https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/muslim-saridan-aciklama-geldi-mansur-yavasin-karari-ne-yonde-chp-mi-yeni-parti-mi--1108283354.html

Müslim Sarı’dan açıklama geldi: Mansur Yavaş'ın kararı ne yönde? CHP mi, Yeni Parti mi?

Müslim Sarı’dan açıklama geldi: Mansur Yavaş'ın kararı ne yönde? CHP mi, Yeni Parti mi?

Sputnik Türkiye

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin konuştu. Sarı... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T09:39+0300

2026-08-27T09:39+0300

2026-08-27T09:39+0300

poli̇ti̇ka

mansur yavaş

chp

yeni parti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102739403_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bebd4b54959516406e39d16ead5d1135.jpg

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarı, Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılacağı yönündeki iddialara da yanıt verdi.Mansur Yavaş CHP'de mi kalacak?Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Sarı, Yavaş'ın CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam edeceğini söyledi.Sarı, "Mansur Bey konusuna bir kere daha açıklık getireyim. Bunu defalarca söyledim. Mansur Bey, CHP'nin kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Dolayısıyla ondan başka bir açıklama duymadıkça bunu böyle kabul etmek gerekir" dedi.Mansur Yavaş ile CHP yönetiminin görüşmelerinin sürdüğünü belirten Sarı, "Ben, genel başkanımız ve MYK'mızdan başka arkadaşlarımız da kendisiyle görüşüyor. Sürekli bir istişare halindeyiz. Aramızda hiçbir sorun ve problem yok" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/chp-mutlak-butlan-temyiz-basvurusunu-geri-cekti-1108238481.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mansur yavaş, chp, yeni parti