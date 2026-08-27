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Nepal-Tibet sınırındaki sel felaketinde can kaybı 270'e yükseldi
Nepal-Tibet sınırındaki sel felaketinde can kaybı 270'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Nepal ile Tibet arasındaki sınır bölgesinde meydana gelen şiddetli sel ve toprak kaymalarında can kaybı 270'e yükseldi. Binlerce kişinin kayıp olduğu bölgede... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
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Nepal ile Tibet arasındaki Himalaya sınır bölgesinde meydana gelen şiddetli sel felaketinde can kaybı 270'e yükseldi.Felaketin ardından bölgede binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirilirken, kayıplar arasında çok sayıda yabancı turist ve hacı adayının da bulunduğu belirtiliyor. Arama kurtarma ekipleri, sel sularının ve çamurun sürüklediği kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.Felaket, Nepal'in Rasuwa bölgesi ile Çin'in Tibet Özerk Bölgesi arasındaki sınır hattında meydana geldi. Şiddetli sel suları, köyleri, yolları, köprüleri ve diğer altyapıyı sürükleyerek bölgede büyük yıkıma yol açtı.Felaketin nedeni belli olduİlk saatlerde bölgede meydana gelen sismik hareket nedeniyle felaketin bir deprem ve ardından oluşan heyelan sonucu meydana geldiği düşünülmüştü. Ancak ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), olayın nedeninin buzul çökmesi olduğunu açıkladı.Bilim insanlarının ön incelemelerine göre, Nepal'de Langtang Lirung zirvesi yakınlarında bir buzulun alt bölümünün çökmesiyle büyük miktarda buz ve kaya aşağıya doğru hareket etti.Buz ve kaya kütlesinin vadinin tabanına çarpması, o kadar güçlü bir sismik etki oluşturdu ki olay yaklaşık 5.2 büyüklüğünde bir deprem gibi kaydedildi. Ancak bu sismik hareketin selin nedeni değil, buzul çökmesinin sonucu olduğu belirtildi.Buz ve kaya kütlesi nehri taşırdıUluslararası Entegre Dağ Geliştirme Merkezi'nin (ICIMOD) analizine göre yüksek rakımlı bir bölgede meydana gelen buz-kaya çığı, Lende Khola Nehri'ne büyük miktarda buz ve kaya parçası taşıdı.Lende Khola'nın Bhote Koshi Nehri'nin kollarından biri olması nedeniyle, su ve enkaz kısa sürede nehir boyunca aşağıya taşındı. Bölgede nehirlerin su seviyesinin 30 dakika içinde 7 ila 9 metre yükseldiği, bazı su ölçüm istasyonlarının ise sel sularıyla birlikte sürüklendiği bildirildi.Dağların arasındaki dar vadilerden ilerleyen su, çamur ve dev kayalar yerleşim bölgelerine ulaşarak çok kısa sürede büyük yıkıma neden oldu.Binlerce kişi kayıpFelaketin ardından Nepal'de yüzlerce kişinin yanı sıra Tibet tarafında da çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirildi. Nepal'deki son resmi kayıtlarda 826 kişinin kayıp olduğu, bunların arasında 579 turistin bulunduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları, yolların ve köprülerin yıkılması, iletişim hatlarının zarar görmesi ve nehirlerdeki su seviyelerinin yüksek olması nedeniyle güçlükle yürütülüyor.Himalayalar'da benzer felaketler daha önceden de yaşanmıştı2021'de Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki Chamoli bölgesinde büyük bir Himalaya buzulu parçasının kopması, vadiden aşağıya doğru buz, kaya ve su kütlesinin ilerlemesine neden olmuş ve yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetmişti.
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asya & pasifik, nepal, tibet, himalayalar
asya & pasifik, nepal, tibet, himalayalar
Nepal-Tibet sınırındaki sel felaketinde can kaybı 270'e yükseldi
Nepal ile Tibet arasındaki sınır bölgesinde meydana gelen şiddetli sel ve toprak kaymalarında can kaybı 270'e yükseldi. Binlerce kişinin kayıp olduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Uzmanlar felaketin yüksek kesimlerde bir buzulun çökmesiyle tetiklenmiş olabileceğini belirtti.
Nepal ile Tibet arasındaki Himalaya sınır bölgesinde meydana gelen şiddetli sel felaketinde can kaybı 270'e yükseldi.
Felaketin ardından bölgede binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirilirken, kayıplar arasında çok sayıda yabancı turist ve hacı adayının da bulunduğu belirtiliyor. Arama kurtarma ekipleri, sel sularının ve çamurun sürüklediği kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Felaket, Nepal'in Rasuwa bölgesi ile Çin'in Tibet Özerk Bölgesi arasındaki sınır hattında meydana geldi. Şiddetli sel suları, köyleri, yolları, köprüleri ve diğer altyapıyı sürükleyerek bölgede büyük yıkıma yol açtı.
Felaketin nedeni belli oldu
İlk saatlerde bölgede meydana gelen sismik hareket nedeniyle felaketin bir deprem ve ardından oluşan heyelan sonucu meydana geldiği düşünülmüştü. Ancak ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), olayın nedeninin buzul çökmesi olduğunu açıkladı.
Bilim insanlarının ön incelemelerine göre, Nepal'de Langtang Lirung zirvesi yakınlarında bir buzulun alt bölümünün çökmesiyle büyük miktarda buz ve kaya aşağıya doğru hareket etti.
Buz ve kaya kütlesinin vadinin tabanına çarpması, o kadar güçlü bir sismik etki oluşturdu ki olay yaklaşık 5.2 büyüklüğünde bir deprem gibi kaydedildi. Ancak bu sismik hareketin selin nedeni değil, buzul çökmesinin sonucu olduğu belirtildi.
Buz ve kaya kütlesi nehri taşırdı
Uluslararası Entegre Dağ Geliştirme Merkezi'nin (ICIMOD) analizine göre yüksek rakımlı bir bölgede meydana gelen buz-kaya çığı, Lende Khola Nehri'ne büyük miktarda buz ve kaya parçası taşıdı.
Lende Khola'nın Bhote Koshi Nehri'nin kollarından biri olması nedeniyle, su ve enkaz kısa sürede nehir boyunca aşağıya taşındı. Bölgede nehirlerin su seviyesinin 30 dakika içinde 7 ila 9 metre yükseldiği, bazı su ölçüm istasyonlarının ise sel sularıyla birlikte sürüklendiği bildirildi.
Dağların arasındaki dar vadilerden ilerleyen su, çamur ve dev kayalar yerleşim bölgelerine ulaşarak çok kısa sürede büyük yıkıma neden oldu.
Felaketin ardından Nepal'de yüzlerce kişinin yanı sıra Tibet tarafında da çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirildi. Nepal'deki son resmi kayıtlarda 826 kişinin kayıp olduğu, bunların arasında 579 turistin bulunduğu belirtildi.
Arama kurtarma çalışmaları, yolların ve köprülerin yıkılması, iletişim hatlarının zarar görmesi ve nehirlerdeki su seviyelerinin yüksek olması nedeniyle güçlükle yürütülüyor.
Himalayalar'da benzer felaketler daha önceden de yaşanmıştı
2021'de Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki Chamoli bölgesinde büyük bir Himalaya buzulu parçasının kopması, vadiden aşağıya doğru buz, kaya ve su kütlesinin ilerlemesine neden olmuş ve yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetmişti.