https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/muslim-saridan-aciklama-geldi-mansur-yavasin-karari-ne-yonde-chp-mi-yeni-parti-mi--1108283354.html
Müslim Sarı’dan açıklama geldi: Mansur Yavaş'ın kararı ne yönde? CHP mi, Yeni Parti mi?
Müslim Sarı’dan açıklama geldi: Mansur Yavaş'ın kararı ne yönde? CHP mi, Yeni Parti mi?
Sputnik Türkiye
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin konuştu. Sarı... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T09:39+0300
2026-08-27T09:39+0300
2026-08-27T09:39+0300
poli̇ti̇ka
mansur yavaş
chp
yeni parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102739403_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bebd4b54959516406e39d16ead5d1135.jpg
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarı, Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılacağı yönündeki iddialara da yanıt verdi.Mansur Yavaş CHP'de mi kalacak?Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Sarı, Yavaş'ın CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam edeceğini söyledi.Sarı, "Mansur Bey konusuna bir kere daha açıklık getireyim. Bunu defalarca söyledim. Mansur Bey, CHP'nin kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Dolayısıyla ondan başka bir açıklama duymadıkça bunu böyle kabul etmek gerekir" dedi.Mansur Yavaş ile CHP yönetiminin görüşmelerinin sürdüğünü belirten Sarı, "Ben, genel başkanımız ve MYK'mızdan başka arkadaşlarımız da kendisiyle görüşüyor. Sürekli bir istişare halindeyiz. Aramızda hiçbir sorun ve problem yok" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/chp-mutlak-butlan-temyiz-basvurusunu-geri-cekti-1108238481.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102739403_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_3ff7980d8e8641ef9a6b2fe78c92709f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mansur yavaş, chp, yeni parti
mansur yavaş, chp, yeni parti
Müslim Sarı’dan açıklama geldi: Mansur Yavaş'ın kararı ne yönde? CHP mi, Yeni Parti mi?
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin konuştu. Sarı, Yavaş'ın CHP'nin kurumsal kimliği içinde siyaset yapmaya karar verdiğini söyledi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
başkanlığında toplandı. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarı, Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılacağı yönündeki iddialara da yanıt verdi.
Mansur Yavaş CHP'de mi kalacak?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Sarı, Yavaş'ın CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam edeceğini söyledi.
Sarı, "Mansur Bey konusuna bir kere daha açıklık getireyim. Bunu defalarca söyledim. Mansur Bey, CHP'nin kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Dolayısıyla ondan başka bir açıklama duymadıkça bunu böyle kabul etmek gerekir" dedi.
Mansur Yavaş ile CHP yönetiminin görüşmelerinin sürdüğünü belirten Sarı, "Ben, genel başkanımız ve MYK'mızdan başka arkadaşlarımız da kendisiyle görüşüyor. Sürekli bir istişare halindeyiz. Aramızda hiçbir sorun ve problem yok" ifadelerini kullandı.