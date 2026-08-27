https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/chpden-yapilan-aciklama-uzerine-mansur-yavas-konustu-partide-kalacak-mi-1108289164.html
CHP'den yapılan açıklama üzerine Mansur Yavaş konuştu: Partide kalacak mı?
CHP'den yapılan açıklama üzerine Mansur Yavaş konuştu: Partide kalacak mı?
Sputnik Türkiye
CHP Sözcüsü Müslim Sarı’nın açıklamalarının ardından Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş cephesinden açıklama geldi. Yavaş ile Sarı arasında... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı’nın açıklamalarının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın siyasi geleceğine ilişkin tartışmalara yanıt geldi.Yapılan açıklamada, Yavaş ile Sarı arasında Yavaş’ın siyasi geleceği veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin görüşme gerçekleşmediği belirtildi.Yavaş’ın şu aşamadaki önceliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki dengeler ile belediye hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi olduğu ifade edildi.Açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon yapılacağı ve Belediye Meclisi’ndeki dengelerin değiştirilerek yönetimin AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara dikkat çekildi.'Doğru bulmuyoruz'Bu süreçte ortak iradenin korunması, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesinin büyük önem taşıdığının vurgulandığı açıklamada "Özellikle son günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bir operasyon yapılacağı ve Belediye Meclisi’ndeki dengelerin değiştirilerek belediye yönetiminin AK Parti’ye geçeceği yönünde birtakım çevrelerce açıkça iddialar dile getirilirken; henüz ortada başlamış bir seçim süreci dahi yokken Sayın Yavaş’ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz." denildi.Açıklamada Yavaş'ın tutumunun daha önce de birçok kez açıkça ifade ettiği belirtilirken "Sayın Yavaş’ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir." ifadelerine yer verildi.Müslim Sarı ne demişti?Basın toplantısında Sarı'ya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'de devam edip etmeyeceğine ilişkin sorulmuştu.Sarı ise gazetecilerin sorusuna "Mansur Bey, CHP'nin siyasal ve kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Ondan başka bir açıklama duymadıkça bunu böyle kabul etmek gerekir. Kendisiyle görüşüyoruz, sürekli bir istişare ve iletişim halindeyiz. Aramızda hiçbir sorun ve problem yok." yanıtını vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-chpden-ayrilanlarla-sakin-ola-ki-bir-tartismaya-girmeyin-1108235766.html
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mansur yavaş, ankara, chp
mansur yavaş, ankara, chp
CHP'den yapılan açıklama üzerine Mansur Yavaş konuştu: Partide kalacak mı?
CHP Sözcüsü Müslim Sarı’nın açıklamalarının ardından Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş cephesinden açıklama geldi. Yavaş ile Sarı arasında siyasi geleceğine ilişkin bir görüşme yapılmadığı belirtildi.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı’nın açıklamalarının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın siyasi geleceğine ilişkin tartışmalara yanıt geldi.
Yapılan açıklamada, Yavaş ile Sarı arasında Yavaş’ın siyasi geleceği veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin görüşme gerçekleşmediği belirtildi.
Yavaş’ın şu aşamadaki önceliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki dengeler ile belediye hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi olduğu ifade edildi.
Açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon yapılacağı ve Belediye Meclisi’ndeki dengelerin değiştirilerek yönetimin AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara dikkat çekildi.
Bu süreçte ortak iradenin korunması, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesinin büyük önem taşıdığının vurgulandığı açıklamada "Özellikle son günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bir operasyon yapılacağı ve Belediye Meclisi’ndeki dengelerin değiştirilerek belediye yönetiminin AK Parti’ye geçeceği yönünde birtakım çevrelerce açıkça iddialar dile getirilirken; henüz ortada başlamış bir seçim süreci dahi yokken Sayın Yavaş’ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz." denildi.
Açıklamada Yavaş'ın tutumunun daha önce de birçok kez açıkça ifade ettiği belirtilirken "Sayın Yavaş’ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir." ifadelerine yer verildi.
Basın toplantısında Sarı'ya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'de devam edip etmeyeceğine ilişkin sorulmuştu.