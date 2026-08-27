https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/gaziantepte-alacak-verecek-kavgasi-2-olu-5-yarali-1108303638.html

Gaziantep'te alacak verecek kavgası: 2 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'te alacak verecek kavgası: 2 ölü, 5 yaralı

Sputnik Türkiye

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgası silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T21:48+0300

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Bostancık Mahallesi yakınlarında iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların tabancalarla birbirlerine ateş açması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrolde bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 6 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yasin Ö, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.Diğer 5 yaralının tedavisi sürerken, olay yerinde hayatını kaybeden kişinin cenazesi kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Jandarma ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/sozlu-tartisma-tasli-ve-sopali-kavgaya-donustu-iki-aileden-19-supheli-tutuklandi-1108302861.html

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gaziantep, gaziantep büyükşehir belediyesi, gaziantep valiliği, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası