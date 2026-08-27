https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/lyon-fenerbahce-maci-sonunda-saha-karisti-guendouzi-saldiriya-ugradi-1108277685.html

Lyon-Fenerbahçe maçı sonunda saha karıştı: Guendouzi, saldırıya uğradı

Lyon-Fenerbahçe maçı sonunda saha karıştı: Guendouzi, saldırıya uğradı

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup etmesinin ardından sahada gerginlik yaşandı. Matteo Guendouzi, tünelde... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T00:58+0300

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spor

matteo guendouzi

archie brown

uefa şampiyonlar ligi

lyon

fenerbahçe

olimpik marsilya

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Fenerbahçe'nin yıldızı Matteo Guendouzi'nin galibiyet sonrası Lyon taraftarlarına yönelik sevinç gösterisinin ardından tünelde kavga çıktı.Lyon ekibinden bir görevlinin başından yaralandığı olayda, Guendouzi ise herhangi bir yara almadan soyunma odasına gitti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/fenerbahce-lyonu-2-1-yendi-1108276770.html

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matteo guendouzi, archie brown, uefa şampiyonlar ligi, lyon, fenerbahçe, olimpik marsilya