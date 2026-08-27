https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/ingiltereden-halka-sicak-hava-cehennemi-icin-kritik-cagri-konserve-gida-ve-su-stoku-yapin-1108278480.html
İngiltere’den halka 'sıcak hava cehennemi' için kritik çağrı: Konserve gıda ve su stoku yapın
İngiltere’den halka 'sıcak hava cehennemi' için kritik çağrı: Konserve gıda ve su stoku yapın
Sputnik Türkiye
İngiltere hükümeti, aşırı hava koşullarına karşı ulusal dayanıklılığı artırmak amacıyla harekete geçti. Sosyal medya üzerinden başlatılacak yeni kampanyayla... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T06:45+0300
2026-08-27T06:45+0300
2026-08-27T06:45+0300
dünya
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1a/1107546905_0:46:880:541_1920x0_80_0_0_91fbbd7048009f4a884f2f5ec9977cf6.jpg
İngiltere’de hükümet, ülkeyi etkileyebilecek geniş çaplı kriz senaryolarına karşı vatandaşların bireysel önlem almasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme kampanyası başlatıyor. Özellikle son dönemde artış gösteren aşırı hava olayları karşısında, hanelerin acil durum hazırlıklarını güçlendirmesi hedefleniyor.Financial Times’ın aktardığı bilgilere göre, yaz aylarında yaşanan rekor sıcak hava dalgalarının ardından ulusal dayanıklılık politikalarına ağırlık veren hükümet yetkilileri, vatandaşların kriz anlarında ilk saatleri ve günleri sorunsuz atlatabilmesi için doğrudan rehberlik sunacak.Sosyal medya üzerinden kriz eğitimi verilecekHazırlıkları süren kampanya, ağırlıklı olarak sosyal medya platformları üzerinden yürütülecek. Kampanya kapsamında halka; elektrik kesintileri, tedarik zinciri aksamaları veya altyapı çökmelerine yol açabilecek olağanüstü durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği adım adım anlatılacak.Yetkililer, her hanede bozulmayan konserve gıda, şişe su, pilli el feneri ve temel tıbbi malzemelerin yer aldığı bir acil durum kiti bulundurulmasını resmen tavsiye edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/muglada-2021de-yanan-orman-alanlarinin-yapilasmaya-acildigi-iddiasina-dmmden-yanit-orman-alani-1108274266.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1a/1107546905_49:0:832:587_1920x0_80_0_0_2dc0449aa0787cc8135ba33200e5a6ef.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haberler
İngiltere’den halka 'sıcak hava cehennemi' için kritik çağrı: Konserve gıda ve su stoku yapın
İngiltere hükümeti, aşırı hava koşullarına karşı ulusal dayanıklılığı artırmak amacıyla harekete geçti. Sosyal medya üzerinden başlatılacak yeni kampanyayla vatandaşlara evlerinde konserve gıda, şişe su ve temel ihtiyaç malzemeleri stoklama tavsiyesi verilecek.
İngiltere’de hükümet, ülkeyi etkileyebilecek geniş çaplı kriz senaryolarına karşı vatandaşların bireysel önlem almasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme kampanyası başlatıyor. Özellikle son dönemde artış gösteren aşırı hava olayları karşısında, hanelerin acil durum hazırlıklarını güçlendirmesi hedefleniyor.
Financial Times’ın aktardığı bilgilere göre, yaz aylarında yaşanan rekor sıcak hava dalgalarının ardından ulusal dayanıklılık politikalarına ağırlık veren hükümet yetkilileri, vatandaşların kriz anlarında ilk saatleri ve günleri sorunsuz atlatabilmesi için doğrudan rehberlik sunacak.
Sosyal medya üzerinden kriz eğitimi verilecek
Hazırlıkları süren kampanya, ağırlıklı olarak sosyal medya platformları üzerinden yürütülecek. Kampanya kapsamında halka; elektrik kesintileri, tedarik zinciri aksamaları veya altyapı çökmelerine yol açabilecek olağanüstü durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği adım adım anlatılacak.
Yetkililer, her hanede bozulmayan konserve gıda, şişe su, pilli el feneri ve temel tıbbi malzemelerin yer aldığı bir acil durum kiti bulundurulmasını resmen tavsiye edecek.