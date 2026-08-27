https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/ingiltereden-halka-sicak-hava-cehennemi-icin-kritik-cagri-konserve-gida-ve-su-stoku-yapin-1108278480.html

İngiltere’den halka 'sıcak hava cehennemi' için kritik çağrı: Konserve gıda ve su stoku yapın

İngiltere’den halka 'sıcak hava cehennemi' için kritik çağrı: Konserve gıda ve su stoku yapın

Sputnik Türkiye

İngiltere hükümeti, aşırı hava koşullarına karşı ulusal dayanıklılığı artırmak amacıyla harekete geçti. Sosyal medya üzerinden başlatılacak yeni kampanyayla... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T06:45+0300

2026-08-27T06:45+0300

2026-08-27T06:45+0300

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İngiltere’de hükümet, ülkeyi etkileyebilecek geniş çaplı kriz senaryolarına karşı vatandaşların bireysel önlem almasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme kampanyası başlatıyor. Özellikle son dönemde artış gösteren aşırı hava olayları karşısında, hanelerin acil durum hazırlıklarını güçlendirmesi hedefleniyor.Financial Times’ın aktardığı bilgilere göre, yaz aylarında yaşanan rekor sıcak hava dalgalarının ardından ulusal dayanıklılık politikalarına ağırlık veren hükümet yetkilileri, vatandaşların kriz anlarında ilk saatleri ve günleri sorunsuz atlatabilmesi için doğrudan rehberlik sunacak.Sosyal medya üzerinden kriz eğitimi verilecekHazırlıkları süren kampanya, ağırlıklı olarak sosyal medya platformları üzerinden yürütülecek. Kampanya kapsamında halka; elektrik kesintileri, tedarik zinciri aksamaları veya altyapı çökmelerine yol açabilecek olağanüstü durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği adım adım anlatılacak.Yetkililer, her hanede bozulmayan konserve gıda, şişe su, pilli el feneri ve temel tıbbi malzemelerin yer aldığı bir acil durum kiti bulundurulmasını resmen tavsiye edecek.

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