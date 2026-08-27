Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/lyon-fenerbahce-maci-sonunda-saha-karisti-guendouzi-saldiriya-ugradi-1108277685.html
Lyon-Fenerbahçe maçı sonunda saha karıştı: Guendouzi, saldırıya uğradı
Lyon-Fenerbahçe maçı sonunda saha karıştı: Guendouzi, saldırıya uğradı
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup etmesinin ardından sahada gerginlik yaşandı. Matteo Guendouzi, tünelde... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T00:58+0300
2026-08-27T00:58+0300
spor
matteo guendouzi
archie brown
uefa şampiyonlar ligi
lyon
fenerbahçe
olimpik marsilya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1b/1108277524_0:112:3078:1843_1920x0_80_0_0_fe2caa213d779276e444b98623c06d1a.jpg
Fenerbahçe'nin yıldızı Matteo Guendouzi'nin galibiyet sonrası Lyon taraftarlarına yönelik sevinç gösterisinin ardından tünelde kavga çıktı.Lyon ekibinden bir görevlinin başından yaralandığı olayda, Guendouzi ise herhangi bir yara almadan soyunma odasına gitti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/fenerbahce-lyonu-2-1-yendi-1108276770.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1b/1108277524_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_be8a92d197ef1f00eb1770034cc0ab0f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
matteo guendouzi, archie brown, uefa şampiyonlar ligi, lyon, fenerbahçe, olimpik marsilya
matteo guendouzi, archie brown, uefa şampiyonlar ligi, lyon, fenerbahçe, olimpik marsilya

Lyon-Fenerbahçe maçı sonunda saha karıştı: Guendouzi, saldırıya uğradı

00:58 27.08.2026
© AA / Arif Hüdaverdi YamanFenerbahçeli futbolcu Matteo Guendouzi
Fenerbahçeli futbolcu Matteo Guendouzi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup etmesinin ardından sahada gerginlik yaşandı. Matteo Guendouzi, tünelde saldırıya uğradı.
Fenerbahçe'nin yıldızı Matteo Guendouzi'nin galibiyet sonrası Lyon taraftarlarına yönelik sevinç gösterisinin ardından tünelde kavga çıktı.
Lyon ekibinden bir görevlinin başından yaralandığı olayda, Guendouzi ise herhangi bir yara almadan soyunma odasına gitti.
Fenerbahçe, Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup etti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
SPOR
Fenerbahçe, Lyon'u 2-1 yendi: Sarı-lacivertliler 18 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde
00:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала