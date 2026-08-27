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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/sampiyonlar-ligi-kura-cekimi-basladi-galatasaray-ve-fenerbahcenin-rakipleri-belli-oluyor-1108302434.html
Şampiyonlar Ligi kura çekimi başladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi kura çekimi başladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakipleri belli oluyor. 27.08.2026, Sputnik Türkiye
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spor
galatasaray
fenerbahçe
uefa şampiyonlar ligi
maç
maç yayını
tarihi maç
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştiriliyor. Galatasaray: Barcelona, PSG (D), Aston Villa,Fenerbahçe: Atletico Madrid (D), Liverpool, Aston Villa(D),
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/fenerbahcenin-sampiyonlar-ligindeki-muhtemel-rakipleri-belli-oldu-1108283916.html
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galatasaray, fenerbahçe, uefa şampiyonlar ligi, maç, maç yayını, tarihi maç
galatasaray, fenerbahçe, uefa şampiyonlar ligi, maç, maç yayını, tarihi maç

Şampiyonlar Ligi kura çekimi başladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

19:35 27.08.2026 (güncellendi: 19:49 27.08.2026)
© AA / Mustafa YalçınŞampiyonlar Ligi kura çekimi
Şampiyonlar Ligi kura çekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© AA / Mustafa Yalçın
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Ayrıntılar geliyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakipleri belli oluyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştiriliyor.
Galatasaray: Barcelona, PSG (D), Aston Villa,
Fenerbahçe: Atletico Madrid (D), Liverpool, Aston Villa(D),
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın başlayacak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
SPOR
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu: Kura çekimi ne zaman?
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