlara yansımadığını vurguladı.Kurnaz, bugünlerden itibaren sıcaklıkların 4-5 senenin normalinde, son 20 sene ortalamalarının ise oldukça üzerinde geçeceğini bildirdi.Sıcaklık rekorları uyarısıLevent Kurnaz, 2026'nın bugüne kadarki döneminde 6 ve 7 Ocak'ın, o günün tarihteki en sıcak günleri olduğunu belirtti.Yaz döneminde sıcaklıkların yüksek seyredeceğini dile getiren Kurnaz, şu değerlendirmeleri paylaştı:Süper El Nino nedir?Süper El Niño, Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sularının normal seviyelerin yaklaşık 2°C ve üzeri artış göstermesiyle ortaya çıkan güçlü bir iklim olayıdır. Klasik El Niño'ya kıyasla çok daha etkili sonuçlar doğurur.Bu durum, bazı bölgelerde uzun süreli kuraklık riskini artırırken, diğer bölgelerde aşırı yağış ve sel tehlikesini beraberinde getirebilir. Aynı zamanda küresel sıcaklıklarda yükselişe ve ekstrem hava olaylarının daha sık görülmesine yol açabilir.Uzmanlar, bu süreci dünya genelinde iklim düzenini önemli ölçüde etkileyen yoğun bir "ısınma evresi" olarak tanımlıyor.Sıcaklık artışının 2°C ve üzerine çıkmasıyla "Süper" olarak adlandırılan bu evre, normal El Niño'ya göre çok daha şiddetli etkiler oluşturur. Küresel ölçekte aşırı hava olaylarını artırabilir.

el nino nedir, el nino, süper el nino, el nino ne demek, süper el ni̇no geli̇yor