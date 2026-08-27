https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/sozlu-tartisma-tasli-ve-sopali-kavgaya-donustu-iki-aileden-19-supheli-tutuklandi-1108302861.html

Sözlü tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü: İki aileden 19 şüpheli tutuklandı

Sözlü tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü: İki aileden 19 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Van'da iki aile arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 34 kişiden 19'u tutuklandı. Taşlı ve sopalı kavgada 3'ü ağır 13 kişi yaralanmıştı. 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T20:41+0300

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türki̇ye

emniyet müdürlüğü

van

kavga

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Van'ın Muradiye ilçesinde 24 Ağustos'ta yaşanan ve 13 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 34 şüpheli gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.15 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/adalet-bakani-gurlekten-idris-naim-sahin-aciklamasi-soyledikleriyle-dosyadakiler-uyusmuyor--1108301990.html

türki̇ye

van

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emniyet müdürlüğü, van, kavga