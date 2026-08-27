https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/fenerbahcenin-sampiyonlar-ligindeki-muhtemel-rakipleri-belli-oldu-1108283916.html

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu: Kura çekimi ne zaman?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu: Kura çekimi ne zaman?

Sputnik Türkiye

Lyon'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıran Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T09:48+0300

2026-08-27T09:48+0300

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spor

fenerbahçe

şampiyonlar ligi kupası

uefa şampiyonlar ligi

kura

i̇smail kartal

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon ile karşı karşıya geldi.Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynanan müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve toplam skorda 3-2'lik üstünlük sağlayarak adını Devler Ligi'ne yazdırdı.Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının ardından muhtemel rakipleri de belli oldu.Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeye hak kazanan Fenerbahçe, kura çekimine 3. torbadan katılacak.Şampiyonlar Ligi kuralarında her takım her torbadan 2'şer takımla karşılaşıyor. Fenerbahçe de 1, 2, 3 ve 4. torbalardan 2'şer takımla karşı karşıya gelecek.Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri şöyle sıralandı:1.TORBA2.TORBA3.TORBA4.TORBAKura çekimi ne zaman?Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bugün gerçekleşecek kura çekimiyle belli olacak.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri bu akşam belli olacak. Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'da saat 19.00'da çekilecek. Kura çekimi UEFA TV'den canlı olarak yayınlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/fenerbahce-sampiyonlar-liginde-kasa-doldu-tasti-ne-kadar-kazanildi-1108282778.html

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fenerbahçe, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi, kura, i̇smail kartal