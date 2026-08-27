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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/sozlu-tartisma-tasli-ve-sopali-kavgaya-donustu-iki-aileden-19-supheli-tutuklandi-1108302861.html
Sözlü tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü: İki aileden 19 şüpheli tutuklandı
Sözlü tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü: İki aileden 19 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Van'da iki aile arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 34 kişiden 19'u tutuklandı. Taşlı ve sopalı kavgada 3'ü ağır 13 kişi yaralanmıştı. 27.08.2026, Sputnik Türkiye
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Van'ın Muradiye ilçesinde 24 Ağustos'ta yaşanan ve 13 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 34 şüpheli gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.15 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/adalet-bakani-gurlekten-idris-naim-sahin-aciklamasi-soyledikleriyle-dosyadakiler-uyusmuyor--1108301990.html
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emniyet müdürlüğü, van, kavga
emniyet müdürlüğü, van, kavga

Sözlü tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü: İki aileden 19 şüpheli tutuklandı

20:41 27.08.2026 (güncellendi: 20:42 27.08.2026)
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Çorum'da 6 aylık bebek yatağında ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© AA
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Van'da iki aile arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 34 kişiden 19'u tutuklandı. Taşlı ve sopalı kavgada 3'ü ağır 13 kişi yaralanmıştı.
Van'ın Muradiye ilçesinde 24 Ağustos'ta yaşanan ve 13 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 34 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.
15 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
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