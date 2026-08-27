https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/fenerbahce-sampiyonlar-liginde-kasa-doldu-tasti-ne-kadar-kazanildi-1108282778.html
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, kasa doldu taştı: Ne kadar kazanıldı?
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, kasa doldu taştı: Ne kadar kazanıldı?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmasının ardından kazandığı para belli oldu. 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T09:29+0300
2026-08-27T09:29+0300
2026-08-27T09:29+0300
spor
fenerbahçe
lyon
uefa
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, Lyon'u 2-1 yenerek toplam skoru 3-2 yaptı ve adını lig etabına yazdırdı.18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin kasasına giren para da belli oldu.Fenerbahçe ne kadar kazandı?Sarı-lacivertliler, UEFA'nın açıkladığı ödül sistemine göre organizasyona katılım ödülü olan 18 milyon 620 bin euro'yu kasasına koydu.Fenerbahçe'nin Devler Ligi'nden kazanacağı para, lig aşamasındaki performansına göre de artacak. Ayrıca katılım bedelinin yanı sıra galibiyet, beraberlik, lig derecesi, piyasa değeri ve katsayı gibi gelirler de kazanılan miktara eklenecek.Şampiyonlar Ligi gelirleri ne kadar?UEFA'nın açıkladığı verilere göre Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonun ödül sistemi şöyle:
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fenerbahçe, lyon, uefa
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, kasa doldu taştı: Ne kadar kazanıldı?
Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmasının ardından kazandığı para belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, Lyon'u 2-1 yenerek toplam skoru 3-2 yaptı ve adını lig etabına yazdırdı.
18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek
olan Fenerbahçe'nin kasasına giren para da belli oldu.
Fenerbahçe ne kadar kazandı?
Sarı-lacivertliler, UEFA'nın açıkladığı ödül sistemine göre organizasyona katılım ödülü olan 18 milyon 620 bin euro'yu kasasına koydu.
Fenerbahçe'nin Devler Ligi'nden kazanacağı para, lig aşamasındaki performansına göre de artacak. Ayrıca katılım bedelinin yanı sıra galibiyet, beraberlik, lig derecesi, piyasa değeri ve katsayı gibi gelirler de kazanılan miktara eklenecek.
Şampiyonlar Ligi gelirleri ne kadar?
UEFA'nın açıkladığı verilere göre Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonun ödül sistemi şöyle:
Katılım: 18.62 milyon euro
Galibiyet: 2.1 milyon euro
Son 16 play-off: 1 milyon euro
Son 16 turu: 11 milyon euro
Çeyrek final: 12.5 milyon euro
Yarı final: 15 milyon euro
Şampiyonluk: 6.5 milyon euro