https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/lyon-fenerbahce-maci-sonunda-saha-karisti-guendouzi-saldiriya-ugradi-1108277685.html
Lyon-Fenerbahçe maçı sonunda saha karıştı: Guendouzi, saldırıya uğradı
Lyon-Fenerbahçe maçı sonunda saha karıştı: Guendouzi, saldırıya uğradı
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup etmesinin ardından sahada gerginlik yaşandı. Matteo Guendouzi, tünelde... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T00:58+0300
2026-08-27T00:58+0300
2026-08-27T00:58+0300
spor
matteo guendouzi
archie brown
uefa şampiyonlar ligi
lyon
fenerbahçe
olimpik marsilya
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Fenerbahçe'nin yıldızı Matteo Guendouzi'nin galibiyet sonrası Lyon taraftarlarına yönelik sevinç gösterisinin ardından tünelde kavga çıktı.Lyon ekibinden bir görevlinin başından yaralandığı olayda, Guendouzi ise herhangi bir yara almadan soyunma odasına gitti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/fenerbahce-lyonu-2-1-yendi-1108276770.html
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matteo guendouzi, archie brown, uefa şampiyonlar ligi, lyon, fenerbahçe, olimpik marsilya
matteo guendouzi, archie brown, uefa şampiyonlar ligi, lyon, fenerbahçe, olimpik marsilya
Lyon-Fenerbahçe maçı sonunda saha karıştı: Guendouzi, saldırıya uğradı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup etmesinin ardından sahada gerginlik yaşandı. Matteo Guendouzi, tünelde saldırıya uğradı.
Fenerbahçe'nin yıldızı Matteo Guendouzi'nin galibiyet sonrası Lyon taraftarlarına yönelik sevinç gösterisinin ardından tünelde kavga çıktı.
Lyon ekibinden bir görevlinin başından yaralandığı olayda, Guendouzi ise herhangi bir yara almadan soyunma odasına gitti.