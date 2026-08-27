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Fenerbahçe, Lyon'u 2-1 yendi: Sarı-lacivertliler 18 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde
Fenerbahçe, Lyon'u 2-1 yendi: Sarı-lacivertliler 18 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup ederek 18 yıl sonra lig aşamasına yükseldi. 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T00:00+0300
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spor
fenerbahçe
lyon
uefa şampiyonlar ligi
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, Fransız ekibi Olimpik Lyon'a konuk oldu.Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 24. dakikada Vedat ve 28. dakikada Brown'ın golleriyle 2-1 rakibini yendi.İlk maçta 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, rövanştaki galibiyetle 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına adını yazdırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/fenerbahce-lyonla-berabere-kaldi-1108089216.html
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fenerbahçe, lyon, uefa şampiyonlar ligi
fenerbahçe, lyon, uefa şampiyonlar ligi
Fenerbahçe, Lyon'u 2-1 yendi: Sarı-lacivertliler 18 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde
00:00 27.08.2026 (güncellendi: 00:23 27.08.2026)
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup ederek 18 yıl sonra lig aşamasına yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, Fransız ekibi Olimpik Lyon'a konuk oldu.
Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 24. dakikada Vedat ve 28. dakikada Brown'ın golleriyle 2-1 rakibini yendi.
İlk maçta 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, rövanştaki galibiyetle 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına adını yazdırdı.